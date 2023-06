On a compté : en quatre saisons, les personnages de "Succession" ont dit "fuck" toutes les 45 secondes

Fuck, fucking, fucked... À n'en pas douter, la politesse est loin d'être corélée au niveau de richesse ou d'influence. La shakespearienne série "Succession", au succès critique comme populaire, qui vient tout juste de s'achever avec une quatrième et dernière saison, en est la parfaite illustration. En 39 épisodes, les personnages de ce TV-show américain qui ne compte plus les rebondissements (qu'écris-je, les renversements), produit par HBO et récompensé du prix de la meilleure série dramatique en septembre aux Emmy Awards, ont développé un langage particulièrement fleuri.

Selon un comptage très minutieux et méthodique effectué par France Inter sur la base des transcriptions des fichiers de sous-titres comparées à la durée de chaque épisode, les dialogues de la série comptabilisent un nombre impressionnant d'occurrences du mot "fuck" et de ses dérivés (traduisibles par une interminable liste de mots français comme "putain", "bordel", "enfoiré", "foutre", "baiser"), **prononcé 3.024 fois, soit une fois toutes les 45 secondes.

Publicité

Véritable ponctuation

Évidemment, au milieu de tous les protagonistes de la série, ce sont les membres de la famille Roy (Logan, le père, et les enfants, Kendall, Roman, Shiv, Connor) qui sont les plus grossiers. Un journaliste du pureplayer américain "The Ringer" , avait, il y a quelques mois, érigé le personnage de Roman comme celui qui utilise le plus le mot "fuck", comme une véritable ponctuation, juste devant le père, Logan, et le frère, Kendall. "Where the fuck am I", lance d'ailleurs le patriarche dès les toutes premières secondes du tout premier épisode.

Les Roy, qui sont semble-t-il les seuls qui s'autorisent à l'être (grossiers) : quand les "fuck" se comptent en centaines pour le père et les enfants, on n'en dénombre que quelques maigres dizaines dans la bouche des personnages comme Gerri Kellman, fidèle parmi les fidèles du "board" de la Waystar Royco, le cousin Greg Hirsch ou Lukas Mattsson, génie de la tech.

Pour le cas de Logan Roy, l'acteur qui l'incarne, Brian Cox, expliquait récemment cette grossièreté hors norme par le cynisme et l'extrême déception que génère en lui le monde qui l'entoure. "The Ringer" a par ailleurs montré que c'est, durant les trois premières saisons, **le personnage de Kendall, héritier à la dérive, qui est le plus ciblé par ses "fuck off".

Nos confrères du Soir se sont toutefois amusés à comparer le niveau de grossièreté de la série à l'œuvre de Tarantino. Les dialogues du cinéaste font presque de "Succession" un "monument d’angélisme verbal", s'amusent-ils. En effet, "Reservoir Dogs" et "Pulp Fiction" comptent entre 265 et 269 "fuck", ce qui équivaut là, pour "Reservoir Dogs", sorti en 1992, à trois occurences... par minute !

Cinquante nuances de "fuck"

Les gâchettes des Roy font aussi preuve d'une imagination assez redoutable pour nourrir une interminable liste de variantes. Ainsi, dans cette série aussi tragique que comique, ce ne sont pas véritablement plus de 3.000 "fuck" qui ont été prononcés mais plutôt 3.000 "fuck", "fuck off", "fucking" quelque chose, "fuckface", "fucker", "fuckhead", "motherfucker", "fucky" truc, "fuck-up", etc. Une seule et même racine qui donne donc des dizaines et des dizaines de possibilités, et s'insère aussi ici et là par exemple, dans les noms des personnages ("Shiv Fucking Roy"). Phénomène dont la chaîne HBO s'amuse elle-même en réalisant de véritables compilations d'insultes :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Mais "Succession" va bien au-delà du simple gros mot. Un juron "doit être au moins aussi expressif de l’identité du personnage qui le lance qu'il est éloquent, ou inélégant, à l’égard de sa cible", estime le créateur de la série Jesse Armstrong dans le "New Yorker" . En d'autres termes, il n'y a pas que le juron qui est important, il y aussi à qui il est adressé.

Par ailleurs, et c'est sans doute l'interprétation de Kieran Culkin qui en est le parfait exemple : véritable gâchette ultra rapide, Roman Roy se lance souvent dans des tournures de phrases complètement étranges, ponctuées donc d'insultes imaginées sur le vif, donnant un discours d'une vulgarité hors du commun pour un personnage issu d'un tel milieu.

Les insultes accompagnent aussi les moments de tension de la série et de chaque épisode : selon notre comptage, les épisodes qui comptabilisaient le plus de "fuck" sont, en dehors du dernier épisode de la saison 4, le septième de la saison 3, avec un "fuck" toutes les 29 secondes, et le final de cette même saison 3, avec un "fuck" toutes les 31 secondes. Le premier est celui de la fête d'anniversaire des 40 ans de Kendall, qui illustre les tiraillements de la fratrie. Le second s'achève lui sur la contre-offensive de Logan contre ses propres enfants, qu'il humilie littéralement.

Et en français ?

"Succession", une série "ultra-bavarde" selon ses traductrices françaises, et dont le sous-titrage des dialogues demande un effort tout particulier en raison de cette profusion de "fuck", souligne un récent article de de Télérama . "On ne peut pas écrire quinze fois 'putain'", explique Vanessa Azoulay à nos confrères. Car, "en anglais, cela n’a pas la même valeur, il y a un effet de scansion, et les répliques de Logan, mais aussi des autres, sont truffées de 'fuck'", dit-elle. Ainsi donc, il faut interpréter le contexte, s'adapter au personnage, et trouver des traductions adaptées. "Dans la bouche de Logan, cela peut vouloir dire 'dégage', 'n’importe quoi' ou 'mon cul, je ne te crois pas'." Subtile...

Avec le long "final" diffusé le 28 mai, c'est donc une histoire qui se termine. En effet, le scénariste, producteur et créateur de "Succession" a confirmé en février qu'il s'agissait bel et bien de la dernière saison. "Je n'ai jamais pensé que cela pourrait durer pour toujours, la fin a quasi toujours été présente dans mon esprit", a expliqué Jesse Armstrong au magazine New Yorker. Une série qui n'avait que ce "fucking" mot à la bouche...