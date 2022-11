Noël 2022 : Offrez France Inter

Des livres sous le sapin

Bertrand Tavernier, le cinéma et rien d'autre - Laurent Delmas

L'été dernier Laurent Delmas a consacré une série consacré au plus cinéphile des cinéaste français. Ce livre en est le prolongement. À travers quinze témoignages inédits d’artistes et de proches du réalisateur, enrichis d’images et d’extraits de films, Laurent Delmas revient sur les grands thèmes qui traversent son œuvre : les pères, les héroïnes, la guerre, la musique et les chansons, les faits divers, l’Histoire, les adaptations, l’engagement et la cinéphilie.

On va déguster Paris - François-Régis Gaudry

Après le France et l'Italie, bibles gastronomiques, voici donc Paris. Ce nouvel opus est à la fois : Un répertoire de recettes, un guide de la scène culinaire, un carnet de dégustation et une vaste encyclopédie.

Entouré de ses fidèles « compagnons de croûte », François-Régis Gaudry croque à pleines dents la capitale mondiale de la gastronomie.

Le fantôme de Pétain - Philippe Collin

Comment cet homme est-il parvenu à s'emparer d’un navire sombrant au milieu de la tempête ? Comment la faiblesse des hommes au pouvoir dans l’entre-deux-guerres lui a-t-elle été propice ? Quelle France a pactisé avec l'Allemand ? De quoi Pétain est-il le nom ? Faut-il craindre de voir rôder son fantôme ?

Ces questions hantent la psyché collective française depuis 1945. Philippe Collin s'interroge dans ce livre où douze historiens, parmi les plus importants sur la période, délivrent en mots simples leur regard affûté sur la figure et la vie hors normes de Philippe Pétain.

Espions une histoire vraie - Stéphanie Duncan

Pourquoi les espions nous fascinent-ils tant ? Maitres espions, agents doubles, d'action ou infiltrés, sans oublier les traîtres à leur pays, ce sont 17 portraits d'espions et d'espionnes qui ont tous un indéniable penchant pour l’aventure et une addiction pour le danger et le secret.

Very Good Trip, une histoire intime de la musique - Michka Assayas

Le voyage d'une vie ! voilà ce que partage avec nous Michka Assayas. Une vie parsemée de chansons, de concerts, de rencontres, d'images, d'émotions liés à la musique.

Cet ouvrage contient de nombreuses archives personnelles (photos, dessins de sa famille...) / fragments de vie / coupures de presse de l’époque / tickets de concerts.

Carnets de campagne - Philippe Bertrand

Une sélection des meilleures initiatives citoyennes présentées dans l’émission Carnets de campagne sur France Inter, animée par Philippe Bertrand de 2006 à 2022.

Les vraies gens - Guillaume Meurice

Tous les jours Guillaume Meurice interroge les gens dans la rue, sur les marchés, dans des salons professionnels, à l’Assemblée nationale. A sa manière, il prend le pouls de la société française et nous le raconte dans son style personnel, corrosif, plein d’humour et d’esprit.

Cache-cache bâton - Emmanuel Lepage

Au début des années 1970, Emmanuel Lepage vit avec ses parents dans une communauté non loin de Rennes. Plus qu’une communauté, c’est une vie partagée.

"De 5 ans à 9 ans, j’ai vécu en communauté. J’ai toujours su que je le raconterai un jour."

Pas de baiser pour Maman - Mathieu Sapin

Mathieu Sapin revisite un classique de la bibliographie de Tomi Ungerer, et rend hommage à l’une des œuvres ayant le plus marqué son enfance et orienté sa carrière.

Journal inquiet d'Istanbul - Ersin Karabulut

Pour boucler les fins de mois, le père d'Ersin peint des petits tableaux. Le garçon s’imagine alors que, dans tous les foyers, on dessine. Les héros de papier deviennent les compagnons de son quotidien. Son avenir est tout tracé : il sera dessinateur ! Mais les choses ne seront pas aussi simple

Le petit frère - JeanLouis Tripp

Il y a 45 ans, JeanLouis a vécu en drame. La mort de son jeune frère, fauché par une voiture. 45 ans plus tard, l'auteur choisit de revenir sur cet épisode et de retraverser chaque moment du drame.

La porte de l'univers - Daniel Goossens

Robert Cognard est un humoriste. Un vieil humoriste. Il est donc en danger. Dans un monde exigeant, où les gens veulent toujours du nouveau, il se sent comme un citron pressé jusqu’au trognon. Une mauvaise blague l’envoie en prison après un procès fracassant. Vingt ans plus tard, ses avocats pensent avoir enfin trouvé comment lui obtenir une remise de peine... mais c’est trop tard. Jusqu’à ce qu’on lui propose un aller simple et sidéral vers la porte de l’univers.

Les Odyssées

Après le succès du premier tome des Odyssées, Laure Grandbesançon revient avec une sélection des plus grands mythes et récits légendaires !

Bestioles

Les Bestioles existent désormais en livre. Pour inaugurer cette collection : Le pou et le marmotton

Une histoire et... Oli

La collection OLI s'enrichi de nouveaux ouvrages

