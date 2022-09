Novaïa Gazeta privé de licence en Russie : "ils ont tué le journal", réagit la rédaction

Nouveau coup de massue sur la presse indépendante russe. L'édition papier de Novaïa Gazeta, pilier du journalisme d'investigation, s'est vu retirer ce lundi sa licence par un tribunal de Moscou, se retrouvant de fait dans l'impossibilité d'exercer toute activité en Russie. "Ils ont tué le journal. Ils ont volé 30 ans de leur vie à ses employés. Ils ont privé ses lecteurs du droit à l'information", a dénoncé la rédaction dans un communiqué, annonçant faire appel de cette décision.

Critique du pouvoir

Fondé en 1993 (notamment par l'ancien dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev, mort la semaine dernière), Novaïa Gazeta a pour ambition de pointer du doigt les problèmes de la société russe. Corruption des élites, répression des homosexuels en Tchétchénie, ou encore les mystérieux soldats du groupe Wagner : le média embarrasse le pouvoir en place et en paie le prix fort. Depuis sa création, six de ses journalistes ou contributeurs ont été tués. Parmi eux, Anna Politkovskaïa, que ses enquêtes sur les violations des droits de l'homme et sa critique de la "poutinisation" des esprits avaient rendue célèbre. En 2021, le rédacteur en chef, Dmitri Mouratov, est co-lauréat du Prix Nobel de la Paix.

Publication suspendue depuis mars

La pression sur les médias indépendants s'est brutalement accentuée depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, en février dernier. Des dizaines de sites sont bloqués, les journalistes russes fuient le pays en masse. Par crainte de représailles pour ses reporters, Novaïa Gazeta suspend sa publication en ligne et papier fin mars. Un nouveau site est lancé depuis l'étranger, Novaïa Gazeta Europe, dont les contenus sont également bloqués par les autorités russes.

Ce lundi, le tribunal Basmanny de Moscou a invalidé le certificat d'enregistrement de la version papier du journal, après une plainte déposée en juillet par le gendarme des médias russes, Roskomnadzor. Ce dernier soutient que le média n'avait pas transmis les "statuts de la rédaction" lors d'un réenregistrement administratif, en 2006.