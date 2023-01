Norman Mailer : aux origines du hipster

Remettons les choses dans leur contexte : nous sommes au milieu des années 50 aux États-Unis et Norman Mailer, cofondateur du mythique journal The Village Voice et auteur frondeur de la Beat Generation, devenu écrivain de l’anti-establishment tente de décrire l’état d’esprit des marginaux de son temps, conscient des changements de son époque et de son pays.

Profondément libertaire, attiré par l’athéisme et le marxisme, Norman Mailer voit dans la figure du hipster, la contestation et l’énergie de la contre-culture et une manière à travers son portrait de traiter la violence et les tensions sociales qui gangrènent les États-Unis. Entre une écriture journalistique proche d’Hemingway et un ultra réalisme inspiré de John Dos Passos, The White Negro choque une partie de l’Amérique à sa sortie, mais circule comme un manifeste dans les cercles underground.

Pour Mailer, le hipster est le pendant américain de l'existentialiste. Après le conformisme de plomb de la Seconde Guerre mondiale, il faut pouvoir jouir de tout et s'opposer au capitalisme et à la société de consommation.

Norman Mailer à New York © Getty - Bob Peterson

L’origine du terme

Il faut remonter aux années 20 et à la culture jazz pour trouver les origines étymologiques du terme hipster. Il provient de « hepcat » : hep signifiant sophistiqué, branché et cat étant le surnom des jazzmen. Au milieu des années 50 en réponse au cool jazz, le style hardbop se développe à travers des musiciens comme Max Roach, Art Blakey, Sonny Rollins ou encore Thelonious Monk. Un style plus agressif, plus transcendant et contestataire. Un style vestimentaire aussi : chapeau afghan, bijoux et fourrure, une attitude à la fois flamboyante et underground, le hepcat devient le hipster du hardpop. C'est l’érudit, celui qui sait, en contraste avec le « square », le conformiste.

Thelonious Monk & La Baronne de Koenigswarterattend au club de jazz The Five Spot, New York, 1964. © Getty - Ben Martin

Le mot hipster va donner le terme hippie dans les années 60 (et oui) puis le terme hip-hop à la fin des années 70. Le mot hip étant l’adjectif du terme hop (« sauter ») qui signifie littéralement « la danse du connaisseur », la libération du corps et de l’esprit. Ces courants ont donc en commun leurs aspects contestataires et libertaires. À l’origine, la hype a donc du fond.

Un Blanc voulant être Noir

Pour Norman Mailer, le hipster, c’est le Blanc qui se réapproprie la coolitude des Noirs. Que ce soit par leur culture, leur mode, leur langage, une manière d’être dans le coup, à l’avant-garde dans une Amérique encore fragmentée par la ségrégation raciale. Pour lui, le hipster est un anticonformiste, une force créative et a une attitude détachée.

En France, on pourrait les rattacher aux « zazous » apparus dans la France occupée des années 40, que l’on qualifiait d’« adolescents manifestant une passion immodérée pour le jazz américain et qui se font remarquer par une tenue vestimentaire excentrique. Des jeunes aux vestes à carreaux tombantes, à l'attitude dégingandée, parapluie fermé qu'il pleuve ou qu'il vente ». Les zazous parisiens arpentaient une position je-m’en-foutiste face à l’autorité qu’elle soit française ou allemande.

Que restent-ils des hipsters ?

Aujourd’hui, le hipster, qui signifie littéralement "le branché" n'a gardé de son sens que le cool, et encore, le terme, devenu péjoratif et galvaudé signifie plus souvent une personne plus concernée par les codes de sa propre tendance de consommation (en vrac, les vélos fixies, la barbe, l’alimentation bio ou encore le vintage) que par une attitude contestataire.

📖 Norman Mailer - Hipsters (Le Castor Astral)