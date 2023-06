"Nous aussi nous sommes Corses" : une première marche des fiertés organisée à Bastia

"Nous aussi nous sommes Corses", martèle Silver Maestrati, 23 ans membre de l'association Arcu, qui organise une marche des fiertés à Bastia ce samedi après-midi. L'association refuse que la défense de ce territoire, de cette langue, de cette culture, de cette nature, soit accaparée par les réactionnaires. "On nous oppose le fait que nous soyons impurs par rapport à une région traditionnellement chrétienne" s'étonne Silver Maestrati. "C'est complétement idiot. Nous sommes nés ici, dans l'île. Nous sommes fiers d'être Corses. Nous voulons que notre île puisse construire un futur plus égalitaire et plus ouvert envers des personnes qui existent, des évolutions de la société."

L'intimité réduite sur l'île

L'identité corse, comme toutes les identités, ne peut se limiter à un carcan stéréotypé et doit s'en affranchir, ajoutent les membres de l'association. D'autant que l'île a un périmètre réduit, que tous le monde s'y connait ou presque pour Livia Casalonga, la secrétaire de l'Arcu. "Dans les grandes villes, c'est plus simple de se découvrir, parce qu'il y a de l'anonymat. On en a beaucoup moins sur notre île, il y a moins de mélange social. Donc quand on se découvre, ce serait agréable de le faire quand on le veut, et sans se dire qu'on n'est pas prêt."

Des menaces sur les réseaux sociaux

Comme partout l'association est ciblée sur les réseaux sociaux. Laora lit les commentaires sous les messages qu'elle diffuse sur ces réseaux : "Récemment, on a eu 'Vivement que l'OMS reclasse l'homosexualité comme une maladie mentale'", se désole-t-elle. Ils ne sont que quelques-uns derrière, pas la majorité. Mais ils sont insultants, et virulents.

Les membres de l'association sont menacés aussi. "On sera là cette marche ne se fera pas", lit-elle aussi dans les commentaires. Mais elle en rigole presque : "Ce sont vraiment des trompettes, qui claironnent pour nous impressionner. Mais je pense qu'ils resteront sur le trottoir d'en face à nous regarder de travers." La préfecture de Haute Corse indique qu'elle portera une attention particulière à cette marche pour qu'elle se déroule dans de bonnes conditions.

Une déambulation est organisée à partir de 17h, depuis le palais de justice jusqu'à la place Saint-Nicolas, avant une soirée festive dans un bar de Bastia.