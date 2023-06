"Now and then", l'ultime chanson inachevée des Beatles, va-t-elle finalement sortir grâce à l'IA ?

La technologie va-t-elle aider les Beatles à accoucher de leur tout dernier morceau ? C'est ce que Paul McCartney a laissé entendre ce mardi. Dans une interview accordée à la BBC, l'ex-membre des Beatles a annoncé qu'une nouvelle chanson du groupe allait sortir à la fin de l'année. "Nous en sommes venus à faire ce qui sera le dernier enregistement des Beatles (...), nous venons de terminer et cela va sortir cette année", a-t-il promis.

"Nous avons réussi à prendre la voix de John et à la purifier grâce à l'IA pour mixer l'enregistrement", en séparant la voix du chanteur de la musique enregistrée sur ce qui n'était qu'une maquette enregistrée sur cassette. "Sir Paul" n'a pas mentionné le titre de la chanson, mais selon la BBC, les éléments lâchés par le chanteur portent à croire qu'il s'agirait de "Now and Then".

Une chanson enregistrée mais jamais achévée

Si c'est bien cette chanson qui sortira en fin d'année, alors, derrière la prouesse technologique, c'est surtout le résultat d'une attente de près de 30 ans qui va fasciner les fans du groupe de Liverpool. Car "Now and Then" n'est pas n'importe quel titre : c'est le dernier des trois titres choisis, au début des années 90, par les trois Beatles alors encore en vie, pour sortir de nouvelles chansons.

George Harrisson, Paul McCartney et Ringo Starr avaient alors choisi trois maquettes inachevées de John Lennon, "Free as a bird", "Real Love" et "Now and Then", pour les enregistrer tous les trois, en complétant les paroles lorsque c'était nécessaire, et surtout en ajoutant leurs voix à celle de la démo de John Lennon.

Deux des chansons sont sorties, "Free as a bird" et "Real Love", sur les compilations "Anthology" des Beatles. On y entend la voix de John Lennon, légèrement retravaillée, entourée de celles de ses anciens camarades de route.

Bandes de mauvaise qualité

Mais "Now and then" n'est jamais sortie : Jeff Lynne, producteur de ce projet (et cofondateur du groupe Electric Light Orchestra), avait à l'époque raconté que "les sessions n'ont duré qu'une après-midi sur ce titre. Il y avait un refrain mais aucun couple. On a fait un accompagnement, mais on ne l'a pas vraiment fini". Parmi les embûches, la mauvaise qualité de la bande d'origine – et, accessoirement, le fait que George Harrison n'aimait pas la chanson – joue aussi en défaveur de l'achèvement du titre.

L'utilisation d'outils d'intelligence artificielle, désormais de plus en plus performants pour séparer les instruments des voix sur un titre, ou de recréer une voix à partir d'échantillons, permettra-t-elle d'achever ce titre. Ce serait un vrai retournement de situation : en 2017, après qu'une pétition sur Internet avait demandé la sortie du titre, Paul McCartney avait émis une fin de non-recevoir, assurant que le titre ne sortirait jamais. C'est l'un des rares titres connus des Beatles à n'être jamais sorti, avec "Carnival of Light", un bricolage sonore expérimental créé en 1967.

Paul McCartney et ses équipes ont peut-être été inspirés par de nombreuses créations postées depuis quelques semaines sur Internet : grâce à l'Intelligence artificielle, des internautes ont recréé des chansons des Beatles en posant les voix de Paul, John, George et Ringo sur des chansons qui ne sont pas d'eux à l'origine – et parfois des chansons solo des uns ou des autres.

