Noël 2022 : Six séries immanquables de 2022 à rattraper pendant les vacances

1. "Tokyo Vice", yakuzas et enquêtes dans les bas-fonds de la ville

Cette série américano-japonaise est une adaptation du livre éponyme, Tokyo Vice, de Jake Adelstein, paru en 2016 en France. L'auteur y racontait son expérience japonaise de reporter au sein d'un des plus grands quotidiens tokyoïtes et ses enquêtes sur les yakuzas. Dans la série, c'est ce protagoniste nouvellement journaliste, incarné par le dynamique acteur Ansel Elgort (Baby Driver), qui emporte cette histoire aux intrigues prenantes, sous forme de plongée au cœur d'un Tokyo gangrené par une mafia qui fait régner le silence.

Xavier Leherpeur, à propos de Tokyo Vice, dans Leherpeur en séries

"Michael Mann – auteur de Heat et Collatéral, ici producteur et metteur en scène du premier épisode – confère une ampleur au récit ainsi qu'une ambiance et un rythme particulier, sa manière très anxiogène, tout en torpeur inquiétante de plonger dans la nébuleuse politico-judiciaire et une société à deux visages très tranchants immerge le spectateur dans une fiction malaisante, entre thriller trouble et documentaire glaçant. C'est du grand art !"

Tokyo Vice, créée par J. T. Rogers, saison 1, à voir sur Canal+

2. "The Watcher", un corbeau dans une banlieue riche

La nouvelle série de Ryan Murphy (après la populaire mais néanmoins controversée Dahmer) propose de nous embarquer dans la banlieue pavillonnaire de New York, où une gentille petite famille "upper class" s'installe dans la majestueuse maison de leur rêve, pour fuir la ville, ses dangers et sa vie effrénée. Mais la famille, à peine installée, va recevoir par courrier des missives inquiétantes, signées d'un certain The Watcher ("l'observateur"), indiquant que leurs moindres faits et geste sont scrutés et qu'ils sont en danger. Dans ce quartier, calme au premier abord, tout le monde devient suspect et c'est un engrenage de pistes et d'accusations qui se met en place. Cette fiction d'épouvante, inspirée d'un fait divers, installe peu à peu une tension permanente. Et la performance d'acteurs, toujours sur la brèche, est à saluer !

The Watcher, de Ryan Murphy et Ian Brennan, saison 1, à voir sur Netflix

3. "Oussekine", un devoir de mémoire

Oussekine, mini-série française réalisée par Antoine Chevrollier (certains épisodes du Bureau des légendes, Baron noir...), écrite par Faïza Guène, Julien Lilti et Cédric Ido, a pour sujet l'assassinat de Malik Oussekine, jeune étudiant de 22 ans, le 5 décembre 1986, alors qu'il sortait d'un club de jazz. Elle relate les événements qui ont conduit à ce meurtre par des policiers français. Un nécessaire retour, sous forme d'examen de conscience, sur une histoire brutale, raciste et traumatique. Une série à la mise en scène sobre, qui montre néanmoins la douleur de la famille, l'indécence du gouvernement de l'époque, et finalement l'injustice totale.

Faïza Guène et Julien Lilti, à propos de la série Oussekine, dans L'Instant M :

Faïza Guène : "On voit avec le traitement de cette affaire à quel point elle a été instrumentalisé à des fins politiques. On voit à quel point finalement, la famille a été broyée par le duel droite-gauche de l'époque."

Julien Lilti : "Il y a un système qui se met en place et qu'on retrouve dans toutes les histoires de violences policières, et de bavures policières. Pour protéger l'autorité, on franchit la ligne blanche et on crée l'impunité."

Oussekine, saison 1, réalisée par Antoine Chevrollier, à voir sur Disney+

4. "Drôle", les coulisses du stand-up parisien

Aux États-Unis, il y avait eu la très réussie série humoristique Mrs Maisel, dans l'univers du stand-up, mais rien de ce genre jusqu'alors en France, avant Drôle, série chorale qui a marqué les esprits en 2022. Ce n'est autre que la créatrice de la série Dix pour cent, Fanny Herrero, aux manettes de cette première (et unique) saison rythmée et attachante, qui suit le quotidien pas toujours simple de jeunes humoristes, écumant les petites scènes parisiennes, se tirant dans les pattes, se soutenant et s'amusant. Des personnages de milieux sociaux différents, mais qui partagent une même ambition : faire rire ! Et c'est réussi.

Eva Roque, à propos de Drôle, dans Capture d'écrans :

"Il y a la frontière un peu floue entre réalité et fiction. Elle était déjà là aussi dans « Dix pour cent », puisque les stars jouaient leurs propres rôles. Ici, il est question de la façon dont le réel inspire l’humour, de ce que chacun met de lui-même dans un sketch, dans un personnage. Cela vient questionner les différents rôles que l’on joue, tous, au quotidien. On n’est jamais les mêmes, évidemment, en fonction du contexte. Cette série excelle à interroger le trouble dans la fiction."

Drôle, saison 1, de Fanny Herrero, à voir sur Netflix

5. "Le Monde de demain", l'éclosion de NTM et du hip-hop en France

Cette série, aussi vraie que nature, retrace l'éclosion du hip-hop en France dans les années 90, avec la naissance du duo NTM, en Seine-Saint-Denis. Sont montrés à l'écran le fougueux et talentueux Didier Morville, futur JoeyStarr, énervant et éblouissant dans un même mouvement tous les gens qu'il côtoie, mais aussi Kool Shen et Dee Nasty (les jeunes Bruno et Daniel). Les deux réalisateurs Katell Quillévéré et Hélier Cisterne captent à merveille l'essence de la rage des jeunes à cette époque, leur envie d'en découdre avec une société cloisonnée, et leurs rêveries créatrices... À regarder aussi pour profiter d'une bande son qui fera naître de la nostalgie chez ceux qui ont connu cette époque.

Le Monde de demain, créée par Katell Quillévéré, Hélier Cisterne et David Elkaïm, saison 1, à voir sur Netflix et Arte

6. "This is Going to Hurt", entre rire, sang et pleurs dans un service de gynécologie

This is Going to Hurt est une série anglaise sombre, mais aussi pourvue d'un humour british bien grinçant, sur les conséquences dramatiques du manque de moyens dans les hôpitaux publics. Elle bouleverse par son côté trash et cynique. Adam Kay, ancien médecin hospitalier en Angleterre, a adapté son livre de bord, sous forme de journal, où il décrivait son quotidien à 1000 à l'heure dans un service de gynécologie. Pressuré et éreinté, il commet une erreur médicale, renvoyant à tort chez elle une femme enceinte, qui devra finalement revenir pour accoucher d'un bébé grand prématuré.

On rit autant qu'on frissonne devant la lente descente aux enfers de ce chirurgien obstétrique, sorte de docteur House à la sauce anglaise.

Ariane Allard, à propos de This is Going to Hurt, dans Xavier en séries :

"C'est un jeu de mots un peu facile, mais moi, c'est ce que j'appelle un très beau bébé. C'est vraiment une série réussie et sur le fil. Elle joue dans le registre de ce qu'on appelle la comédie noire, la tragi-comédie. Les Anglais sont super forts pour ce genre de choses, c'est à la fois sarcastique, insolent, parfois cru, très frontal."

This is Going to Hurt, créée par Adam Kay, saison 1, à voir sur Canal+