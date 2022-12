Nostalgia, un film de Mario Martone, sortie en salles le 4 janvier 2023

Résumé : Après 40 ans d’absence, Felice retourne dans sa ville natale : Naples. Il redécouvre les lieux, les codes de la ville et un passé qui le ronge.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

« Ce qui est raconté dans ce film est né d’un fait divers mais je voulais aller plus loin, vers un sentiment mystérieux, à chercher durant le tournage. J’étais fasciné par l’idée de faire un film qui ne se passe pas dans une ville mais dans un quartier, comme s’il s’agissait d’un jeu d’échecs. C’est pourquoi les rues, les maisons ou les personnes qui apparaissent dans le film sont toutes du Rione Sanità, une enclave de Naples située loin de la mer. Ce quartier a tout englouti : les années si lointaines dont parle le film, le Moyen-Orient où le personnage principal était parti, les rêves, les défis et les fautes. » Mario Martone

Publicité

nostalgia - ARP

Le réalisateur se confit lors d’un entretien réalisé à Cannes par Michèle Halberstadt :

« Notre ville est restée la même depuis la Grèce antique. Naples est une ville dans laquelle il y a une sorte d’abandon, un désenchantement qui peut subitement se retourner, se renverser, pour devenir un enchantement. À Naples, chanter, jouer, être comédien, c’est naturel. Chacun se dissimule derrière un masque, et cache ainsi la conviction profonde que le fait d’être au monde est une condition de souffrance… »

Bien qu’il ne soit pas napolitain, Mario Martone a tout de suite pensé à Pierfrancesco Favino pour jouer le personnage principal Felice Lasco :

« Il a une sensibilité quasi féminine qui s’accorde très bien à la création d’un personnage tel que Felice Lasco. À mes yeux, Pierfrancesco est anima (l’âme) comme l’était Chaplin, c’est-à-dire une incarnation féminine de l’imagination masculine. »

nostalgia - ARP

Mario Martone reprend en évoquant le personnage d’Oreste, l’ami d’enfance de Felice, joué par Tommaso Ragno :

« À la seconde où Felice pose un pied à Naples, Oreste est au courant. On le sent très vite. Il joue avec Felice comme un chat avec une pelote de laine.

Il fallait que, comme Felice, on entre petit à petit dans l’histoire, qu’on comprenne peu à peu la situation et les enjeux. Tout évolue au fur et à mesure qu’on avance dans ce labyrinthe qu’est devenu Naples pour lui. Felice est revenu à Naples pour voir sa mère. Si sa mère avait ouvert la porte en haut de l’escalier, il serait resté un petit peu de temps avec elle, puis il serait reparti dans le pays d’où il est venu.

Mais quand il sonne, sa mère n’habite plus dans son appartement. Elle n’est pas là où elle aurait dû être. Oreste l’a fait déménager. À partir de là, tout peut basculer. Donc, dès le début, on sent qu’Oreste tire les ficelles. »

nostalgia - ARP

►►► Distribution

Réalisateur : Mario Martone

Scénario : Ippolita Di Majo, Mario Martone

Avec !