Noël sur France Inter du 18 décembre 2022 au 1er janvier 2023

■ Dimanche 18 décembre, à 11h

On va déguster de François-Régis Gaudry

Publicité

Un noël en douceur avec Christophe Felder, chef pâtissier et Camille Lesecq, chef pâtissier, auteurs de L’Extraordinaire Noël des pâtissiers (de le Martinière)

■ Du lundi 19 au vendredi 31 décembre

► Le 7/9.30 de Jérôme Cadet et Alexandra Bensaid (du 19 au 23/12)

Le 6/9 de Marion L’Hour (du 26 au 31 /12)

■ 7h22 > Pomme

Accompagnée de son autoharpe, la jeune femme décortique des tubes d’artistes féminines qui l’inspirent : « Pour que tu m’aimes encore » de Céline Dion, « Bad guy » de Billie Eilish, « Boulette » de Diams …

■ 7h55 > 2022, la rétrospective d’Alex Vizorek

Chaque jour matin, Alex Vizorek évoque un mois de l’année écoulée.

■ 8h50 > « Diva assoluta », chronique d’Anna Sigalevitch (du 26 décembre au 1er janvier)

2023 marque les 100 ans de la naissance de la plus grande chanteuse du 20ème siècle, Maria Callas. En sept chroniques, Anne Sigalevitch fait entendre la diva dans ses rôles les plus emblématiques, depuis son arrivée en Italie à la fin des années 40 jusqu’ à sa Tosca parisienne dans les années 60, en passant bien sûr par les mythiques années Scala …

■ 9h/10h> Un monde nouveau – Edition de Noël de Mathilde Serrell (du 26 au 30 décembre)

Bilan de l’année pour revenir sur cinq grands thèmes de société, qui ont fait l’actualité en 2022 et, en seconde partie, un.e invité.e du monde de la culture, qui a trouvé cette année un nouvel élan, sous la forme d’une interview/masterclass.

► L’Heure Bleue de Laure Adler

■ Du 19 au jeudi 22 décembre, à 20h

Une semaine spéciale Annie Ernaux

2022 rime avec Annie Ernaux. Laure Adler lui consacre une semaine avec des reportages, des lectures et une interview inédite.

■ Du lundi 26 au mercredi 29 décembre, à 20h

Une semaine spéciale Carnets de bord

Avec comme invités : Roberto Casati, Jean Rolin, Romain Troublé et Emmelene Landon

Illustration sonore : En juin 2022, l’écrivain de Marine et peintre Emmelene Landon embarque pour un mois à bord du patrouilleur polaire l’Astrolabe qui se dirige vers les îles Crozet et Kerguelen tout au sud de l’océan Indien. Dans son sac, un enregistreur pour interroger l’équipage, capter la vie à bord ainsi que l’émerveillement des paysages…

► Un concert exclusif

■ Mardi 20 décembre, à 21h

Concert de Benjamin Biolay et Juliette Armanet

En public et en direct du studio 104 de la Maison de la radio et de la musique présenté par Laurent Goumarre

► Le jour de Noël, Dimanche 25 décembre

■ 11h > On va déguster de François-Régis Gaudry

Curnonsky, le prince des gastronomes à l'occasion des 150 ans de sa naissance

Loïc Bienassis, historien - Institut Européen d'Histoire et des Cultures de l'Alimentation

Marie-Victorine Manoa, cheffe cuisinière - restaurant Aux Lyonnais à Paris

■ 12h > Le masque et la plume de Jérôme Garcin

Les fans des critiques du masque pourront l’écouter dès l’heure du déjeuner avec une rediffusion à 20h.

■ 15h > The Beatles par Lomepal et Luciani présentée par Michka Assayas (rediffusion à 22h)

The Beatles vus, aimés et commentés par Lomepal et Clara Luciani

■ 16h/18h > Les clefs de l’orchestre de Jean-François Zygel

Deux heures pour tout comprendre sur Mozart, l'orchestre et l'opéra ! En compagnie de l'Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par la flamboyante Emilia Hoving, Jean-François Zygel nous plonge au cœur des quatre grandes ouvertures d'opéra du génial compositeur : La Flûte enchantée, Don Giovanni, Les Noces de Figaro et Cosí fan tutte.

Pour terminer l’année en beauté…

■ Samedi 31 décembre

12h > Spécial jeu des 1 000 euros de Nicolas Stoufflet

Avec Laurent Delmas, Laure Grandbesançon et Rebecca Manzoni

19h20 > Pastek de Tanguy Pastureau et Alex Vizorek

Rétrospective 2022

20h > Allocution du Président de la République

20h30 > Soirée spéciale d’ Aline Afanoukoé

Des anecdotes, des archives, de la musique, des duos improbables et du rire. On se déleste des mauvaises vibrations et on entre dans 2023 avec un mix flamboyant de Phoenix !

…et bien commercer 2023 !

■ Dimanche 1er janvier

12h > Le masque et la plume de Jérôme Garcin à l’heure du déjeuner (rediffusion à 20h)

16h > Zone 51

Les auditeurs retrouvent le podcast-fiction, déjanté et décalé, de Josselin Bordat

Bienvenue en Provence-Alpes-Côte d’Aliens pour la Saint-Sylvestre !

Des cadeaux pour les plus petits

■ Oli en concert, à découvrir le 21 décembre

Une série de l’Orchestre Philharmonique de Radio France pour retrouver en musique le célèbre podcast « Une histoire et Oli »

■ Bestioles, de Stéphanie Fromentin avec le Muséum national d’Histoire naturelle

10 nouveaux épisodes : les bestioles fossiles, en ligne dès le 7 décembre

■ Les Odyssées, de Laure Grandbesançon

5 nouvelles aventures : « Al Capone contre Eliot Ness », « Henri Guillaumet, héros de l’aéropostale », « A la recherche du Kraken », « Le calamar géant » et « Joséphine Baker »

Sans oublier le spectacle au Théâtre Libre (à Paris) jusqu’au 29 janvier, à voir en famille ! !

■ Toudou

Le tout dernier-né, à destination des tout-petits et leurs parents, porté par Zoé Varier et la neuropsychologue Sylvie Chokron

Des fêtes de fin d’année à vivre et revivre aussi sur franceinter.fr