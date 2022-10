Oculariste, sirène, scientifique en Antarctique : ces métiers méconnus qui cartonnent sur TikTok

Sur la plateforme chinoise TikTok, de nombreux internautes proposent de faire découvrir leur métier à leurs abonnés. Pilote d'avion, livreur, éboueur , coiffeur, fleuriste, etc. Parmi eux, certains exercent un métier très particulier, original ou méconnu. Voici cinq d'entre eux.

Oculariste, "beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est"

Josépha Villanova exerce une profession très peu connue, celle d'oculariste ou prothésiste oculaire. La jeune femme de 21 ans fabrique et adapte des prothèses d'yeux pour des patients auxquels il manque un œil ou qui ont une malformation. Ils ne sont que 30 à exercer ce métier en France.

Publicité

L'oculariste a créé son compte TikTok en 2020, pendant le confinement. "Au début, c'était pour m'amuser et puis j'ai fait une vidéo sur mon métier et j'ai vu que ça a intéressé les gens", raconte-t-elle. Désormais, elle partage donc son quotidien dans son cabinet. "Je fais découvrir en quoi consiste mon métier, j'en donne tout simplement la définition parce que beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est, j'explique qui sont mes patients, etc." Des vidéos qui cartonnent. Celle dans laquelle elle présente un œil rose à paillettes fabriqué tout spécialement pour une petite fille totalise plus de 3,8 millions de vues et 656 000 mentions "j'aime".

Son compte est désormais suivi par près de 300 000 personnes. "Beaucoup sont intéressés, me disent que ça leur plaît", raconte-t-elle, en soulignant toutefois que "c'est un métier assez fermé" . Il n'existe pas d'école pour devenir oculariste, il faut faire trois ans d'apprentissage puis passer un diplôme universitaire. Josépha Villanova reçoit aussi beaucoup de messages de patients, ravis de voir ses vidéos : "Ils me remercient et sont contents que je parle avec légèreté de leur handicap, ça leur fait plaisir", confie-t-elle.

"Quand je dis que je suis commissaire-priseur, les gens me répondent 'Ah mais ça existe encore ?'"

Chloë Collin est commissaire-priseur. "Souvent, quand je dis mon métier, les gens me répondent 'Ah mais ça existe encore ?' C'est un métier oublié", note la jeune femme de 26 ans. Pour le faire découvrir, elle a lancé son compte Instagram puis TikTok juste après avoir obtenu son diplôme. Après huit mois d'activité, elle compte déjà plus de 8000 abonnés et des vidéos vues près de 200 000 fois.

Sur son compte - nommé @la.saint.glinglin en référence au surnom que lui donnaient ses grands-mères - la commissaire-priseur explique son quotidien, ses visites chez des particuliers pour estimer des objets et les ventes aux enchères. "Au départ, il y a eu beaucoup de curiosité et maintenant, une vraie communauté d'étudiants en droit et en histoire et de collectionneurs s'est créée", raconte Chloë Collin. Ses vidéos suscitent même des vocations puisque "tous les trois, quatre jours, je reçois des messages de gens qui me disent qu'elles leur ont donné envie de faire ce métier. C'est trop mignon, ça me fait énormément plaisir."

Conseillère funéraire, un métier "trop oublié"

Sabrina Beringuier-Salhi s'est lancée sur TikTok pour combattre "les a priori" sur son métier : conseillère funéraire. Cette Toulousaine de 30 ans s'est reconvertie il y a deux ans et a fait face aux préjugés qui entourent cette profession. "C'est un métier très tabou parce que ça touche à la mort, il a une image négative mais c'est un métier essentiel", souligne-t-elle. Elle s'est lancée sur TikTok il y a un an pour "apporter une autre image et informer" sur ce métier "trop oublié". "On n'est pas que des escrocs, des gens sans cœur ou des gothiques", insiste la Toulousaine.

Le compte TikTok de Sabrina Beringuier-Salhi totalise plus de 51 000 abonnés et sa vidéo la plus regardée enregistre plus d'1,3 million de vues. "Je ne m'attendais pas du tout à ça, je me suis rendue compte que les gens sont intéressés et curieux, ils sont contents qu'on réponde à leurs questions. C'est incroyable." Et elle aussi reçoit des messages d'abonnés qui souhaitent se reconvertir. "Ça a généré quelque chose de très chouette", se réjouit celle qui est devenue, grâce aux réseaux sociaux, l'une des meilleures porte-paroles du funéraire en France.

Sirène professionnelle, "les gens ne connaissent pas et sont curieux"

Depuis quelques années, les sirènes se multiplient sur les plages et dans les bassins de piscine. Le phénomène a séduit Floriane Auffret il y a cinq ans, lors d'un voyage aux États-Unis, quand elle a vu un spectacle de sirènes dans un bar de Floride. "J'ai trouvé ça incroyable d'être rémunéré pour faire quelque chose d'aussi magique", explique-t-elle aujourd'hui. Cette jeune femme de 28 ans est donc devenue à son tour sirène professionnelle. Elle travaille dans l'événementiel, propose des spectacles en piscine, des rencontres avec des enfants et des cours, et a lancé sa boutique d'accessoires pour sirènes et tritons en octobre 2019. Mais avec l'arrivée du Covid, tout s'est arrêté. Pour s'occuper, elle a lancé son compte sur TikTok et a pris goût à la fabrication des courtes vidéos. "Je montre mon équipement, ce que je fais. Aujourd'hui, c'est devenu quasiment quotidien."

Et ses vidéos rencontrent un certain succès. Son compte est suivi par 187 000 personnes et l'une de ses vidéos dépasse les 15 millions de vues. "Je reçois beaucoup de messages de sirènes qui me demandent des conseils sur mon matériel subaquatique, mes techniques de création de costume mais aussi des messages de mamans, de gens que j'ai rencontrés ou de gens qui ne connaissent pas et sont curieux", révèle-t-elle.

"Beaucoup de gens ne savaient pas que c'était possible de travailler en Antarctique"

Ceelaas travaille lui dans un tout autre univers, bien réel mais peut-être encore moins connu que les sirènes. Le jeune homme de 33 ans est scientifique en Antarctique. Dans ses vidéos TikTok, il raconte son quotidien, sous -80 degrés. "J'avais envie de partager cette expérience de vie rare et de la rendre accessible", explique-t-il. "J'ai grandi dans un HLM, j'étais un élève moyen dans un collège classique donc je veux montrer que c'est possible de faire des choses sympas, qu'il y a de la place pour tout le monde." En Antarctique, il est assistant de recherche en astrophysique pour l'université du Wisconsin, à la station américaine Amundsen-Scott. Il travaille pour le projet Icecube neutrino observatory, destiné à essayer de mieux comprendre l'univers.

"Je reçois beaucoup de messages de gens qui ne savaient pas que c'était possible de travailler en Antarctique", se réjouit-il. Dans certaines de ses vidéos, Ceelaas s'attache aussi à contredire des affirmations conspirationnistes, comme celle d'un mur de glace entourant la terre .