PS : Olivier Faure reste officiellement premier secrétaire, Nicolas Mayer-Rossignol conteste toujours

Le Parti socialiste survivra-t-il à ce énième soubresaut ? L'élection du nouveau premier secrétaire a en tout cas tourné au fiasco, avec un résultat très serré, mais aussi très contesté, ce qui risque de rendre toute réconciliation impossible en interne. Jeudi soir, les deux candidats restants, Olivier Faure et Nicolas Mayer-Rossignol, opposés notamment sur le ralliement à la Nupes, avaient tous les deux proclamé leur victoire, chacun accusant l'autre de malversations.

Contestation dans les deux camps

Finalement, la commission de récolement a validé un score de 51,09 % pour Olivier Faure et 48,91 % pour Nicolas Mayer-Rossignol (pour un total de 23.527 votes exprimés). Mais ce dernier réclame déjà une reprise des travaux de la commission, dont il assure qu'ils "ont été interrompus" pour tenter "un passage en force".

Les proches du candidat malheureux affirment que "la direction sortante de notre parti soutenue par les représentants d'Olivier Faure" a proposé, après plusieurs heures de réunion, "d'arrêter l'étude systématique et jusqu'au bout des résultats remontés des fédérations et des contestations, en échange d'un marchandage global d'un résultat donnant arbitrairement la majorité à Olivier Faure". "C'est inacceptable. Aucun parti démocratique ne peut l'accepter", ajoutent-ils.

Le communiqué officiel indique de son côté que ce score final a été établi "après examen des procès verbaux des fédérations et étude des requêtes en irrégularité, et alors que les voix faisant l'objet de contestations ont été réservées". Les représentants de Nicolas Mayer-Rossignol ayant "refusé de passer au vote", la commission assume donc avoir tranché. Nicolas Mayer-Rossignol et ses soutiens "cherchent des vérités alternatives", selon sa présidente Corinne Narassiguin. "Je dois dire que ça commence à devenir fatigant", lance-t-elle même en conférence de presse.

Depuis jeudi, les deux camps s'accusent mutuellement de systèmes de triche organisée : surveillants de scrutin non autorisés à entrer dans certains bureaux de vote, bourrage d'urnes, intervention de policiers municipaux, voire agression physique dans un cas en Seine-Maritime.

La Nupes, principale pomme de discorde

"Je vis cela avec beaucoup de tristesse", disait ce dimanche matin l'ancien Premier ministre socialiste Jean-Marc Ayrault. "Cette situation est pathétique, parce que le PS n'a jamais été si faible dans son histoire et c'est en ce moment qu'on est en train de se déchirer, alors que les divergences idéologiques, les différences d'orientation ne sont pas si considérables que ça." "Le spectacle que nous donnons aujourd'hui est attristant et il n'est pas digne de la sincérité des militants", lance de son côté la députée PS Valérie Rabault, vice-présidente de l'Assemblée nationale.

La situation est d'autant plus intenable que les deux camps ne se contentent pas de se disputer la victoire : ils sont aussi en désaccord profond sur la ligne que devrait adopter le PS dans les années à venir. D'un côté, le camp d'Olivier Faure assume d'avoir rejoint la Nupes, l'union électorale mise en place pour les législatives, largement menée par la France insoumise ; de l'autre, les soutiens de Nicolas Mayer-Rossignol souhaitent en sortir au plus vite. Le maire de Rouen avait d'ailleurs soutenu des candidatures dissidentes face à des candidats de la Nupes dans plusieurs circonscriptions.

Depuis la fin du mandat de François Hollande, dernière période faste pour les socialistes, le PS enchaîne les revers électoraux et les remous internes. En 2017 puis en 2022, les candidats du parti avaient fait des scores catastrophiques lors de l'élection présidentielle (moins de 7 % pour Benoît Hamon, moins de 2 % pour Anne Hidalgo, du jamais vu dans l'histoire du parti sous la la Ve République)