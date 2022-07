Olivier Faure, nouvelle mascotte de la Nupes

"Taisez-vous maintenant !" Qui aurait pu imaginer avec quelle véhémence Olivier Faure allait défendre la motion de censure contre le gouvernement d’Elisabeth Borne ? Lundi, le premier secrétaire du parti socialiste a marqué les esprits, dénonçant avec un ton qu’on ne lui connaissait pas, une supposée proximité entre la majorité présidentielle et le Rassemblement National de Marine le Pen : "Vous faites sauter toutes les digues", a-t-il notamment lancé à la Première ministre. Un discours plébiscité par les quelques 150 députés estampillés NUPES, debout pour applaudir leur nouveau chouchou sous l’œil des caméras et des appareils photos.

Il est devenu la star de la gauche de l’hémicycle. Mais cet artisan de l’union est dans le viseur des éléphants socialistes, soupçonné d’être complaisant avec la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon.

Faure-mania à l’Assemblée ?

Le patron des socialistes serait-il la nouvelle mascotte de la NUPES? Nombreux sont en tout cas les députés de gauche à concéder l’avoir redécouvert depuis quelques semaines. "C’est un chef de parti qui fait honneur à la NUPES et aux combats que nous avons en commun, c’est clair. On était fiers (lundi) que l’un des nôtres puisse parler avec autant de force et de clarté" explique l’écologiste Benjamin Lucas. "C’est peut-être à l’image du PS, un nouveau Faure", renchérit le président LFI de la commission des finances, Eric Coquerel, qui souligne aussi le changement de ton du socialiste "avec des mots qui sont proches des mots Insoumis". Pas sûr que la formule plaise à tout le monde à gauche.

Olivier Faure serait-il en voie d’"insoumisation" ? Certains éléphants socialistes le pense. Faux répond le socialiste Jérôme Guedj : "la Faure-mania, c’est tout simplement le fait qu’on est en phase avec le peuple de gauche." Allusion au combat mené après la présidentielle, par Olivier Faure, pour trouver un accord électoral avec les autres forces de gauche en vue des législatives. Combat validé par les résultats des élections estiment les soutiens du premier secrétaire. Olivier Faure a - il est vrai - sauvé le groupe PS à l’Assemblée malgré la cinglante défaite d’Anne Hidalgo au premier tour de la présidentielle.

Insuffisant pour les sceptiques. Une partie des socialistes, hostiles à l’union, ont Olivier Faure dans le viseur. “Il a adopté le programme et maintenant les attitudes des Insoumis”, se désole Stéphane le Foll. Le maire du mans réunit ce week-end plusieurs figures socialistes dans la Sarthe. Carole Delga, présidente de la région Occitanie, l’ancien premier ministre, Bernard Cazeneuve, ou encore Jean-Christophe Cambadelis. Tous allergiques à la radicalité de la NUPES… et d’Olivier Faure.