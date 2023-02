Noël Le Graët démissionne de la présidence de la FFF

Il aura passé onze ans à la tête du football français. Pressé de toutes part de passer la main, Noël Le Graët a annoncé ce mardi au comité exécutif de la Fédération française de foot (FFF) qu'il démissionnait de la présidence.

Âgé de 81 ans, le dirigeant breton s'accrochait depuis plusieurs semaines à son siège, malgré des vents contraires. En cause : une enquête pour harcèlement moral et sexuel, un management décrié, ainsi qu'une série de déclarations très critiquées . Un rapport d'audit de l'Inspection générale de l'éducation et du sport et de la recherche rendu le 15 février jugeait ainsi que "les dérives de comportement" de Noël Le Graët étaient "incompatible avec l'exercice des fonctions" de patron du foot français et "l'exigence d'exemplarité" qui leur est attachée.

L'ancien maire de Guingamp avait également perdu le soutien de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui estimait que Noël Le Graët n'avait "plus la légitimité" pour diriger la FFF, et que sa "faillite" était établie.

C'est Philippe Diallo, vice-président de la FFF, qui assurera l'intérim à la tête de l'instance, jusqu'à l'Assemblée fédérale prévue en juin.