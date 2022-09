Nombre d'élèves, redoublement, handicap, langues : dix infographies pour voir ce qui a changé à l'école

Les 48 000 écoles parsemées sur tout le territoire français se remplissent de nouveau ce jeudi. Plus de 6,4 millions d'enfants font leur rentrée scolaire. Fin août, les services statistiques du ministère de l’Éducation nationale ont publié l'édition 2022 des "Repères et références statistiques" du système éducatif. Les équipes de la DEPP (Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance) et du SIES (Systèmes d'information et études statistiques) ont analysé les données des dernières années jusqu'à la rentrée scolaire 2021-2022. Cela permet d'observer l'évolution du métier d'enseignant mais aussi celle des conditions de travail des élèves.

Dans cet article, découvrez en dix infographies comment le nombre d'enfants par classe a baissé, l'explosion de l'apprentissage des langues vivantes ou encore l'augmentation des redoublements.

De moins en moins d'enfants sur les bancs de l'école

Si le nombre d'enfants en préélémentaire (maternelle) a fortement augmenté entre 1960 et 1985 en raison de la hausse de la scolarisation et de la démographie, la tendance est en revanche plutôt à la baisse ces dix dernières années. Une variation que l'on retrouve également dans l'élémentaire.

À la rentrée 2021, 6 481 500 élèves étaient sur les bancs des écoles publiques et privées sous contrat (France métropolitaine et DROM). En 2015, ils étaient encore 6 776 398. La baisse est un peu plus marquée dans le préélémentaire que dans les niveaux supérieurs. En revanche, les enfants sont chaque année plus nombreux dans les établissements Ulis (Unités localisées pour l'inclusion scolaire, proposant une organisation pédagogique adaptée aux difficultés) : 54 124 en 2021 contre 46 638 en 2011.

Une baisse du nombre d'élèves plus prononcée dans le public que dans le privé

"Le nombre d’élèves scolarisés dans le secteur public recule de 1,4% tandis que le secteur privé sous contrat connaît une baisse moins prononcée (-0,7%)", relèvent les auteurs du rapport. Mais globalement, "la répartition entre ces deux secteurs reste stable à la rentrée 2021", la part du privé sous contrat représentant environ 13 % des effectifs du premier degré.

Les écoles maternelles et élémentaires de plus en plus fusionnées

La tendance à la baisse est sans surprise la même quand on regarde le nombre d'écoles. "À la rentrée 2021, l’enseignement du premier degré public et privé sous contrat regroupe 48 600 écoles en France, soit environ 370 écoles de moins qu’à la rentrée 2020", indique le rapport. Cela s'explique en grande partie "par des regroupements administratifs d'écoles, notamment d'écoles maternelles et élémentaires géographiquement très proches, afin de former une école primaire", précise-t-il. C'est donc aussi pour cela que le nombre d'écoles primaires augmente.

Dans le privé sous contrat, la quasi-totalité des écoles sont des écoles primaires. Il s'agit souvent d'établissements plus importants que dans le public, accueillant en moyenne 188 élèves contre 126 dans les écoles primaires publiques.

22 élèves en moyenne par classe, en baisse

Le nombre moyen d'élèves par classe est en baisse ces dernières années dans le public. La tendance est plus limitée dans le privé, où les élèves sont plus nombreux par classe : environ 25 en 2021 contre 22 dans le public.

"Dans le public, la baisse de la taille des classes s'explique principalement par les mesures successives de dédoublements de classes, mises en œuvre depuis 2017. En effet, les classes de CP en réseau d'éducation prioritaire renforcée (REP+) ont été dédoublées à la rentrée 2017. Ce dispositif a été élargi aux classes de CP en éducation prioritaire (REP), de CE1 en REP+ à partir de septembre 2018, et aux classes de CE1 en REP en 2019", détaille le rapport. Enfin "les classes de grande section de maternelle ont commencé, à la rentrée 2020, à être dédoublées en éducation prioritaire".

Les classes sont plus chargées dans le secteur privé, "qui ne comprend aucune école en éducation prioritaire", soulignent les rapporteurs. Certaines classes du privé accueillent ainsi 30 enfants ou plus : 14,7% des classes préélémentaires et 10,5% des classes élémentaires du privé.

Le taux de redoublement en élémentaire repart à la hausse

Les taux de redoublement dans le public et le privé sous contrat étaient historiquement bas à la rentrée de 2017 et ont ensuite augmenté à partir de 2018 pour tous les niveaux de l'élémentaire. Les taux sont sensiblement les mêmes dans le privé que dans le public.

Les garçons redoublent davantage que les filles

Le rapport des services statistiques du ministère pointe également que "quels que soient le niveau et le secteur considérés, les filles redoublent moins souvent que les garçons". En CP par exemple, 2,2 % des garçons ont redoublé en 2021, contre 1,7 % des filles.

Taux de redoublement selon le niveau à la rentrée 2021. © Radio France

88,4 % des élèves suivent leur parcours dans les temps

Dans le rapport, une étude compare le parcours scolaire des élèves nés en 1997 et ceux nés en 2011. Le tableau répertorie leur niveau atteint neuf ans après leur entrée en CP, soit au moment où ils devraient atteindre le second cycle. "À la rentrée 2020, la majorité des élèves du panel 2011 sont parvenus à l'heure dans un second cycle de l'enseignement secondaire : 88,4 %" contre 64,9 % pour le panel 1997. Une augmentation "portée pour moitié par l’enseignement professionnel du fait de la réforme du baccalauréat professionnel de 2009", expliquent les auteurs du rapport.

En 2020, 11,3 % des enfants nés en 2011 étaient en troisième, 0,2 % en quatrième et avaient donc redoublé. À l'inverse, 1,1 % avaient sauté une classe et se trouvaient en première.

Quasiment 100 % des élèves apprennent une langue vivante dès le CP

Pour observer l'évolution de l'apprentissage des langues vivantes, il est intéressant de remonter un peu plus loin dans le temps. Au début des années 2000, moins de 72 % des élèves du CE2 au CM2 bénéficiaient d'un enseignement de langue étrangère, dans le privé comme dans le public. Cet apprentissage n'arrive progressivement dans les classes inférieures qu'à partir de 2008 pour les CE1 et 2014 pour les CP.

Ce n'est qu'à partir de 2016 que les langues vivantes obtiennent "le statut de discipline à part entière avec un horaire et un programme précis", indiquent les auteurs du rapport. "À la fin de l’école élémentaire, les élèves doivent maîtriser le niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) dans les cinq activités langagières." Résultat : en 2021, la quasi-totalité des élèves de l'école élémentaire bénéficient d'un enseignement de langues vivantes.

L'anglais écrase les autres langues

L'anglais est très majoritairement la langue la plus étudiée à l’école élémentaire : 95,8% des élèves dans le public (97,9% dans le privé sous contrat). En deuxième position, on retrouve l'allemand mais cet apprentissage est en forte baisse puisque plus de 18 % des enfants l'étudiaient en 2001 dans le public, contre moins de 4 % en 2021 (2,0% dans le privé sous contrat). L'espagnol et l'italien sont aussi, en proportion, de moins en moins appris à l'école, tout comme l'arabe et le portugais, qui ne dépassent pas les 0,1 % aujourd'hui.

Hausse de la scolarisation des élèves en situation de handicap

Ces dix dernières années, de plus en plus d'élèves en situation de handicap sont scolarisés dans des classes ordinaires et en Ulis (Unité localisée pour l'inclusion scolaire). Ils étaient plus de 158 000 en 2021 en classe ordinaire et plus de 53 000 en Ulis. Par ailleurs, 500 élèves atteints d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA) sont scolarisés dans une UEEA (Unité d’enseignement élémentaire autisme). À noter que plus on avance dans les âges, plus la part de scolarisation est élevée.

Le rapport met aussi en lumière la surreprésentation des garçons parmi les enfants scolarisés en situation de handicap. "Seuls trois élèves en situation de handicap sur dix scolarisés dans le premier degré sont des filles. Cette proportion est légèrement plus élevée en ULIS", indique-t-il.