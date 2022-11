Nouvelles voix ! Une journée spéciale mercredi 16 novembre 2022

Qui sont ceux qui travaillent aujourd'hui à construire le monde de demain ?

Ils travaillent et évoluent dans la culture, en entreprise, à l'université, dans le droit, la mode, la tech, la politique, l'écologie ; ils ont entre vingt et trente ans et ont choisi de devenir acteur des transformations de notre société.

Qui sont-ils ? Quels sont leurs projets ? Quelle lecture ont-ils du présent, et quelle vision portent-ils pour l'avenir ?

Au programme ce mercredi 16 novembre

►►► Le 5/7 de Mathilde Munos

► 6h20 – L’invitée avec Julia Sedefdjian, la plus jeune cheffe étoilée de France

►►► Le 7/9.30 de Nicolas Demorand et Léa Salamé

► 7h50 / L’invité de Léa Salamé avec Charles De Vilmorin, styliste. Après une première collection de haute couture remarquée, créée sous son nom, il devient directeur artistique de la maison Rochas.

► 8h20 / Le grand entretien de Nicolas Demorand et Léa Salamé avec Nicolas Julia, PDG de Sorare, licorne (star-up) française du divertissement sportif virtuel, Jules De Chateleux, cofondateur de Division, multinationale de clips vidéo et de films publicitaires et Lucie Basch, fondatrice et présidente de l’application antigaspi Too Good To Go

► 9h10 / L’invitée de Sonia Devillers avec Naïri Zadourian, une jeune avocate de 29 ans qui a défendu le dossier du rappeur DA Uzi dont elle s’est saisie en mai 2021.

►►► 9h30 / Totémic de Rebecca Manzoni

Avec Claire Baglin, primo romancière pour son roman En salles aux éditions Minuit

►►►10h00 / Grand bien vous fasse d’Ali Rebeihi

Les combats des jeunes contre les violences sexistes et l’homophobie

Avec Iris Maréchal, présidente de l’Observatoire Etudiant des Violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur, Safiatou Mendy, coordinatrice et formatrice dans l'Association Consentis, qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans les milieux festifs, Elsa Miské, co-créatrice du jeu Moi, c’est Madame, jeu de société pour s’entraîner à riposter contre le sexisme, Yanis Khames porte-parole de la Pride des banlieues et co-fondateur du mouvement et Amandine Clavaud, directrice de l’Observatoire égalité femmes-hommes de la Fondation Jean-Jaurès et directrice des études de la Fondation Jean-Jaurès et la chronique Ma vie de Parent de Gwenaëlle Boulet.

►►► 11h00 / La bande originale de Nagui et Leïla Kaddour-Boudadi

Avec Nadia Tereszkiewicz et Vassili Schneider accompagnés de Valéria Bruni-Tedeschi pour son film Les amandiers et Frédéric Dabi politologue, directeur général Opinion de l’Institut de sondage Ifop. Il a publié La facture, une grande enquête sur la jeunesse, ses valeurs, ses choix, ses révoltes, ses espoirs avec la collaboration de Stewart Chau aux éditions les Arènes.

►►► 12h30 / Carnets de campagne de Dorothée Barba

Avec Margo Noppe, 25 ans créatrice du Scarabée vert ; elle est aussi diplômée d'une école d'ingénieur mais a renoncé à travailler dans sa branche. Elle lance une entreprise de recyclage et Manon Chaumont pour la création de son entreprise de médiation en langue des signes, les p'tits signes de Manon

►►► 12h45 / Le jeu des 1000 euros de Nicolas Stoufflet

Spécial Jeunes

►►► Le 13/14 de Bruno Duvic

Une émission en direct de Y.Spot, centre d’innovation ouverte du CEA à Grenoble

Avec Sarah Albertin, doctorante à l’Institut des géosciences de l’environnement, Emilie Boucher, biologiste, doctorante au laboratoire TIMC, Alexandra Colin, chercheuse postdoctorale au CEA, laboratoire Cytomorpholab, prix Jeunes talents pour les femmes et la science 2022 de la Fondation L’Oréal et l’Unesco, Louise O’Connor, doctorante en sciences de la vie et de l’environnement à l’Université Grenoble-Alpes, prix Jeunes talents pour les femmes et la science 2022 de la Fondation L’Oréal et l’Unesco et Maud Vinet, physicienne, directrice du programme quantique du CEA.

►►► 14h00 / La terre au carré de Mathieu Vidard

Ces jeunes qui bifurquent pour le climat

Avec Maxime Ollivier activiste pour la justice sociale et bioclimatique ; il s’est investi dans la création du mouvement La Bascule et du cahier militant Basculons ! chez Actes sud, Hélène Cloitre, aujourd’hui co-productrice du film Ruptures et Sidonie Commarmond, aujourd’hui consultante pour un laboratoire de recherche qui évalue les stratégies environnementales des grandes entreprises.

►►► 15h00 / Affaires sensibles de Fabrice Drouelle

Rue d'Aubagne : chronique d'une catastrophe annoncée

Avec Violette Artaud, reportrice à Marsactu, un journal en ligne indépendant à Marseille avec des enquêtes, des analyses et des reportages.

►►► 16h00 / Zoom zoom zen de Matthieu Noël

Zoomons sur ce mot nouveau pour vraiment le comprendre : Métavers avec Maud Clavier, pionnière dans l'industrie de la réalité virtuelle et du "Métavers". Elle est actuellement DG de la société VRrOOM qui a mené des projets reconnus dans l'industrie tels que Venice VR Expanded, le festival américain SXSW et le concert de Jean Michel Jarre Welcome to the Other Side.

►►► 17h00 / C'est encore classe ! de Charline Vanhoenacker

►►► Le 18/20 de Fabienne Sintes

► 18h15 – Un jour dans le monde : Invité communiqué ultérieurement

► 19h20 – Le téléphone sonne : Invités communiqués ultérieurement

20h00 / L’heure Bleue de Laure Adler avec Stéphane Manel, dessinateur

►►► 21h00 / Very good trip de Michka Assayas et les nouvelles voix de la chanson

►►► 22h00 / Côté club de Laurent Goumarre

Avec Nuit incolore, star montante, passionnée de culture et de musique japonaise, Amalia, jeune rappeuse et Novae lita, chanteuse.