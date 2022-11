Noël 2022 : Des disques collector et autres coffrets vinyles à offrir

Neil Young fête un demi-siècle d’"Harvest"

Cette année, « Harvest », l’album considéré pour beaucoup comme le meilleur du Loner fête ses 50 ans. Pour l’occasion, ce chef d’œuvre de la musique américaine sortira en version collector : l’une avec trois CD et deux DVD ; l’autre en coffret 3 vinyles, dont un 45 tours et deux DVD. Chaque version contiendra l’album original et un concert inédit capté en Angleterre en format audio et vidéo. Egalement trois titres inédits ainsi qu’un documentaire, « Harvest Time » réalisé par Neil Young lui-même en 1971 de quoi célébrer en grande pompe un demi-siècle de chansons folks intemporels sont présents.

Neil Young - Harvest – Edition 50e anniversaire*

Une fois de plus, les Stones se font coffrer

Une bonne idée cadeau pour les fans des Stones, est évidemment ce magnifique coffret 45 tours des 18 premiers singles du groupe qui couvre la période entre 1963 et 1966. Celle où Brian Jones était encore l’orfèvre du groupe. Intitulé The Rolling Stones Singles Box Volume One : 1963-1966, il s'agit d'une reproduction identique aux pochettes originales de singles comme « (I Can't Get No) Satisfaction », « Get Off My Cloud », « As Tears Go By » ou encore « 19th Nervous Breakdow ». Il comprend un livre de 32 pages avec de nombreuses photos rares.

The Rolling Stones - Singles Box Volume One : 1963-1966

Jacques Dutronc, toujours "En Vogue"

Alors que l’année 2022 marquait le grand retour de Jacques Dutronc sur scène au côté de son fils, et que les Victoires de la Musique ont célébré l’ensemble de sa carrière, une double compilation « En Vogue » célèbre sa carrière en regroupant tous ses classiques en version remastérisée. Au total, 22 titres dont « Et moi, et, et moi », « Fais pas ci, fais pas ça » ou encore « Il est cinq heures, Paris s’éveille. » De quoi se replonger dans l’œuvre impertinente et audacieuse de Jacques Dutronc.

Jacques Dutronc – En Vogue

Vincent Delerm regarde dans le rétro

En créant son coffret "Comme une histoire/sans paroles" et en creusant dans sa mémoire, Vincent Delerm a réalisé combien il était attaché aux détails qui laissent une trace indélébile et particulière dans son répertoire et dans sa vie. Un voyage sonore et visuel, pour célébrer vingt ans de carrière. La version collector comprend deux albums : « Comme une histoire » avec l’album « Parcours » qui contient des archives sonores, versions alternatives de chansons et huit inédits ainsi que « Sans paroles » qui propose 20 titres revisités en version piano.

Vincent Delerm - Comme une histoire / Sans paroles

"Thriller", 40 ans et toujours au top

40 ans après sa sortie*, « Thriller »* reste l’album des records : sept singles se sont placé dans le top 10 américain, il a raflé huit Grammy Awards et a été certifié 34 fois disque de platine et s’est écoulé à plus de 100 millions d’exemplaires depuis sa sortie. Pour fêter ses 40 ans, Sony Music va ressortir plusieurs éditions collector notamment un double-CD qui contiendra un disque d’inédits.

Michael Jackson – Réédition Thriller

Bruce Springsteen, retour au "Nebraska"

Considéré par le Boss lui-même comme son chef d’œuvre discographique, « Nebraska », sixième album de Bruce Springsteen fête également ses 40 ans cette année. Album intimiste au possible, enregistré dans sa chambre avec pour unique matériel un quatre pistes, précurseur du home recording, « Nebraska » n’a rien perdu de son intensité. L’année suivante, Bruce Springsteen signe « Born in the USA », et plus rien ne fut jamais comme avant. A l’occasion, de ses 40 ans, le disque s’offre une réédition spéciale pressée exclusivement sur vinyle Black Smoke. Le livret est signé par Peter Ames Carlin, éminent journaliste qui a également écrit la biographie « Bruce » en 2013.

Bruce Springsteen - Réédition Nebraska

Juliette Armanet rallume le feu

Cette année, Juliette Armanet ressort également son album « Brûler le feu » en une deuxième version luxueuse et généreuse. Disponible en version CD ou double vinyle coloré orange marbré, l’album est augmenté de cinq titres inédits : « Flamme », « Fuguer », « À quoi tu joues ? », « Michel » et « Ce que l’on cache ». Disponible en précommande sur le site de Juliette Armanet, il est aussi possible de choisir l’une des quatre lithographies dédicacées disponibles sur son site.

Juliette Armanet – Brûle le feu 2

Benjamin Biolay réouvre les portes de "Saint Clair"

Après l’orientation rock observé sur « Grand Prix », Benjamin Biolay revenait cette année avec des compositions plus pop via « Saint Clair », son dixième album studio. Composé en formation restreinte, en trio, ce nouvel opus est un disque urgent aux mélodies imparables. Il a été édité en version limitée Picture Disc et en version collector double vinyle. De quoi faire un joli cadeau pour Noël aux fans du chanteur d’origine lyonnaise.

Benjamin Biolay – Double Vinyle Collector Saint-Clair