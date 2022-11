Noël 2022 : Quelle(s) bande(s) dessinée(s) offrir, lire, ou faire lire ?

"La dernière reine" de Jean-Marc Rochette (Casterman) : une histoire d'amour dans le Vercors

Après Ailefroide et Le Loup, Jean-Marc Rochette clôt sa trilogie montagnarde avec cette histoire de gueule cassée de 1914. Son héros, Édouard Roux, le bien-nommé (au vu de sa tignasse rouge) trouve refuge dans l'atelier de Jeanne Sauvage. Cette sculptrice animalière lui redonne un visage, et l'introduit dans le milieu des artistes de Montmartre. Lui, lui présente la nature, les animaux et les montagnes du Vercors. Le début d'une splendide histoire d'amour…

🎧 ECOUTER | Jean-Marc Rochette invité de Totemic

Publicité

📖 LIRE | Deux excellentes raisons de lire La dernière reine de Jean-Marc Rochette

"Le petit frère" de Jean-Louis Tripp (Casterman) : la mort d'un frère

En 1976, la voiture qui percute Gilles prend la fuite. Le temps est suspendu. Gilles s'éteindra à l'hôpital dans la soirée, avec en prime, les mots maladroits du corps médical. Jean-Louis Tripp, son frère, dessine tout, en noir et blanc, avec parfois des touches de rouge et de bleu. Son trait est rond, réaliste dans des cases qui sont autant de portraits de douleur. "On ne meurt pas en pleine vacances d'été quand on a 11 ans" écrit Jean-Louis Tripp dans une bulle. Un ouvrage d'une belle sensibilité.

🎧 ECOUTER | Le petit frère dans Bulles de BD

📖 LIRE | Le Petit frère, un deuil bouleversant raconté avec justesse

🎥 REGARDER | Comment dessiner Le petit frère, la leçon de dessin de JeanLouis Tripp :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

"Céleste" de Chloé Cruchaudet (Soleil) : quand l’admiration tient lieu de vie par procuration

L’épouse du chauffeur de Marcel Proust ne sait rien faire, et ne s’intéresse à pas grand-chose. L’écrivain propose qu’elle s’occupe de son courrier… C’est ainsi que Céleste Albaret est entrée au service de l’auteur d’A la recherche du temps perdu… A travers le parcours de la domestique, le livre met le projecteur sur l’envers du décor de la création littéraire. Ces huit ans passés au côté de l’écrivain n’ont pas été une sinécure. Céleste a vécu cloîtrée dans une ambiance poussiéreuse, et austère, et s’est pliée à toutes ses volontés. Mais elle a assuré vivre, à travers la vie de Marcel Proust, une aventure exceptionnelle.

📖 LIRE | Céleste de Chloé Cruchaudet, dans l'ombre de Marcel Proust

🎥 REGARDER | Comment dessiner Céleste ? La leçon de dessin de Chloé Cruchaudet

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

"Le jeune acteur" (Les livres du futur) : les débuts au cinéma de Vincent Lacoste dans "Les beaux gosses" de Riad Sattouf

Il a débuté en adolescent boutonneux dans un film hilarant et est devenu une pointure du cinéma français. Après "L’Arabe du futur", et "Les Cahiers d’Esther", le dessinateur et réalisateur Riad Sattouf publie une bande dessinée sur les débuts au cinéma du comédien dans "Les beaux gosses". A lire aussi : la conclusion magistrale de L'Arabe du futur.

📖 LIRE | Riad Sattouf : "Dans Le jeune acteur, avec Vincent Lacoste, je montre que le destin n’existe pas"

🎧 ECOUTER | Vincent Lacoste et Riad Sattouf dans La Bande originale

🎥 REGARDER | Comment dessiner Vincent Lacoste dans Le jeune acteur, la leçon de dessin de Riad Sattouf

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

"Ginette" (BD cul), le drôle de porno de Florence Cestac

Florence Cestac ("Harry Mickson", "Les Déblok", "Le démon de midi"...) publie l'histoire humoristique d'une prostituée dans la célèbre collection BD cul. Un récit truculent nourri de l'argot des polars des années 1950 et 1960.

📖 LIRE | Ginette : le tapin dans le rétro

🎧 ECOUTER | Ginette : La première BD pornographique de Florence Cestac

🎥 REGARDER | Dans l'atelier de Florence Cestac

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

"Kiss the sky" de Dupont & Mezzo (Glénat) : magnifique biographie en noir et blanc de Jimmy Hendrix

Issu d’une famille pauvre et dysfonctionnelle de Seattle, Jimi Hendrix a connu une jeunesse éprouvante avant de devenir un guitariste génial. Jeune femme alcoolique préférant les hommes à l’éducation de ses enfants, sa mère est souvent absente, quand le père, Al, navigue entre des petits boulots et se montre violent. Jimi découvre le rock et le blues à l’adolescence : cet univers le fascine, et il parvient à obtenir une guitare. Il se produit avec des groupes locaux puis, après un intermède à l’armée, part en tournée avec de multiples groupes – Curtis Mayfield, les Islay Brothers, Little Richard…

🎧 ECOUTER | Dupont & Mezzo, invités de Côté club

"La Bibliomule de Cordoue" de Lupano et Chemineau (Dargaud) : sauver le savoir

Année 976, le Califat d'Al Andalus en Espagne vit dans un climat de paix et de culture. Le calife Abd el-Rahman III et son fils al-Hakam II ont fait de Cordoue la capitale occidentale du savoir. Mais al-Hakam II meurt jeune, et son fils, un enfant, se retrouve donc sous le tutorat d’un vizir sans légitimité, Amir. Ce dernier a une grande soif de pouvoir et des alliés dont l'obscurantisme n’a d’égal que l’envie de se venger de ce pouvoir éclairé… Ils veulent voir brûler les 400 000 livres de la bibliothèque de Cordoue.

📖 LIRE | La Bibliomule de Cordoue de Lupano et Chemineau

🎧 ECOUTER | Bulles de BD avec La bibliomule de Cordoue

🎧 ECOUTER | Embarquez dans la Bibliomule de Cordoue

🎥 REGARDER | Comment dessiner La Bibliomule de Cordoue, la leçon de dessin de Chemineau :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

"Le secret de la force surhumaine" (Denoël graphic) par Alison Bechdel : l'histoire d'un rapport au corps

Alison Bechdel, l’intello américaine douée qui a fait de son histoire familiale, et de son homosexualité, la matière de ses précédentes BD, part sur les traces de son obsession pour le sport. La dessinatrice est une maniaque de l’exercice. Mais elle a ses raisons… Cette BD raconte le cheminement amoureux, artistique, spirituel et sportif qui l'a conduite à être la femme d'aujourd'hui : une artiste bien dans sa peau, qui se connaît bien, et qui sait ce qu'elle veut… Passionnant.

🎧 ECOUTER | Le secret de la force surhumaine dans Bulles de BD

📖 LIRE | Alison Bechdel : "Le dessin est un comportement obsessionnel pour pour garder des traces de ma vie"

"Les Pizzlys" par Jérémie Moreau (Delcourt) : retour à la terre

Fauve d'or du meilleur album en 2018 pour La Saga de Grimr, Jérémie Moreau a depuis, tracé son chemin. Sa BD raconte les hommes et la nature. Avec "Les Pizzlys", il explore le XXIème siècle et ses contradictions. Cette BD est une fable dont beaucoup ont rêvé à l'issue du confinement mais que peu finalement, ont réalisée : un retour à la vie vraie dans les grands espaces, loin de la ville et de ses cadences infernales …

🎧 ECOUTER | Les Pizzlys dans Bulles de BD

"Le poids des héros" par David Sala (Casterman) : bilan de famille

Chez les Sala dans les années 1970, on écoutait du Ferré, du Brel, du Brassens. Au milieu des couleurs flamboyantes de l'époque, David Sala raconte son enfance et les figures qui l'ont fait homme. Parmi elles, son grand-père maternel, qui a dû fuir l'Espagne de Franco et passa 4 ans à Mathaüsen… Que reste-t-il des grands-parents, des parents qui vous ont construits ? David Sala interroge sa famille en dessin avec brio.

🎧 ECOUTER | Le Poids des héros dans Bulles de BD

=> Plus de BD sur France inter