Officiellement interdits, les films américains se cachent en Russie derrière des courts métrages inconnus

C’est un cinéma de centre commercial de la banlieue de Moscou. Sur les affiches visibles depuis l’extérieur, on ne voit que des films russes dont le phénomène du moment, "Tchebourachka", un dessin animé adapté des aventures d’une série pour enfants de l’époque soviétique qui vient de dépasser les 20 millions de spectateurs. Record national historique. Mais en accédant aux caisses automatiques on découvre également des séances pour "Avatar 2", "Opération fortune", "Mayday", et d’autres films hollywoodiens récents, tous proposés en version russe.

Rencontrée devant le cinéma, Irina, une quinquagénaire se lamente : "C’est désolant. Ce que nous regardons n’est pas bon aujourd’hui. Il n’y a plus rien à la télévision. Ils ne passent que les vieux films. Il n’y en a pas de nouveaux." Elle entre dans la salle où est programmé "Avatar 2". Non loin d’elle, Matvey, qui est venu avec son fils de 10 ans, se réjouit. "Comment ne pas aller voir Avatar ? Le premier m’avait fait une forte impression. C’est le seul film que j’ai vu deux fois au cinéma. J’attendais le deuxième ! C’est vrai que tout ça n’est pas très légal. Mais on s’en fiche un peu", explique cet homme qui dit avoir fait un peu de route pour venir dans ce cinéma.

Les bornes automatiques de ces cinémas russes proposent bien des films américains © Radio France - Sylvain Tronchet

Les grands studios d’Hollywood ont quitté la Russie il y a un an

En Russie comme ailleurs, les blockbusters hollywoodiens constituaient la locomotive qui tirait le marché du cinéma. Quand, en mars 2022, la plupart des grands studios hollywoodiens ont annoncé leur départ de Russie , de nombreux experts du secteur ont annoncé une hécatombe à venir. Un an plus tard, le nombre de cinémas en Russie est toujours sensiblement le même (aux alentours de 2200), "certains ont dû se serrer la ceinture, explique un bon connaisseur du milieu, mais moins de 10% ont dû fermer, les autres ont survécu même si le marché l’an dernier a été à peu près au même niveau qu’en 2020." L’année du Covid.

Pour survivre, certains ont dû néanmoins contourner l’embargo imposé par les studios hollywoodiens. De nombreuses salles projettent ainsi des versions doublées en russe des dernières productions américaines. D’après plusieurs sources, ces copies arrivent principalement du Kazakhstan, où une partie des films sont projetés en langue russe. Ce piratage au grand jour a été facilité par la technologie et les organisations professionnelles, au début très intransigeantes, ont fini par adoucir leur position et admettre que certains y trouvent la seule voie pour leur survie.

Officiellement, le gouvernement russe interdit le piratage

Pourtant le gouvernement russe se veut officiellement ferme. Fin janvier, lors d’un débat à la Douma au cours duquel certains députés avaient proposé que les cinémas russes puissent se passer de l’autorisation des studios hollywoodiens pour diffuser leurs films, le ministère de la Culture s’y était opposé "notamment en raison du fait que cela peut entraîner la violation des accords internationaux auxquels la Russie est partie". Au début des années 2000, la Russie a lutté contre le piratage des films étrangers largement répandu dans le pays. Elle y avait alors gagné une part de respectabilité qui est de nouveau en train de se déliter.

Selon certains décomptes, pas loin d’un tiers des cinémas russes diffuseraient des films hollywoodiens sans licence de distribution. Il suffit de cherche un peu sur internet pour les trouver. En revanche, il s’avère très compliqué de trouver un expert du secteur qui accepte d’en parler. Tous ceux que nous avons contactés ont refusé. Et quand finalement Oleg Ivanov, le spécialiste du cinéma de la Higher school of economics de Moscou, l’une des universités les plus prestigieuses de Russie accepte de nous répondre, c’est pour affirmer qu’il n’a "entendu parler que de rumeurs" et qu’il "pense qu’il ne s'agit que de quelques cinémas, qui essaient de gagner de l'argent de façon non éthique et qui seront peut-être punis dans un avenir proche". "Dans les cinémas où je vais, on ne diffuse par Avatar 2", affirme cette sommité, sans ciller.

Non-dit, complaisance et accord tacite

Le piratage des films américains dans les cinémas est donc devenu le secret le mieux partagé de Russie. Alexander Netchaev, le rédacteur en chef de Biouleten Kinoprokatchika un média professionnel spécialisé dans le cinéma, est l’un des rares qui accepte de lever le voile. "Lorsque les studios hollywoodiens se sont retirés de Russie en mars 2022 les salles de cinéma ont immédiatement demandé l'aide de l'État", rappelle-t-il. "Pendant longtemps, l’État n’a pas répondu, puis il dit : "Nous n'aiderons pas les cinémas, mais nous soutiendrons la production cinématographique". Mais, l'argent que l'État investit aujourd'hui dans le cinéma ne pourra probablement se manifester efficacement sous la forme d'un film que 2 à 2 ans et demi plus tard."

Certaines salles de cinéma ont donc compris que leur salut immédiat passait par d’autres voies. "Ces cinémas violent la loi, ils en sont parfaitement conscients", poursuit Alexandre Netchaev. "Quant aux autorités, elles comprennent aussi que si elles commencent à interdire la distribution illégale des superproductions hollywoodiennes, alors, nous serons confrontés au fait que, bientôt, il n'y aura plus d'endroit où projeter le cinéma russe. Pour l'instant, l’accord tacite est donc le suivant : "Nous ne vous aidons pas, mais vous pouvez vous sauver comme vous le voulez"." Le tout étant également de rester suffisamment discret. À Moscou, aucune salle du centre-ville ne diffuse de films piratés. Il faut aller en banlieue pour les trouver. Ce que font de nombreux cinéphiles.

Plus de 4 millions d’entrées pour Avatar 2 en Russie

Biouleten Kinoprokatchika estime que "Avatar 2" a ainsi cumulé plus de quatre millions de spectateurs en Russie depuis son lancement, ce qui ferait de lui le 8e film le plus vu de tous les temps dans le pays. Pour arriver à ce décompte, le média a additionné les entrées enregistrées par plusieurs courts métrages russes totalement inconnus. Ces dernières semaines, certains de ces films ont officiellement cumulé plus d’un million d’entrées. "En Russie, pour qu'un film puisse être projeté dans les salles, il doit obtenir un certificat de distribution", explique Alexandre Netchaev. "Les détenteurs des droits de ces courts métrages reçoivent un certificat qu’ils revendent ensuite aux cinémas qui peuvent les utiliser pour créer une séance. Mais bien entendu, derrière ces courts métrages se cachent des films hollywoodiens."

Le court métrage est en général diffusé après le film américain que les spectateurs sont venus voir. D’autres cinémas vont jusqu’à créer des entités juridiques extérieures à qui elles louent leurs salles pour pouvoir diffuser "en toute illégalité" un film de studio américain. Les autorités regardent ailleurs. Le box-office officiel russe publié par Fond Kino, l’organisme public de soutien au cinéma , est donc aujourd’hui largement fantaisiste. Mais dans une Russie qui vit parfois dans une réalité parallèle, ce genre de choses n’étonne plus personne.