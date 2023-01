Nominations aux César 2023 : où sont les femmes ? La réponse en cinq infographies...

Les nominations aux César 2023 ont été annoncées mercredi 25 janvier et une fois encore, la parité n'est qu'un lointain horizon. Malgré une volonté affichée de l'Académie de se réformer depuis 2020 et l'affaire "Polanski", les femmes brillent cette année par leur absence dans la catégorie la plus prestigieuse, celle de la "meilleure réalisation". Cela n'était pas arrivé depuis 2014. "C'est décevant, ahurissant", s'est indigné sur France Info la productrice Anne-Dominique Toussaint. Qu'en est-il de la répartition hommes-femmes les autres catégories ? Nous faisons le point.

Une seule femme concourt pour le César du "meilleur film"

Valeria Bruni-Tedeschi est la seule femme à voir son film, "Les Amandiers", nommé dans la catégorie "meilleur film". Un long-métrage qui récolte sept nominations, malgré la polémique autour de l'acteur Sofiane Bennacer , mis en examen pour viols et violences sur des ex-conjointes. Face aux "Amandiers", "En corps" de Cédric Klapisch, "L’Innocent" de Louis Garrel, "La Nuit du 12" de Dominik Moll et "Pacifiction - Tourment sur les îles" d'Albert Serra. Tous concourent également dans la catégorie "meilleure réalisation", sauf Valeria Bruni-Tedeschi, qui y laisse sa place à un homme, Cédric Jimenez, pour "Novembre".

L'an dernier, trois femmes réalisatrices avaient vu leur œuvre nommée pour le "meilleur film" : Valérie Lemercier pour "Aline", Audrey Diwan pour "L'événement" et Catherine Corsini pour "La fracture". Depuis cinq ans, un film réalisé par une femme a toujours été nommé aux César.

Aucune femme nommée dans la catégorie "meilleure réalisation"

Cela fait en revanche neuf ans qu'il n'y avait pas eu d'année sans nomination féminine parmi les meilleurs réalisateurs. "C'est ahurissant qu'Alice Winocour ("Revoir Paris") et Rebecca Zlotowski ("Les Enfants des autres") ne soient pas dans cette liste ", a poursuivit Anne-Dominique Toussaint, qui produit par ailleurs "L'Innoncent" (11 nominations). D'autres internautes se sont émus de l'absence d'Alice Diop ("Saint-Omer" - quatre nominations).

Globalement, les hommes ont toujours été plus nombreux que les femmes dans cette catégorie. L'an dernier, trois femmes avaient été choisies, dont Julia Ducourneau pour "Titane". Mais le César lui avait échappé, malgré sa Palme d'Or au Festival de Cannes. Dans l'histoire des César, seule une femme a raflé le prix de la mise en scène : Tonie Marshall en 2000 pour "Vénus Beauté (Institut)".

10 femmes nommées pour des court-métrages

Si elles sont sous-représentées dans les catégories les plus prestigieuses, les femmes le sont davantage pour les court-métrages. Elles sont trois sur quatre à concourir dans la catégorie "fiction". Dans les catégories "documentaire" et "animation" les courts-métrages primés seront forcément réalisés par des femmes : elles comptent six nominations (ont un duo mixte). En tout, dix réalisatrices et deux réalisateurs portent leur court-métrage pour ces prix.

La tendance est similaire pour les nominations pour le meilleur "premier film" où la place des femmes augmentent : sont nommés "Falcon Lake", de Charlotte Le Bon, "Saint-Omer" d'Alice Diop et "Les Pires" de Lise Akoka et Romane Guéret, soit trois nominations sur cinq pour des femmes.

Une majorité de femmes pour le "meilleur montage" et les "meilleurs costumes"

Au-delà des prix pour les courts-métrages, les seules catégories où les femmes sont les plus représentées sont le "meilleur montage" (trois femmes pour deux hommes) et les "meilleurs costumes" (cinq femmes et un homme). Des prix là encore, moins prestigieux. Elles sont également bien représentées côté scénario, car les femmes écrivent davantage à plusieurs. Ainsi, Valeria Bruni-Tedeschi, Soémie Lvovsky et Agnès de Sacy signent "Les Amandiers" et Alice Diop, Amrita David et Marie Ndiaye signent "Saint-Omer". Naïla Guiguet a également co-écrit le scénario de "l'Innocent" avec Louis Garrel et Tanguy Viel. Sept femmes, donc, et cinq hommes, pour les cinq nominations au César du "meilleur scénario original".

Un peu plus d'un tiers de femmes, toutes catégories confondues

Parmi toutes les personnes nommées aux César 2023 - hors actrices et acteurs dont les catégories sont séparées selon le genre et donc paritaires - on compte 90 hommes et 53 femmes. Si l'on y ajoute les producteurs (40 hommes et 17 femmes, mentionnés pour les courts et longs métrages), on obtient 130 hommes et 70 femmes. Soit en moyenne, 35% de femmes primées, pour 65% d'hommes.