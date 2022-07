Olivier Py : "Peter Brook a montré que pour faire du théâtre il ne faut que de l’amour et de la passion"

"C’est plus qu’un grand metteur en scène, c’est une véritable légende du théâtre", ce dimanche, Olivier Py, directeur du Festival d’Avignon, a rendu hommage à Peter Brook, sur France Inter, après l'annonce du décès du metteur en scène dimanche matin . "Il a marqué Avignon avec le Mahabharata, c’est un souvenir très émouvant pour moi, parce que c’était mon premier Festival, en 1985", raconte-t-il, rappelant que pour l’occasion, il a créé un lieu, "la formidable carrière Boulbon, pour une forme théâtrale inouïe, un spectacle de plus de dix heures".

Olivier Py raconte aussi que ce qui était inouï, c’est que Peter Brook "invitait le monde" sur scène. "Il avait fait sienne la formule de Shakespeare, "la scène est un monde et le monde est une scène", et non seulement la diversité était invitée sur ses plateaux – avant même que ce terme de diversité ne soit à la mode – mais aussi, il s’intéressait à l’Inde, à l’Afrique, à l’Asie en général", raconte-t-il. "C’est ce qu’on voyait au-delà de sa forme, qui au fond ne reposait que sur la direction d’acteurs".

"Il a retrouvé le chemin vers la source"

Peut-on dire que Peter Brook a réinventé l’art de la mise en scène ? "Il a retrouvé, finalement, comme avait essayé de faire Jean Vilar, le chemin vers la source : la pensée, l’acteur, le lien avec le public. Quand le théâtre a besoin de se ressourcer, il revient à ce qui fait de lui qu’il n’est pas remplaçable , c’est-à-dire la présence même de l’acteur", salue Olivier Py.

Le festival d’Avignon démarre ce jeudi. Comme chaque année, il y a beaucoup de rencontres et d’ateliers avec le public. "On pourra y témoigner de la pensée de Peter Brook", selon Olivier Py. "Peut-être lire des pages de "L’Espace vide", qui est un texte fondateur, théorique, dans lequel il a démontré que pour faire du théâtre, il ne faut que de l’amour, de l’énergie et de la passion. Il l’a montré théoriquement, et il l’a montré artistiquement par ses spectacles".