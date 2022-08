"On a découvert l'horreur" : une ex-détenue de la prison d'Olenivka, dans le Donbass, raconte son calvaire

Anna Vorosheva est ukrainienne, fleuriste et décoratrice. Au déclenchement de la guerre en Ukraine, elle a fait un choix. Servir, comme volontaire, aux destinées de son pays. Ce qui lui a valu, lors d’un contrôle dans une région disputée par des séparatistes pro-russes, d’être arrêtée puis enfermée dans la prison d'Olenivka, où elle passera cent jours. Elle sera libérée quelques jours avant le bombardement de ce camp , dans la région de Donetsk, qui tuera le 30 juillet 2022 une cinquantaine de combattants d'Azovstal emprisonnés sur place (Moscou et Kiev se sont renvoyé mutuellement la responsabilité de l’opération, même si de nombreux éléments mettent à mal la thèse russe). Depuis le 6 août, elle vit aux Pays-Bas. D’où elle témoigne de sa douloureuse expérience.

FRANCE INTER : Vous avez passé une centaine de jours dans la prison d'Olenivka. Comment êtes-vous arrivée là ?

ANNA VOROSHEVA : "J’ai été interpellée sur un point de contrôle. On m'a arrêtée et on a pris toutes mes affaires. Cela ressemblait plutôt à un braquage. Puis on m'a envoyée dans un service de police, dans la localité la plus proche, à Manhoush [à côté de Marioupol, ndlr]. J'y ai passé deux nuits, sans nourriture, sans eau, derrière les barreaux, avant d’être envoyée, sous escorte, à Dokoutchaïevsk, dans la région de Donetsk. Là, on fait un premier compte-rendu de mon interrogatoire. J'ai dormi sur place, sur des chaises, puis j'ai été transférée dans une vraie prison."

À quoi la vie dans une prison tenue par les séparatistes pro-russes ressemble-t-elle ?

"Au centre de détention provisoire où je suis arrivée [avec d’autres détenus], à Donetsk, on nous a déshabillés, mis nus, et faits nous s'accroupir. Je me suis retrouvée dans une cellule, privée de tout objet personnel. Nous étions quatre ou cinq, sans savon, sans produits d'hygiène. La nourriture ressemblait à celle que l’on donne aux chiens, mais j’ai mangé, parce que c’est là que j’ai reçu mon premier repas, plusieurs jours après mon interpellation, plusieurs jours passés sans nourriture et sans eau."

Moscou et Kiev se sont renvoyé mutuellement la responsabilité du bombardement d'Olenivka, même si de nombreux éléments mettent à mal la thèse russes. © AFP - Image fournie par la commission d'enquête russe à Olenivka

Mais vous n’êtes pas restées sur place…

"Non, le matin, on nous a amenées à Olenivka. La voiture s'est arrêtée et on nous a appelés par nos noms. Les hommes étaient placés d'un côté, les femmes de l’autre. Ce que l'on a découvert, c’était l'horreur et la désuétude. Tous les bâtiments qu'on a pu voir – des structures en briques de deux étages – étaient délabrés, leurs toits en bois affaissés. Nous devions le comprendre plus tard : nous avions été placés dans un établissement disciplinaire, une prison dans une prison."

Et là, vous vous enfoncez dans l’horreur…

"On nous a fait traverser des couloirs mal éclairés, même parfois sans ampoules. On nous a ouvert une cellule au rez-de-chaussée. Nous étions six femmes dans une cellule prévue pour deux. En découvrant le délabrement et l'insalubrité des lieux, nous comprenions que l'on était les premiers humains à pénétrer ici depuis dix ou quinze ans : la crasse, les toilettes à la turque effondrées, un banc et une table en métal, deux planches qui nous servaient lits et le sol en pierre."

Vous pouviez voir l’extérieur ?

"Théoriquement oui. Dans notre cellule, on avait une fenêtre, de 80 sur 30 centimètres. Mais de l'extérieur, une tôle avait été soudée, percée de petits trous. Toute la lumière qu’on avait venait de là. En revanche, toutes les portes du bâtiment restaient ouvertes, alors que la température extérieure descendait jusqu'à -2°C. Le froid était terrible. On a appris plus tard que d’autres cellules ne disposaient même pas de lits. Les autres prisonniers devaient dormir à même le sol gelé."

Comment la vie du camp était-elle organisée ?

"Au départ, on était stupéfaites de voir, par exemple, que les gardiens cuisinaient au feu de bois, dans des casseroles vétustes et cassées. On avait l'impression qu'ils avaient oublié qu'il fallait nourrir les gens. Ils n’étaient pas prêts à accueillir des prisonniers en masse. Tous les travaux – déboucher les canalisations, dresser des listes des prisonniers, les prendre en photo… – étaient faits par les prisonniers eux-mêmes. Les géôliers se contentaient d’escorter les gens, de leur donner des ordres. Mais vers le 17 mai, grâce aux efforts des prisonniers et avec leur argent, saisi lors des fouilles, des travaux ont été effectués pour rénover plusieurs bâtiments. Les grilles ont été repeintes, le réseau électrique a été remis à neuf, la cuisine a été mise en place, le four électrique s'est mis à fonctionner."

Quelle était l'attitude de vos géôliers ?

"Ils se comportaient de façon très différente envers les hommes ou envers les femmes. À Olenivka, les femmes ne subissaient pas de violences physiques ou sexuelles. Des manœuvres d’intimidation essentiellement. Les hommes, par contre... Chaque nouveau groupe d’arrivants devait s'aligner dans le couloir, derrière notre porte. Les hommes étaient roués de coups, humiliés, forcés à répondre aux sobriquets, forcés de garder des postures contraintes durant des heures, au risque d’être encore battus. Parfois, les gardiens battaient un prisonnier choisi au hasard, pour faire un exemple. Cela se passait quotidiennement, parfois plusieurs fois par jour. Pour nous, les femmes, c’était très difficile à supporter."

Vous avez-vous-même subi des formes de torture ?

"Oui. La privation de sommeil prolongée, notamment. Jour et nuit, la musique résonnait – de la musique de restaurant, la radio FM… Il y avait aussi des alarmes lorsque l’électricité coupait. Une cacophonie insupportable. La lumière était allumée en continu dans la cellule, et nous étions contraintes de nous allonger à tour de rôle, faute de place pour pouvoir s'allonger. Il nous a fallu un long moment pour nous adapter. Moi, je dormais assise sur la table.

Il y avait aussi l'angoisse de savoir si nous allions avoir de l'eau et combien. On nous distribuait en général un litre et demi d'eau nauséabonde, amenée par camions, à peine potable. C’est tout ce dont on disposait pour boire, se laver ou… nettoyer les toilettes, bouchées en permanence. Pour les femmes, une autre chose difficile à supporter, c’était l'absence totale de produits d'hygiène, de serviettes hygiéniques notamment. Tout cela était une épreuve."

L'arrivée des prisonniers d'Azov a-t-elle changé les choses ?

"Avec l'arrivée de gens d'Azovstal et le régiment d'Azov, les nuits sont devenues silencieuses. On n’entendait même plus de grossièretés en russe, et on était très étonnées. Pendant un moment, les géôliers ont arrêté de rouer les gens de coups. Nous espérions que cela allait durer. Mais quatorze jours plus tard, les violences physiques ont repris. Hommes et femmes ont été séparés. Les femmes ont été placées auprès de nous, et les hommes dans d’autres bâtiments. Mais chaque jour, deux ou trois hommes étaient choisis, amenés dans nos couloirs. Les gardiens leur ordonnaient de s’accroupir. On les rouait de coups, jusqu’à l’insupportable. Lorsqu’ils criaient, suppliaient que cela cesse, les géôliers leur criaient de ne pas se protéger leurs bras… Au retour vers leur cellule, les prisonniers n'avaient parfois plus la force de demeurer accroupis, alors ils marchaient à quatre pattes ou ils rampaient. Et toujours, les gardiens demandaient : 'Tu as bien compris ce qu'on attendait de toi ?'"

Les géôliers avaient donc une attitude spéciale vis-à-vis de ces prisonniers ?

"Oui, nous sommes 200 à 300 personnes dans notre bâtiment à les avoir les entendus, parce que ces cris résonnaient sur deux étages. Pour les géôliers, qu'on entendait parler depuis nos cellules, si Marioupol avait été rasée, c'était la faute au régiment d'Azov. Ils devaient donc en répondre. On comprenait aussi que les gardiens forçaient les combattants d'Azov à avouer des crimes de guerre contre la population civile. Des témoignages rapportent qu'un homme est mort sous les coups à Olenivka. Un autre s'est suicidé – ou a été amené à le faire."

Quelle était votre première réaction à votre libération ?

"J'ai eu des sensations purement physiques : une gorgée de liberté, le ciel sans barreaux au-dessus de ma tête, le vent qui frôle la peau sur le visage... Dès qu'on a passé le point de contrôle et que j'ai vu pour la première fois le drapeau ukrainien, j’ai ressenti une joie absolue. On a foncé pour embrasser nos militaires ; on était une douzaine, des adultes qui hurlaient de joie comme des ados."

Traduction/adaptation : Anna Ognyanyk