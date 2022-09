Nucléaire, mobilisation partielle : Vladimir Poutine menace d'engager "tous ses moyens" en Ukraine et au-delà

"Ce n'est pas du bluff", assure Vladimir Poutine devant les caméras, autant à l'intention de ses concitoyens que du reste du monde. Dans les mots, en tout cas, l'escalade est bien là, avec une mesure très symbolique : l'annonce d'une mobilisation partielle des réservistes, une décision que le président russe s'était refusé à prendre jusqu'ici, estimant que son armée seule suffirait à soumettre l'Ukraine.

"Ce n'est pas du bluff", mais Washington a rapidement tenté de l'éventer : l'ambassadrice américaine en Ukraine a rapidement réagi, disant y voir un "signe de faiblesse" de Moscou. Le ministre britannique de la Défense y voit lui un "aveu d'échec de son invasion".

300.000 réservistes appelés

Le ministre de la Défense russe Sergueï Choïgou a précisé l'annonce présidentielle en évoquant "300.000 réservistes" appelés, une partie infime du nombre total de personnes mobilisables, assure-t-il. Dans les heures précédent l'allocution présidentielle, une rumeur évoquait une mobilisation générale.

L'autre élément important du discours de Vladimir Poutine, c'est à nouveau une allusion à peine voilée à l'arme nucléaire. "La Russie a de nombreuses armes pour répondre [aux menaces occidentales]", assure-t-il. Il se dit prêt à utiliser "tous les moyens à [sa] disposition pour protéger la Russie et [son] peuple" dans ce conflit. Des allusions moins inédites, le président russe ayant déjà régulièrement et symboliquement relevé au maximum le niveau d'alerte de la force de dissuasion nucléaire russe.

Une guerre qui vise désormais autant l'Ukraine que l'Occident

Vladimir Poutine assure d'ailleurs que c'est une menace nucléaire qui l'a en partie poussé à agir contre l'Ukraine, estimant que son pays n'a fait que répondre à la volonté supposée de Kiev de se doter de l'arme atomique, ainsi qu'à une agression de l'Occident, qu'il accuse de le pousser à un "chantage nucléaire" .

Autre nouveauté dans ce discours, l'allusion très nette à une agression de l'Occident contre laquelle Vladimir Poutine n'aurait eu d'autre choix que de se défendre. S'il évoque toujours son "devoir moral" de protéger les habitants des territoires ukrainiens occupés par la Russie du "régime nazi de Kiev", il dit désormais clairement qu'il pense que l'Occident veut "détruire la Russie" toute entière, ce qui justifie selon lui une réaction à la mesure de la menace, dont il juge qu'elle a "dépassé toutes les limites".

"Le but de l'Ouest est d’affaiblir, de diviser et de détruire la Russie", lance le président russe, qui assure plus précisément que l'Occident souhaite "supprimer les centres de développement souverains et indépendants" dans le monde afin d'y conserver une hégémonie. Sergueï Choïgou est sur la même ligne : pour lui, la Russie ne combat "pas tant l'Ukraine que l'Occident" chez son voisin.

Depuis le début de la guerre en Ukraine (présentée officiellement en Russie comme une simple "opération militaire spéciale"), Moscou peine à progresser et fait même face à une contre-offensive récente efficace des Ukrainiens, notamment grâce aux armes fournies par plusieurs pays occidentaux. Le ministre de la Défense russe reconnaît d'ailleurs ce mercredi un bilan de 5.937 soldats russes tués en Ukraine depuis le mois de février.