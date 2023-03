"Offenses" : quand la radicalité de Constance Debré divise Le Masque & la Plume

Le nouveau livre de l'ex-avocate Constance Debré, reconvertie dans la littérature avec "Playboy", "Love me Tender" et "Nom". Ici, elle renoue avec son passé en racontant le procès d'un garçon de 19 ans accusé d'avoir tué de dix coups de couteau sa voisine, que, par ailleurs, il aimait bien. Une vieille dame de 80 ans dont il avait utilisé la carte bleue pour payer à son dealer une dette de shit de 450 €.

Le narrateur est tantôt le meurtrier, tantôt l'avocat, à moins que ce ne soit Dieu, car il y a beaucoup de références religieuses dans le livre. Narrateur qui s'interroge sur le bien, sur le mal et où le jeune homme apparaît même comme un saint.

Publicité

"Vous pouvez me juger, me condamner, me mettre à l'écart, moi et ceux qui sont comme moi, me mettre toujours plus à l'écart, vous racontez que le mal, c'est moi, mais le mal, c'est vous. Pas moins que moi".

Frédéric Beigbeder n'a pas aimé

Pour le critique littéraire du Figaro-Magazine, l'ancienne avocate ne signe qu'une banale plaidoirie : "Surtout, c'est une offense au style. À côté, Christine Angot, c'est Antoine Blondin. Il y a des passages ignobles de complaisance sur le meurtre de la vieille dame. C'était révolutionnaire à l'époque de "Crime et châtiment", aujourd'hui, ça ne sert qu'à faire frissonner les bobos".

Pour Arnaud Viviant, c'est dénué de style

Pour le critique de la revue Transfuge, c'est l'équivalent d'un "Les Bronzés font Dostoïevski" : "Il y a une pauvreté revendiquée du style, mais en même temps, avec des citations de Marcel Proust, de Blaise Pascal, de Suétone pour donner l'air d'un 'Je ne suis pas dupe'. Ajoutez à cela tout cet univers religieux assez récurrent sinon étonnant, qui contraste avec ses trois premières petites autofictions assez radicales-chic. Après tout, pourquoi pas d'abandonner son métier d'avocate, d'abandonner sa famille, sa sexualité, mais en revanche, elle fait très attention à bien garder son nom. Et c'est intéressant parce qu'on est dans la religion du nom du père précisément".

Olivia de Lamberterie très intriguée sinon captivée par la radicalité académique de l'auteure

Chez Les Inrockuptibles, on se demande comment ce texte aurait été reçu si on n'avait pas su qu'il était signé Constance Debré parce que ce qui a essentiellement captivé Olivia, c'est la radicalité de l'auteure, sans quoi le texte n'est pas du tout convaincant : "Il n'est pas très intéressant parce qu'on dirait une sorte de dissertation sur le bien et le mal, sur les riches et les pauvres, sur des choses qu'elle a déjà dites autrement, sur le fait que les dés sont jetés dès la naissance et qu'il n'y a pas de possibilité pour ce qu'elle appelle 'les gens du dessous' qui font le mal alors que pourtant, ce sont les gens du dessus qui font le mal. D'ailleurs, ce n'est pas très bien, ça manque de ponctuation.

Constance Debré n'a pas changé de nom, elle a toujours revendiqué son héritage culturel à la Pierre Bourdieu, mais elle a toujours dit de quel côté elle était. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que révèle sa radicalité et qui fait qu'on ne peut pas ne pas se demander ce qui l'a brisée à ce point pour qu'elle démolisse autant le milieu dont elle vient. C'est plutôt sur cela qu'elle aurait dû écrire plutôt que sur ces choses que je trouve assez convenues et pas très intéressantes".

Pour Nelly Kaprièlian, Constance Debré frappe fort et c'est absolument magnifique

Nelly a été complètement saisie par le parti-pris d'écriture de l'auteure qu'elle juge très fort dans sa forme d'expression assumée : "Je trouve ce texte d'une force incroyable. À force de se déposséder, à force d'être dans l'épure, c'est de l'art martial sans blabla qu'elle fait, sans académisme aucun, en étant à la fois dans le récit et dans le discours à la fois et d'une façon toujours très casse-gueule. Oui, elle peut être vue comme étant radicale, mais elle va droit au but et c'est absolument magnifique ! Je trouve ce livre extrêmement fort".

Le livre

Écoutez l'intégralité des critiques échangées sur le livre :

"Offenses" de Constance Debré 8 min France Inter

📖 LIRE - "Offenses" de Constance Debré (Flammarion)

🎧 LIVRE OUVERT | Toutes les autres œuvres passées au crible des critiques du Masque et de la Plume à retrouver sur le site et l'app Radio France.