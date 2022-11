Odile et l'eau d'Anne Brochet au Théâtre Gérard Philipe du 17 au 27 novembre 2022

Résumé : Odile, héroïne ordinaire et solitaire, nous convie à sauter dans l’eau du grand bassin d’une piscine municipale et à la suivre dans son couloir de nage, le temps d’un été. Ses enfants ont grandi, sa mère a quitté ce monde et elle n’a plus d’homme dans sa vie. Ainsi, tous les jours, elle nage pour ne pas couler.

« J’ai dit à Joëlle Bouvier que mon personnage s’appellerait « Odile », que c’était un clin d’œil à Ondine, la pièce de Jean Giraudoux que toutes les jeunes actrices rêvent d’interpréter. Plus âgées, d’aucunes ne voudront incarner mon Odile ? C’est aussi un hommage au peintre Odilon Redon et à son univers onirique. Joëlle m’a répondu : « Formidable, c’est le prénom du cygne noir dans Le Lac des Cygnes ! ». Anne Brochet

Cousu d’impressions fugaces entremêlées de souvenirs souvent drôles et tendres, ce journal de bord de piscine dessine par touches subtiles l’histoire intime d’une femme à une période charnière de son existence. Au bout de ses longueurs, elle va finir par vivre une renaissance.

« Ce que je veux dans ma vie présente, c’est pouvoir faire de beaux crawls, toniques, filiformes et très silencieux. C’est ce que j’aime le plus, quand ils sont muets. Précis et détachés. Un idéal de moi-même. J’y arriverai. J’ai tout l’été. » Anne Brochet

À travers différents motifs : la géographie et l’architecture des lieux, le mouvement des corps des nageurs qui l’environnent ou encore les sensations que le contact de l’eau provoque en elle – se dessine tout un paysage peuplé d’une faune étrange. « Homme Hippocampe », « Ciseau des eaux », « Athlète crocodile », loutre et autres planctons s’ébattent dans un monde qui n’est pas sans évoquer nos propres origines.

Odile et l'eau d'Anne Brochet - Pascale cholette

Comédienne et romancière, Anne Brochet écrit ici spécifiquement pour le théâtre un seule-en- scène poétique qu’elle interprète elle-même. Avec la collaboration de la chorégraphe Joëlle Bouvier, elle explore la fragilité du corps et du cœur, ceux du personnage comme ceux de l’actrice. Pas à pas elle construit son parcours physique, son rapport à l’endurance, mais également sa trajectoire émotionnelle, depuis le plongeon vers les profondeurs obscures jusqu’à une remontée à la surface.

« Un jour que je me trouvais dans les vestiaires d’une autre piscine, celle de ma petite ville de banlieue, j’ai imaginé tenir un journal de bord de piscine. J’ai mis des années à m’y atteler. Et puis un après-midi d’été, je suis allée faire des longueurs, dans la perspective d’y retranscrire tout ce que j’aurais vu et éprouvé. Chaque séance d’une heure donnait lieu à deux heures d’écriture fiévreuse, tant il se passait de choses dans les plus petits détails que je voulais consigner le plus scrupuleusement possible. Nager et écrire ce que j’avais nagé. » Anne Brochet

Au langage de la danse s’ajoutent des images sans paroles, projections fantasmées qui sont comme les échos silencieux du texte narratif.

► Extrait

J’arrive pour l’ouverture des portes.

Zéro baigneurs ! ! !

Vite. Vite. Me changer. Casier 74, âge de la mort de ma mère.

Vite, sous la douche. Je la vois : cette beauté de surface immobile.

Cette traversée de bassin relève de la confession autant que de la performance physique, de l’observation autant que de la rêverie.

« Jouer au théâtre, c’est une traversée de bassin, c’est flirter avec l’endurance et le point de bascule, avec l’émotion du rythme parfait jusqu’à la culbute nautique. Celle qu’on guette quand on crawle, qu’on mesure et qu’on appréhende, qui est excitante, qui n’est jamais parfaite, qu’on refera mieux à la prochaine longueur, comme on fera mieux à la prochaine représentation, toujours unique. Et pourtant les culbutes, comme les représentations théâtrales ne se ressemblent-elles pas toutes à l’œil nu ? » Anne Brochet

► Distribution

Texte, conception et jeu : Anne Brochet

Collaboration artistique et chorégraphie : Joëlle Bouvier

Collaboration artistique : Elsa Imbert

Scénographie : Zoé Pautet

Lumière : Philippe Berthomé

Musique : Noé Elmaleh

Vidéo et son : Pierre-Alain Giraud

Costumes : Anne Autran

Source Théâtre Gérard Philipe