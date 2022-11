Noël 2022 : Dix disques à glisser sous le sapin

Dominique A – Le monde réel

Le monde réel signé Dominique A nous laisse entrevoir un monde plus doux, plus honnête, plus juste. Mais ce monde existe-t-il vraiment ? « Nouvelles du monde lointain » , single extatique, figure sur le nouveau disque de Dominique A. Le compositeur du « courage des oiseaux » nous propose un disque poétique, avec des textes pleins d'esprit où l’on reconnaîtra ce monde qui change, sans trop savoir où il va, et auquel il faudra s’adapter, ou pas. Un disque à la fois sombre et intimiste, authentique et bouleversant.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

La Femme – Teatro Lucido

Holà à todos ! Pour son nouvel album, La Femme a choisi la langue de Cervantes et a privilégié les voix féminines pour incarner Teatro Lucido, album ensoleillé à la folie douce. Un nouveau pari réussi haut la main qui place définitivement le groupe en première division d’une pop française audacieuse et érudite. Ce recueil est le premier d’une série de thématique autour du monde. Un vrai régalo.

À réécouter : La Femme et Florent Gouëlou Écouter plus tard écouter 55 min

Arctic Monkeys – The Car

Décidemment, le groupe d’Alex Turner n’en finit pas de surprendre. Avec ce nouvel album, le groupe prend un nouveau virage sans commettre d’accident. Lâchant les compositions rock pour se tourner vers une pop luxueuse inspirée autant de Sinatra que de l’écurie Motown. Avec The Car, le groupe ralentit le tempo pour déployer tout son lyrisme.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Julien Gasc – Re Eff

Re Eff est lui, né d’un accident, et force est de constater, que ce sont souvent les imprévus qui réservent les meilleures surprises. Ce quatrième disque solo est une pierre angulaire dans l’œuvre de Julien Gasc et révèle son talent de compositeur et d’harmoniste. Il dresse ici un paysage sonore singulier où l’on aperçoit les figures tutélaires de Stereolab et des Beach Boys.

Lou Reed – Words and Music, 1965

Words and Music, 1965 est le premier volet d’une série d’archives exceptionnelles qui révèlent Lou Reed à ses débuts, avant le Velvet Underground, avec à ses côtés John Cale. Un magnifique bout d’histoire enfin couché sur disque. On y découvre les esquisses de « Waiting for the Man » ou encore de « Pale Blue Eyes » avant l’aventure explosive Velvet Underground. Exhumé par le label frondeur Light In The Attic, cette compilation documente les premiers pas de songwriter new yorkais. Emouvant.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Rosalià – Motomami

Paru au printemps dernier, l’album Motomami de Rosalià casse les barrières. En mélangeant habillement les codes du flamenco avec une pop hybride qui s’inspire autant du reggaeton, du hip-hop que du jazz, de l’électro et du folklore japonais, la jeune artiste ibérique se place avec ce troisième album à l’avant-garde de la pop moderne.

À réécouter : Rosalía : "Despechá" Écouter plus tard écouter 4 min

The Smile – A Light For Attracting Attention

Fondé autour des deux piliers de Radiohead, Thom Yorke et Jonny Greenwood et du batteur de la formation jazz Sons of Kemet, Tom Skinner. The Smile signe un premier album A Light For Attracting Attention, une plongée épileptique en clair-obscur à l’image de notre époque : à la fois anxiogène et plein d’espoir.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Kham Meslien - Fantômes… Futurs

Avec ce premier album en solitaire, Kham Meslien nous emmène dans des paysages arides et résolument poétiques avec pour seul guide sa contrebasse. En résulte un jazz hanté et incantatoire qui rappelle les grandes heures d’un autre contrebassiste français, Henri Texier, période « Les petits lits blancs. » Fantômes… Futurs est un album ambitieux et singulier qui présage un bel avenir pour la scène jazz française.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Weyes Blood – And in the darkness, Hearts Aglow

En seulement quelques albums, Weyes Blood a su se détacher de la scène indépendante américaines pour côtoyer les charts grâce à des compositions pop qui se jouent des codes et des époques. Frôlant parfois la théâtralité glam-rock des années 1970, invoquant la sophistication de Kate Bush, le groove californien de Fleetwood Mac, Weyes Blood, est avant tout une mélodiste, et une chanteuse hors pair. Avec ce nouvel album, elle déploie tout un univers musical à la fois intemporel et fantasmatique.

Black Country New Road - Ants from Up There

Après un premier album qui les avait propulsés sur le devant de la scène indie-rock, le défi était de taille pour Black Country New Road. Avec Ants from Up There, le groupe injecte un peu plus de mélancolie à leurs compositions bancales et dresse le portrait d’une jeunesse britannique post-Brexit entre désillusion et fulgurance poétique. Ce deuxième album doit autant au post-rock de Slint qu’aux premiers faits d’armes d’Arcade Fire. Indispensable.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

A LIRE EGALEMENT :