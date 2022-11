Noel 2022 - Musical, pop-up, imagier... 12 albums originaux à offrir aux enfants à Noël

-▶︎ À partir de 1 an

Joyeux Noël : un livre musical chaleureux

"Mon beau sapin", "Jingle Bells", "Noël Jazz", "Douce nuit", "Petit Papa Noël" interprété par Tino Rossi...

Dans ce petit album cartonné, les doubles pages proposent des situations cocasses et des petites chansons de Noël – que l'on actionne à l'aide d'un bouton –, avec juste ce qu'il faut de revisité pour intriguer et accrocher les enfants. Ambiance jazzy assurée et succès garanti auprès des petits, qui adoreront en sus le tintement des cloches, et les aboiements de chiens, cachés dans la musique.

Joyeux Noël, Gallimard, Mes Petits imagiers sonores, octobre 2022,10 euros

Belles bêtes : pour les petits curieux

(© éditions Nathan/Aurélie Guillerey)

Un grand imagier tout en carton comme les enfants les aiment ! Plus de 100 animaux et 18 morceaux de feutrine pour jouer à coucou/caché. Les animaux, magnifiquement illustrés par Aurélie Guillerey, sont rassemblés selon leurs particularités qui fascinent et intriguent les tout-petits : les bêtes cornues, aux grands oreilles, celles avec épines et carapaces coriaces ou encore les animaux avec des nez étranges. Parfait pour enrichir son vocabulaire tout en s'amusant.

Belles Bêtes, d'Aurélie Guillerey, Nathan, octobre 2022,19,90 euros

-▶︎ À partir de 2 ans

Un Incroyable Noël : le talent de Roald Dahl et Quentin Blake

Un album aux pages cartonnées épaisses, adapté aux tout-petits, qui les enchantera par les dessins si expressifs de Quentin Blake. Chaque double page présente un ou des cadeaux que notre petit narrateur a reçus à Noël, des classiques livres et bonbons aux plus originaux renards coquins et prouts qui crépitent, de quoi déclencher des rires bien sonores dont seuls les enfants ont le secret. Des couleurs chatoyantes et des cadeaux farfelus, tout ce qu'on peut attendre de Noël !

Un Incroyable Noël, de Roald Dahl, illustré par Quentin Blake, Gallimard, octobre 2022, 10,90 euros

Le petit livre des grandes choses : un album compact touchant

© Hélium/Sophie Vissière

Un petit album-imagier avec des illustrations délicates, au pochoir, où l'on découvre avec l'enfant le monde à sa hauteur. On regarde les jeux du square ou l'arbre devant la crèche du point de vue d'un tout-petit, puis le regard s'éloigne et dans la double page suivante, la scène est vue avec un autre angle. Le quotidien vu avec douceur et perspectives !

Le petit livre des grandes choses, de Sophie Vissière, Hélium, novembre 2022, 14,90 euros

Comment dorment les animaux : rien de plus mignon

(© La Partie/Marie Stumpfová)

Tous les animaux ne dorment pas de la même manière, certains ont besoin d'à peine quelques minutes, quand d'autres doivent se nicher dans des fleurs pendant des heures. À l'aide d'illustrations pastel de portraits d'animaux, si attendrissants dans leur sommeil, et de textes explicatifs concis, les petits découvriront les univers de leurs animaux préférés : loutre, girafe, chat... Seize compositions variées pour célébrer la beauté du monde animalier, et ravir tout-petits et enfants plus grands.

Comment dorment les animaux, de Jirí Dvorák et Marie Stumpfová, La Partie, novembre 2022, 16,90 euros

-▶︎ À partir de 3 ans

Les Printemps : l'album-concept poétique

© La Partie/Adrien Parlange

Les Printemps, c'est un album original, rempli d'une poésie et d'une légèreté qui permettent d'aborder avec les enfants tous les moments de la vie, comme l'amour, tous les grands bouleversements et les sensations persistantes, qui s'égrènent au fil des pages. Un album concept qui fera appel aux ressentis, par le biais des souvenirs.

Les Printemps, d'Adrien Parlange, La Partie, octobre 2022, 22,90 euros

La Tour Eiffel se balade à Paris : un pop-up immersif

© Nathan/ Mélanie Roubineau

Dans cet album pop-up, Léa et Nino font une chasse au trésor dans Paris. La Dame de fer les accompagne dans leurs aventures et c'est l'occasion de s'arrêter dans les plus beaux lieux de la capitale : opéra, grands magasins, Notre-Dame, les bouquinistes... Un album très vivant et ludique pour découvrir Paris, ou retrouver les lieux qu'on connaît. La construction pop-up donne beaucoup de relief et permet de s'immerger plus encore dans la ville-lumière.

La Tour Eiffel se balade à Paris, Mymi Doinet et Mélanie Roubineau, Nathan, octobre 2022, 24,95 euros

Un Océan d'amour : une histoire drôle et émouvante

© Hélium/Pieter Gaudesaboos

Pingouin quitte son bateau, pour rendre visite à son ami Ours, qui a habite dans un far. Pingouin, gonflé de courage, lui déclare sa flamme, ce qui au premier abord amuse beaucoup Ours, qui éclate de rire ! Ce n'était pas vraiment la réaction attendue... Pour Ours, ils ne peuvent pas être amoureux, car ils ne vont pas ensemble. Mais enfin, de quoi auraient-ils l'air ? Et puis d'abord, c'est quoi l'amour ?

Une magnifique histoire sur l'amour, la tolérance, avec des illustrations éclatantes, un humour subtile et une petite morale tout à fait émouvante.

Un Océan d'amour, de Pieter Gaudesaboos, Hélium, octobre 2022, 16,90 euros

-▶︎ À partir de 5 ans

Opération bye bye béton, de Roca Balboa et Ophélie Damblé

Camomille, dont les parents sont deux plantes sauvages, vit sur un terrain vague entre deux immeubles. Elle n'aime pas trop l'école et préfère s’amuser avec les insectes, leur murmurer des secrets dans les antennes. Dans la cour de récré, les enfants commencent peu à peu à enlever des petits bouts du sol et à y peindre des arc-en ciel. Camomille se met à cuisiner dehors tout un tas de bonnes choses avec ce qu'elle trouve. Bye-bye béton !

Des dessins très plaisants – à la Tom Tom et Nana —, une histoire absurde, des dialogues poétiques et une initiation à l'écologie sans effort !

Opération bye bye béton, de Roca Balboa et Ophélie Damblé, éditions La ville brûle, 15 euros

Le Marmotton, de Julie Colombet et Alice Butaud

© Hélium/Julie Colombet © Radio France

Cet album souple à grands rabats est adapté du podcast "Bestioles", sur France Inter . Il permet de mieux connaître la marmotte ! On suit donc un marmotton – le bébé de la marmotte – au caractère bien trempé qui, contrairement au reste de sa famille, ne veut pas hiberner.

En fin d'album se trouvent des informations bien utiles sur l'espèce, dont la caution scientifique est garantie par la collaboration du Muséum national d’Histoire naturelle pour le podcast et pour le livre.

Impossible de résister à l'allure et aux expressions de ce gros rongeur court sur pattes. Sa drôle de posture sur la couverture en donne un bel aperçu !

Bestioles, Le Marmotton, Alice Butaud et Julie Colombet, coédition Hélium et France Inter, septembre 2022, 13,50 euros

Chevalière, en garde dictionnaire !, de Nadège Michelotto et Maud Begon

Au carnaval de l'école, Lily arrive déguisée en chevalière, et un petit garçon a l'impudence de lui dire qu'une chevalière, ça n'existe pas ! Ni une, ni deux, la petite, pour qui cela est faux et injuste, va remuer ciel et terre pour lui prouver que les filles peuvent être qui elles veulent, jusqu'à écrire à ceux qui font les dictionnaires : “Cher dictionnaire Lafrousse, il manque une définition dans votre dictionnaire. Les filles peuvent être des chevalières ; sinon c'est carrément injuste. Signé Lily Désiguière, chevalière.”

Un album qui permet de déconstruire les stéréotypes de genre dès le plus jeune âge. À mettre entre toutes les mains !

Chevalière, en garde dictionnaire !, de Nadège Michelotto et Maud Begon, Casterman, mars 2022, 13,90 euros

La Nature sauvage, de Steve McCarthy

© L'école des loisirs. - Steve MacCarthy

Oktobre a une famille nombreuse : onze frères et sœurs, tous plus casse-cou les uns que les autres mais lui préfère se plonger dans les livres, plutôt que d'affronter cette nature sauvage qui environne leur maison. Des dessins magnifiques, foisonnants de détails, qui représentent tour à tour une nature enveloppante dans ses couleurs d'automne, ou inquiétante quand ses éléments se déchaînent.

C'est un grand album qui plaira aux aventuriers intrépides, aux enfants qui préfèrent regarder la nature dessinée dans les livres, ou encore à ceux qui voudraient affronter leurs peurs.

La Nature sauvage, de Steve McCarthy, L'école des loisirs, octobre 2022, 15 euros