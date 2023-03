Oasis, les petites phrases assassines des frères la galère

28 août 2009, festival Rock en Seine : les frères Gallagher se disputent, une fois de plus, et annulent leur concert. Ce qu’on pensait être un énième frittage, sera en fait leur dernier. Le groupe se sépare. Liam casse la guitare de son frère Noël. Pour l’anecdote, celle-ci a été vendue aux enchères pour la modique somme de 385 500 euros à Paris, en mai dernier.

INXS

1996, cérémonie des Brit Awards, Oasis rafle tout : Meilleur album britannique, meilleur groupe britannique et meilleur clip vidéo de l’année, tout ça devant des artistes comme Radiohead, ou leurs grands ennemis, Blur. La tornade Oasis s’installe dans le monde entier. L’un des artistes qui leur remet un Award n’est autre que Michael Hutchence, chanteur du groupe INXS, qui entame déjà depuis quelques années, un long déclin qui le mènera à sa perte. Alors qu’Oasis n’a apparemment pas bu que du petit-lait, Noel lance avant de quitter la scène : « Les has been ne devraient pas à avoir à remettre d’Awards aux nouvelles stars ». Une petite phrase assassine qui finira d’achever la carrière du groupe australien.

Spice Girls

La deuxième moitié des années 1990, mets l’Angleterre à l’honneur. Les années Tony Blair soufflent un vent d’optimisme et la culture britannique est partout. Dans le cinéma indépendant, mais surtout en musique. Dans les charts, la brit pop joue des coudes avec les boys bands et les girls bands. Les Spice Girls deviennent un phénomène mondiale et les frères Gallagher n’hésitent pas à les tacler, pas toujours avec classe. Liam : « Notre guitariste a un plus beau cul que toutes les Spice Girl réunies. » Noël : « Victoria Beckham sort un livre ? Elle ne sait déjà pas marcher droit, ni mâcher un chewing-gum, alors écrire... »

Blur

La guerre Blur/Oasis, est avant tout une guerre de classe : L’Angleterre prolétaire des frères Gallagher contre les étudiants en art du groupe mené par Damon Albarn. Monté en épingle par la presse britannique, le groupe rivalise entre sorties de singles et déclarations enflammées. Alors que le bassiste de Blur déclare qu’Oasis est un groupe pour les bœufs, Noel rétorque : « J’espère qu’ils mourront tous du sida. » Ça passe mal, et le chanteur s’en excusera quelque temps plus tard.

Robbie Williams

Le qualifiant de « plus gros chanteur de Take That », Robbie Williams a aussi fait les frais du caractère de Liam Gallagher. Quand Robbie sort son tube « Angels », le chanteur d’Oasis déclare : « Quand je l’ai entendu, je me suis dit que j’aurais voulu écrire un tube comme ça. Puis, je me suis rendu compte que c’était une chanson d’Oasis, qu’il suffisait de mettre une guitare électrique dessus, et c’était un de nos morceaux. Il nous a tout piqué. »

Georges Harrison

Les Beatles restent la référence absolue pour Oasis, et John Lennon la principale inspiration de Liam Gallagher. Mais lorsqu’on demande à Georges Harrison ce qu’il pense d’Oasis au milieu des années 1990, la réponse est sans équivoque : « C’est juste une mode, ça passera », réponse de Liam : « Georges Harrison est connu pour être le Beatle silencieux, qu’il le reste, c’est mieux. »

Jay Z

2008, Noel Gallagher critique vivement le festival de Glastonbury pour avoir invité des rappeurs sur la programmation dont Jay Z. Pour Noel, Glastonbury est un festival de rock et le rappeur new-yorkais n’y a pas sa place. Joueur, Jay Z ouvre son concert par une reprise du tube d’Oasis, « Wonderwall ». Ironie de l’histoire, sa prestation va relancer les ventes de la chanson.