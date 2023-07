"Oui, le pays avance" : au lendemain du remaniement, Emmanuel Macron fait le bilan de l'année et fixe un cap

"J’ai choisi la continuité et l’efficacité", a déclaré le président Emmanuel Macron à l'Elysée, devant le Conseil des ministres, au lendemain du remaniement . Dans une allocution de 25 minutes, il a réaffirmé "avec clarté" sa "confiance" à la Première ministre Elisabeth Borne. "Le cap est clair est simple, c’est celui de l’indépendance du pays pour consolider un modèle plus juste", affirme le chef de l'État. "L’indépendance de la France, c’est son indépendance énergétique, industrielle, militaire, économique, géopolitique. Il n’y a pas de politique qui tienne sans indépendance." Il y aura une nouvelle prise de parole d'Emmanuel Macron dans les jours à venir, indique son entourage.

Des "réponses" aux émeutes

Emmanuel Macron est revenu également sur les émeutes qui ont touché le pays suite à la mort du jeune Naël, tué par un policier. "Nous aurons à apporter les réponses profondes aux émeutes que le pays a vécues au début du mois de juillet. Nous voyons bien à travers les crises que le risque de fragmentation, de division profonde de la Nation est là."

Le président "félicite le gouvernement d'avoir su faire voter cette loi de réponse en urgence", après les émeutes*, "qui était attendue et qui permet d'aller plus vite sur les procédures et d'accompagner mieux nos élus".* Le Parlement a adopté définitivement jeudi le projet de loi pour faciliter les travaux de reconstruction après les récentes violences urbaines, texte promis le 4 juillet par Emmanuel Macron aux maires touchés. "Il faudra continuer d'être aux côtés des maires", a aussi affirmé le chef de l'Etat. Il demande à ses ministre de "continuer le travail auprès des enfants et familles les plus précaires pour que l'été fasse l'objet des accompagnements nécessaires" avant de "préparer la rentrée scolaire dans de bonnes conditions".

Un tour d'horizon des chantiers en cours

Le président estime qu'il y a "des résultats", il a dressé le bilan des "cent jours"; esquissé les mesures prises ces dernières semaines et les réformes lancées depuis sa réélection l'an passé. Il cite le chômage, qui "continue de baisser". "Nous réindustrialisons. Nous croyons au travail et au mérite." Le chef de l'Etat rappelle que 100.000 emplois dans l'industrie, et créé 1,7 million d'emplois. "Nous avons rouvert et nous continuons de rouvrir des usines", affirme Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron a détaillé les différents axes de sa politique et évoqué les chantiers en cours. "Le service d'accès aux soins sera généralisé d'ici la fin de l'année. Le cap est là : trouver un médecin pour les plus de 600 000 Français qui, étant âgés ou ayant une affection de longue durée, n'en ont pas, et permettre d'avoir des urgences désengorgées", explique le Président.

Un "cadre exigeant" pour les finances publiques

Il compte aussi mettre en place à la rentrée un "cadre exigeant" pour les finances publiques : "Nous allons pleinement décliner la stratégie de finances publiques qui seule nous permet d'être forts, c'est-à-dire celle qui, de manière crédible, donne le chemin d'un début de remboursement de la dette, de la poursuite de la baisse des impôts et d'une gestion raisonnable de nos déficits."

Le Président assure que le sujet de l'immigration sera abordée à la rentrée : "Le gouvernement a engagé une réforme importante avec un texte solide qui répond de manière pragmatique à beaucoup de sujets."

"Etre ministre, ce n’est pas parler dans le poste"

Emmanuel Macron a lancé une petite pique à certains de ses ministres : "Être ministre, ce n’est pas parler dans le poste. C’est mettre en œuvre des décisions, sur la base des arbitrages qui sont pris avec la Première ministre et que ce soit mis en œuvre. Il faut diriger les administrations jusqu'au plus près du terrain." Il somme son nouveau gouvernement de montrer l'exemple et d'agir toujours "avec la plus grande dignité" : "Dans des temps où la violence langagière, parfois les comportements inappropriés, prennent trop de place dans la vie publique, il est attendu du gouvernement de la France d'être exemplaire et de rendre les Françaises et les Français fiers, donc faisons-le."

L'opposition fustige ce discours

"Plus rien n'impacte", réagit le chef de file de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. "La macronie au fil de l'eau dérive au hasard des humeurs du monarque présidentiel", estime l'ancien candidat à la présidentielle sur Twitter . Pour Olivier Faure, "Emmanuel Macron n'a qu'une réponse à la bouche: 'la marche forcée'".

Le député écologiste Sandrine Rousseau ironise : "Le monde d’Emmanuel Macron est fascinant : pas de crise écologique, ni sociale, ni sociétale, pas d’extrême droite". Sur BFMTV, le député insoumis Thomas Portes a réagit et déploré "une ambiance de fin de règne avec un président de la République retranché à l'Élysée autour de ses derniers fidèles".