Noir & Blanc, une esthétique de la photographie à la BnF du 17 oct 23 au 21 janv 24

La Bibliothèque nationale de France a toujours été et demeure l’un des hauts lieux de collection de ces œuvres en noir et blanc.

Noir & Blanc, une esthétique de la photographie réunit les grands noms de la photographie française et internationale, dans un parcours qui présente environ 300 tirages et embrasse 150 ans d’histoire de la photographie en noir et blanc, depuis ses origines au XIXe siècle jusqu’à la création contemporaine.

L’exposition aborde la question du noir et blanc sous un angle esthétique, formel et sensible en insistant sur les modes de création de l’image : effets plastiques et graphiques de contrastes, jeux d’ombres et de lumières, rendu des matières dans toute la palette des valeurs du noir au blanc. L’accent a été mis sur les photographes qui ont concentré et systématisé leur création artistique en noir et blanc, en ont expérimenté les possibilités et les limites ou en ont fait le sujet même de leur photographie tels Man Ray, Ansel Adams, Ralph Gibson, Mario Giacomelli ou Valérie Belin.

Mario Giacomelli Je n’ai pas de main qui me caresse le visage 1961-1963 BnF Estampes et photographie - Archives Mario Giacomelli Simone Giacomelli

Une attention particulière a été portée à la qualité des tirages, à la variété des techniques et des papiers photographiques, mais aussi à l’impression du noir et blanc, les livres et revues ayant été longtemps le principal relais auprès du public de la création photographique.

Point fort des collections, le noir et blanc y est présent sous une grande variété d’usages, de sujets, de signatures.

L’exposition propose une traversée résolument formelle de ces richesses. En confrontant les époques, les courants, les techniques, elle aborde les œuvres de 207 photographes de 37 pays sous l’angle de leur écriture en noir et blanc, en s’affranchissant de toute contrainte chronologique. En présentant côte à côte photographies célèbres ou plus confidentielles, elle en souligne les traits stylistiques communs : contrastes, effets d’ombre et de lumière, rendus de matières par un nuancier des demi-teintes. Par son foisonnement, elle invite à percevoir toute la puissance et la vivacité créatrice du noir et blanc.

Ray K Metzker Kayak Frankfurt 1961 BnF Estampes et photographie © Estate Ray K Metzker - Estate Ray K Metzker

►►► Un parcours sous plusieurs angles :

► Aux origines du noir et blanc

Au tout début, la photographie tirait plus sur les teintes sépia que le noir et blanc pur. Le procédé négatif/positif breveté par l’anglais Fox Talbot en 1841 permet de multiplier les épreuves sur papier et d’en varier les teintes. Le photographe artiste peut choisir les couleurs de ses épreuves en jouant sur la chimie des bains de fixage ou sur la nature des papiers. Les papiers baryté ou au platine apparaissent à la fin du siècle et permettent d’accentuer encore les contrastes. Certains sujets jouent sur les oppositions.

De la fin du XIXe et au long du XXe siècle, le noir profond des grains d’argent densifiés par le développement chimique ainsi que le blanc presque pur du papier industriel baryté dominent dans les pratiques : ils s’imposent alors comme LES couleurs de la photographie.

La Grande vague Cette [Sète] n17 1857 BnF Estampes et photographie - Gustave Le Gray BnF Estampes et photographie

► Focus : Page blanche

Page saturée de blanc offerte à l’empreinte, à la trace, au dessin contrasté des formes et des silhouettes, la neige est un décor de prédilection des photographes. La photographie de neige traverse tous les courants, approche humaniste, formelle ou encore documentaire.

Sous son apparente simplicité cependant, c’est un motif extrême qui exige une solide technicité. La grande étendue de blanc modifie la balance habituelle des contrastes. Une luminosité excessive, jusqu’à l’éventuelle surexposition, efface les détails, la matière même de la neige, les aspérités qu’elle recouvre.

En poussant les contrastes du noir et du blanc, les photographes révèlent les lignes de force et les stricts volumes qui structurent le réel et, tout particulièrement, les architectures de la modernité urbaine et industrielle.

► Ombre et lumière

La lumière est la condition nécessaire de la photographie. Au moment de la prise de vue, le flux lumineux inscrit les formes sur la surface sensible du négatif. Pour contrôler cette luminosité fugitive et changeante, moduler ses effets, il faut au photographe tout un équipement technique : réflecteurs, obturateurs, flashs, négatifs plus ou moins sensibles...

Le noir et blanc excelle à éprouver les possibilités offertes par l’ombre et la lumière. Si la couleur distrait l’œil, la monochromie le recentre.

► Magie noir

A compter des années 1920, les avant-gardes créent à partir de ce procédé binaire que sont les techniques monochromes une esthétique nouvelle renversant les codes académiques : tirages positifs inversés inspirés de l’esthétique du négatif ; empreintes blanches d’objets posés à même le papier sensible (photogrammes) ; brouillage des valeurs noires et blanches par insolation de l’image en cours de développement (solarisation) ou graphisme à base de traces lumineuses sont autant d’inventions qui poussent l’acte photographique à sa quintessence d’écriture de lumière.

Mary Ellen Mark Immigrants Istanbul Turquie vers 1977 BnF Estampes et photographie - Mary Ellen Mark The Mary Ellen Mark Foundation

► Nuancier de matières

En sur-exposant ou sous-exposant leur pellicule, en faisant « monter » les blancs ou en « creusant » les ombres au tirage, certains artistes donnent corps à un désir de noir ou de blanc absolu. Leurs monochromes noirs ou blancs tirent respectivement vers le tropplein ou la dilution de toute matière : éblouissement ou opacité y dissolvent les contours du monde jusqu’à l’abstraction

Entre blancs purs et noirs saturés s’égrène une gamme de niveaux de gris correspondant à l’ensemble des ondes du spectre.

► Le noir et blanc en couleur

Ultime avatar d’une esthétique en noir et blanc : certains photographes contemporains traitent avec des techniques couleur des scènes en noir et blanc. Pourquoi utiliser un procédé couleur pour représenter un sujet en noir et blanc quand une technique monochrome semblerait plus appropriée ? ? À une époque où le numérique a facilité l’accès à une grande variété chromatique, quel est l’apport d’un traitement couleur au noir et blanc ?

Le noir & blanc, toute une histoire de la photographie à découvrir à la BnF dès le 17 octobre 2023.

Laurence Leblanc Chéa, Cambodge, de la série Rithy Chéa Kim Sour et les autres BnF Estampes et photographie - Laurence Leblanc courtesy Galerie S

►►► Commissariat

Sylvie Aubenas , directrice du département des Estampes et de la photographie, BnF

, directrice du département des Estampes et de la photographie, BnF Héloïse Conésa , cheffe du service de la photographie, chargée de la photographie contemporaine au département des Estampes et de la photographie, BnF

, cheffe du service de la photographie, chargée de la photographie contemporaine au département des Estampes et de la photographie, BnF Flora Triebel, conservatrice en charge de la photographie du XIXe siècle au département des Estampes et de la photographie, BnF

conservatrice en charge de la photographie du XIXe siècle au département des Estampes et de la photographie, BnF Dominique Versavel, conservatrice en charge de la photographie moderne au département des Estampes et de la photographie, BnF

conservatrice en charge de la photographie moderne au département des Estampes et de la photographie, BnF Exposition coorganisée avec la RMN-GP

En partenariat avec Paris Photo 2023