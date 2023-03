"Nous sommes au pic de l'inflation" : cette promesse avancée, à tort, de multiples fois depuis un an

"L'inflation devrait commencer à baisser d'ici la fin du mois de juin*"*, a affirmé lundi sur France Inter François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France. L’institution a dévoilé ses prévisions pour les mois à venir. Sur l’année écoulée, les prix de l’énergie ont bondi de 16,3 %, et ceux de l’alimentation ont grimpé de 13,3 %. Ces derniers mois, plusieurs membres du gouvernement ont tenté de se montrer rassurant et annoncé le reflux de l’inflation, à l’image de son porte-parole Olivier Véran déclarant de manière un peu précipité en juillet 2022 : "Nous sommes au pic de l'inflation."

Selon la banque de France, l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) - le baromètre de l'inflation qui fait référence au niveau européen et que la Banque de France utilise dans ses projections - s'établirait à 5,4% en moyenne annuelle en 2023, contre 6% attendus jusqu'ici. L'IPCH reculerait ensuite à 2,4% en 2024 puis 1,9% en 2025, sous la barre des 2% correspondant à l'objectif d'inflation de la Banque centrale européenne (BCE).

Problème: ce n'est pas la première fois que le gouvernement ou la banque de France annonce que l'inflation va baisser. A tort. Flashback.

Mai 2022, Villeroy de Galhau : l'inflation "va commencer à baisser" en 2023

La Banque de France avait déjà anticipé une diminution début 2023, selon son gouverneur interrogé en mai 2022 sur France Inter , ce qui n'est pas encore le cas. "L'inflation élevée devrait durer encore cette année et commencer à baisser au début de l'an prochain en fonction des prix de l'énergie." Selon ses prévisions, l'inflation devait revenir "autour de 2%" , son "bon niveau" en 2024. Invité du 7h50, François Villeroy de Galhau a avait même tenu cette promesse : " Ça n'est pas seulement notre prévision, c’est notre engagement avec Christine Lagarde et la Banque centrale européenne."

Juillet 2022, Olivier Véran : "Nous sommes au pic de l'inflation"

Le 28 juillet, Olivier Véran est en déplacement à Sublaines en Indre-et-Loire. En direct sur BFM TV, il insiste : "Nous sommes au pic de l'inflation et elle va commencer à baisser en 2023." Un mois plus tard, il nuançe ses propos , avec des termes rappelant ceux pour analyser la courbe du Covid-19 : "On serait plutôt sur une forme de plateau haut que sur un pic."

Août 2022, Bruno Le Maire : "Nous sommes au pic de l'inflation",

"Nous sommes au pic de l’inflation : c’est maintenant qu’il faut aider le plus les Français." Ces propos sont ceux du ministre de l’Economie Bruno Le Maire, en août 2022, dans les colonnes de Sud-Ouest . Il se montrait alors très optimiste, comme son collègue Olivier Véran.

Janvier 2023 : "Un pic au début de l’année", avance la Première ministre

Interrogée début janvier sur franceinfo , la Première ministre anticipait "un pic au début de l’année" de l'inflation, puis une baisse les mois suivants. En décembre, le ministre de l’Economie le reconnaissaît, sur France Inter : "Le pic inflationniste, qui dure depuis plusieurs semaines, durera encore quelques mois".

Février 2023 : "D'ici l'été prochain", l'inflation devrait commencer à baisser, pour Bruno Le Maire

En février dernier, invité sur BFM TV , Bruno Le Maire a tenu des propos proche des prévisions du gouverneur de la Banque de France donné : "D’ici l’été prochain, je l'ai toujours indiqué, l'inflation devrait commencer à baisser dans notre pays, c'est lent, c'est difficile aujourd'hui pour nos compatriotes, nous les protégeons."

Février et mars 2023 : "Nous ne sommes pas très loin" du pic, lance le gouverneur de la Banque de France

"Nous ne sommes pas très loin" du pic, déclarait en février le gouverneur de la Banque de France, expliquant sur France 2 le 9 février que "nous devrions connaître le pic de l’inflation, là, dans le semestre. Et l’inflation va commencer à décroître en France, à partir de la mi-année, à partir de juin".

