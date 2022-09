Non, les humains ne sont pas les seuls à utiliser des "outils"

Emmanuelle Pouydebat, directrice de recherche au CNRS au Muséum national d'histoire naturelle, spécialiste dans l'évolution des comportements animaliers et Sabrina Krief, primatologue-vétérinaire, chercheure au Muséum national d'histoire naturelle étaient les invités de Mathieu Vidard. Toutes les deux se sont intéressées de près aux outils utilisés par nos cousins primates, et la manipulation de la fabrication d'outils chez les animaux autres que la lignée humaine.

Elles étudient comment s'apprennent et se transmettent ces comportements de génération en génération et comment deux groupes voisins peuvent utiliser des gammes d'outils différents. Emmanuelle Pouydebat a mené une thèse sur la préhension et l'utilisation des outils chez les primates sous la direction du célèbre paléontologue défunt Yves Coppens. Lequel avait co-découvert Lucy, l'Australopithèque de 3,2 millions d'années, qui s'avère être au passage le premier primate hominien à avoir inventé et fabriqué des outils pour sa survie, à défaut d'avoir été le premier au sein du monde animal. On vous explique.

Australopithèque, le premier bricoleur de notre lignée

Les premiers outils humains (non composites) ont été tenus par notre cousin Australopithèque, qui disposait sans nul doute de capacités motrices requises à la conception d'outils primaires sans transformation (pierres pour taper ou des feuilles pour nettoyer ou essuyer). Cette espèce, éteinte d'Hominidés bipèdes ayant vécu en Afrique il y a environ entre 2 et 4 millions d'années, aurait été la première des espèces humaines à avoir utilisé des outils. Vous la connaissez sans doute mieux à travers sa célèbre représentante, Lucy, baptisée Australopithecus afarensis, qui est reconnue par le monde scientifique comme étant l'ancêtre de la lignée humaine. Sabrina Krief en est d'ailleurs convaincue : "Lucy a inventé l'outil".

Cette certitude découle de la découverte faite en 2015 au Kenya, de ce qui seraient les plus anciens outils humains, datant de 3,3 millions d'années, soit 500 000 ans plus vieux que les premiers fossiles du genre Homo dont nous descendons directement. C'est la raison pour laquelle jusque-là, en paléontologie en matière d'avancée technique, nous parlions d'Homo Faber ou Habilis, comme pour nous différencier du règne animal, on s'attribue souvent, des facultés particulières qu'il faut nous apprendre à déconstruire puisqu'elles sont très loin d'être restreintes à l’humain moderne. On pourra toujours trouver une espèce animale qui dispose, à sa manière, des mêmes volontés d'inventer des outils propres à son milieu naturel.

Si Lucy était bipède sur milieu ouvert, elle continuait aussi de parader de branche en branche en milieu arboricole. Un double milieu qui lui a sans doute permis de développer davantage de capacités de préhension et d'apprivoiser une vraie libération de l'usage de la main. Celle-ci lui donnait la possibilité de fabriquer et d'inventer des outils. Certes, la structure des mains des Australopithèques ne présente pas les mêmes dimensions que celle de l'homme moderne, mais restant largement suffisante pour façonner des outils rudimentaires. La paléontologue Emmanuelle Pouydebat confie que la communauté scientifique a mis du temps à l'admettre puisque cela remettait en question les critères qui définissent l'espèce humaine. Mais elle est formelle : "il n'y a pas besoin d'y avoir manipulation au sens où nous l'entendons aujourd'hui pour qualifier un outillage".

En gros, ce n'est pas parce qu'on a un pouce court et un index long qu'on ne peut pas inventer d'outil. Ce rapport pouce-index important chez nous fausse notre jugement. À tel point, poursuit-elle "que la découverte d'un fossile découvert à proximité d'un outil primitif, est encore souvent associé à de l'humain, balayant d'un revers de la main la possibilité que c'était peut-être un australopithèque". Si Lucy a des proportions de mains relativement proches d'un chimpanzé, on ne peut pas pour autant affirmer qu'elle n'a pas inventé d'outil. Même avec un pouce court et un index très long, on peut manipuler des tous petits objets. Désormais, cette relation pouce-index ne permet plus de justifier la saisie avec précision. Inventer, manipuler des outils, cela dépasse le simple paradigme conventionnel de la prise par la main.

Tous les singes outillent eux aussi à leur manière

En définitive, il n'est donc pas du tout exclu que notre cher Australopithèque n'est pas lui-même été devancé par d'autres Hominoïdes/Grands singes (en dehors de notre héritage évolutif direct) dans la mesure où tous sont susceptibles de pouvoir saisir des objets dans leurs mains. D'ailleurs Emmanuelle Pouydebat en est convaincue : "ce ne sont pas les humains qui ont inventé l'outil, c'est probablement bien plus ancien même que Lucy, mais entre 3 à 8 millions à la louche".

Chimpanzés, macaques, orangs-outans, bonobos… Sabrina Krief raconte que, les populations locales savent depuis des siècles que les chimpanzés (et les primates en général) manipulent quotidiennement des outils naturels, d'ailleurs les chimpanzés ou les orangs outans sont souvent représentés avec des bâtons dans leurs mains : "on sait vraiment depuis très longtemps maintenant que les grands singes utilisent des outils. Aujourd'hui il suffit de les voir à l'œuvre grâce à des captures vidéo qui saisissent chacun de leurs faits et gestes". Comme par exemple le bonobo Kanzi qui est tout à fait capable de fabriquer et de changer d'outils en fonction des tâches qu'on lui propose. En effet, les singes utilisent ce qu'ils ont sous la main comme des tiges, des pierres pour briser des noix, des feuilles, des boules de végétaux qui servent d'éponge et de récupérateur d'eau naturel, dans le cadre de leur alimentation ou pour de la maintenance banale (se gratter, se nettoyer les oreilles, pour se battre…)

Bien sûr, ils n'ont pas du tout vécu d'évolution cognitive telle que nous autres Homo Sapiens, mais toujours est-il qu'ils entretiennent leurs propres sens avec les outils. Par exemple, il est très rare qu'ils réutilisent les mêmes outils, et quand ils utilisent des pierres, elles peuvent servir à différentes tâches (chez nous cela pourrait se rapprocher à une enclume, un marteau, une cale…).

Au-delà des primates, plein d'autres espèces insoupçonnées du règne animal

L'anthropocentrisme domine tellement notre rapport au vivant en général, que l'on oublie que nous ne sommes qu'une simple goutte d'eau dans l'évolution. Avant que l'outil ne soit lui-même pluriel, l'intelligence est tout aussi multiple et l'utilisation d'outils peut être influencée par une quantité infinie de comportements (y compris cognitifs) dans le règne animal global que nous méconnaissons. Si l'outil n'est pas l'apanage des humains, il n'est pas non plus celui des grands singes. S'il existe très peu d'animaux connus utilisant des outils, la chercheuse nous rappelle qu'il y a "des centaines de milliers, voire des millions d'animaux qui trouvent des solutions pour améliorer leur survie dans leur monde naturel, pour plein de contextes différents que nous ignorons. Quel que soit l'animal, il trouvera systématiquement des solutions, très souvent communes, qui conduisent à des adaptations spécifiques quand bien même les espèces sont très différentes". En voici quelques-uns :

Chez les oiseaux

Nombreux sont les corvidés qui parviennent à se tailler des petits crochets sur toutes sortes de branches ou de sources naturelles dont l'angle et la longueur des branches vont varier en fonction des larves afin qu'elles puissent les extraire en enfonçant des tiges dans des troncs. Un outillage rudimentaire suffisamment long pour atteindre de la nourriture placée dans un récipient.

Une pieuvre hors du commun

La fameuse pieuvre noix de coco, considérée aujourd'hui comme étant le seul invertébré capable d'utiliser des outils, se sert, en plus de ses capacités de camouflage et de projection d'encre, d'une coquille bivalve comme bouclier naturel pour se protéger. Son nom vient de sa faculté à assembler des coquilles de noix de coco vides pour s'improviser un refuge protecteur contre les éventuels prédateurs. À chaque fois qu'elle repart, elle emboite ses deux demi-noix de coco l'une dans l'autre pour les transporter, bloquées à la base de ses tentacules. Elle utilise n'importe quelle source naturelle pour se fabriquer une protection.

Toujours dans l'univers marin, pensons aux dauphins qui ont la capacité de faire tenir dans leur bouche l'ouverture d'une coquille, dans l'intérêt de la faire remonter à la surface, pour la secouer et récolter ensuite directement dans sa gueule tous les poissons qui en tombent. C'est une étude qu'a notamment menée Sonja Wild, écologiste comportementale à l'Université de Constance, avec les dauphins de Baie Shark en 2020 (National Geographic).

L'éléphant et sa trompe

D'après la paléontologue, il faut assimiler "la trompe de l'éléphant, comme une véritable main sans squelette à l'intérieur. C'est un hydrostat musculaire fantastique puisqu'il faut imaginer la trompe de l'éléphant de savane d'Afrique, comme deux doigts". Un organe puissant et précis à la fois, véritable couteau suisse naturel, puisqu'un éléphant peut déraciner un tronc d'arbre et manipuler n'importe quoi et en milieu naturel, comme prendre parfois aussi des petites branches pour se nettoyer les orteils, se gratter… De plus, une étude menée en 2015 par des scientifiques de l'université de Hayama, au Japon, relayée par Sciences & Avenir, a permis de vérifier que les éléphants pouvaient vraiment jouer sur les jets d'air via leur trompe afin de rapprocher plus efficacement un aliment proche d'eux.

