On a écouté toutes les chansons candidates à l'Eurovision et on vous donne notre avis (objectif, bien sûr)

La compétition est lancée. Mardi soir, et jeudi soir, les deux demi-finales du concours Eurovision de la chanson ont lieu à Liverpool, au Royaume-Uni, après la victoire de l'Ukraine l'année dernière. Pourtant, la compétition se déroule en terre britannique (une première pour cette raison), les vainqueurs "accueillis" par une autre nation pour cause de guerre. Alors que les relations entre les pays d'Europe sont plus politiques que jamais, 37 pays – dont ni la Russie, ni son alliée la Biélorussie, ne font partie – vont s'affronter autour des chansons portées par chacun des pays candidats.

La France, qui a fini avant-dernière l'an dernier, concourt avec la chanteuse La Zarra , qui présentera directement samedi soir sa chanson "Evidemment" lors de la finale, la France étant exemptée de passage en demi-finales, comme les quatre autres plus gros financeurs de l'événement. Même si elle est à l'heure actuelle troisième parmi les paris des bookmakers, la France doit affronter une rude concurrence, où les chansons puissantes côtoient les mises en scènes irrésistibles (et parfois les deux à la fois).

Publicité

Nous avons donc regardé et écouté les 37 chansons en lice, et voici notre avis sur chacune d'entre elles, classé dans l'ordre inverse de leur popularité chez les bookmakers à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Lituanie : "Aijā" par Sudden Lights

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Les groupes de rock, à l'Eurovision, ça marche quand c'est un peu sale – le groupe italien Maneskin, qui joue clairement d'une hypersexualisation depuis sa victoire en 2021, en est une bonne preuve. Dommage que dans cette chanson, ce qui est le plus sale, c'est que la piscine du clip est vide. D'autant plus regrettable que dans le texte, la chanson se veut comme un hymne au réconfort.

Catégorie : Ferait un super générique pour la chaîne Arte.

Note musicale : 💙💙💙🤍🤍🤍

Note de style : 💙💙🤍🤍🤍🤍

Roumanie : "D.G.T." de Theodor Andrei

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Theodor Andrei a tout fait : "The Voice Kids" puis "X Factor" et enfin la sélection nationale roumaine pour l'Eurovision. Auteur et compositeur de sa chanson, il la porte sur scène avec une grande énergie et une dégaine qui le transforme, tout au long de la chanson, de dandy à lunettes à mec torse nu qui arbore un message "Peace and love". Quant à la chanson (chantée en roumain, c'est suffisamment rare cette année pour le signaler), si elle vous paraît entêtante, c'est peut-être parce que son refrain ressemble un peu trop à "Feeling Good" .

Catégorie : Le plagiat était trop parfait

Note musicale : 💙💙💙💙🤍🤍

Note de style : 💙💙💙💙💙🤍

Albanie : "Duje", par Albina & Familja Kelmendi

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Albina Kelmendi est une finaliste de The Voice en Albanie. Mais pour la chanson de l'Eurovision cette année, elle chante… en famille. Avec son papa, sa maman, son frère et ses deux soeurs, ils chantent en albanais "Duje" qui signifie "Aime", une chanson qui comme souvent dans le concours, mêlepop et mélodies et harmonies traditionnelles. Si on était méchant, on dirait qu'ils ont la présence d'une chorale familiale à la kermesse de l'école. On a été un peu méchant.

Catégorie : Pas assez meugnon pour avoir des points

Note musicale : 💙💙🤍🤍🤍🤍

Note de style : 💙💙🤍🤍🤍🤍

Saint Marin : "Like an animal" par Piqued Jacks

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Le second degré, c'est quitte ou double. Jouer une chanson estampillée rock des années 2000 habillés dans le clip en joueurs de tennis du dimanche, avec une chorégraphie faite de petits pas, ça se place quelque part entre Dadi Freyr, la sensation islandaise de l'an 2020, et notre groupe Twin Twin , qui avait fini bon dernier en 2014. Par ailleurs, et c'est étonnant, le groupe a l'air de s'être complètement coupé de cette dimension second degré lors de ses premières répétitions sur scène. On ne sait donc pas bien comment se placer avec ce groupe – à qui l'on souhaite de passer le cap des demi-finales.

Catégorie : Second degré pas assez assumé

Note musicale : 💙💙💙🤍🤍🤍

Note de style : 💙🤍🤍🤍🤍🤍

Azerbaijan : "Tell me more" par TuralTuranX

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

C'est rétro, ça sonne un tantinet Beatles (on y retrouve d'ailleurs la suite d'accords de "Something", la pépite de George Harrison). Les jumeaux Tural et Turan font leur première scène avec cette Eurovision, puisqu'ils ont commencé leur groupe pendant la pandémie. Le titre est fort agréable, mais ça sent bon le milieu de classement pour cette chanson d'amour qui manque d'une touche de folie.

Catégorie : Trop meugnon pour avoir des points

Note musicale : 💙💙💙💙💙💙

Note de style : 💙🤍🤍🤍🤍🤍

Malte : "Dance (Our own party)" par The Busker

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Comment voulez-vous qu'un morceau avec une telle intro au saxophone n'accroche pas l'oreille à la première seconde ? Les trois membres du groupe ont l'air de s'amuser sur ce titre qui joue sur la nostalgie du disco et du funk, et… BON SANG LE SAXO EST DE RETOUR sur le refrain. Il y a même les petits pas de danse shuffle en écho aux années 2010. Notre pronostic : comme c'est la chanson favorite de l'auteur de ces lignes, elle a de grandes chances de ne pas passer le cap des demi-finales.

Catégorie : Epic Sax Guy, évidemment

Note musicale : 💙💙💙💙💙💙

Note de style : 💙💙💙💙💙🤍

Grèce - "What they say" par Victor Vernicos

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Voilà le premier représentant de notre catégorie : "Chanson interprétée par un type seul dans un clip sombre et vaporeux avec des accents acoustiques un peu folk mais une touche d'électro". Sur le site internet de l'Eurovision, Victor Vernicos (qui a le mérite d'être auteur-compositeur de sa chanson) dit être influencé par Ed Sheeran, John Meyer et Coldplay. D'une part, ça s'entend clairement. D'autre part, dommage qu'un bon tiers des chanteurs solo de ce concours aient les mêmes références – on va y revenir.

Catégorie : Chanson interprétée par un type seul dans un clip sombre et vaporeux avec des accents acoustiques un peu folk mais une touche d'électro. C'est long mais vous allez voir, c'est pas une catégorie de niche.

Note musicale : 💙💙🤍🤍🤍🤍

Note de style : 💙💙🤍🤍🤍🤍

Danemark - "Breaking My Heart" de Reiley

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Ah oui c'est chouette cette chanson pop électro. Ca rappelle un peu quelqu'un. Et puis ce clip coloré de couleurs pastel, qui assume le rose, ça évoque aussi quelque chose… mais quoi ? Tiens, comme ce chanteur aux cheveux frisés qui a l'air d'assumer une part de féminité. Vraiment, ça me fait penser à quelque chose, mais peut-être que ce serait trop extrapoler que de penser qu'un pays ait pu vouloir s'inspirer du plus gros tube de 2022 pour tenter sa chance ?

Catégorie : Harry Styles à l'Eurovision

Note musicale : 💙💙💙🤍🤍🤍

Note de style : 💙💙💙🤍🤍🤍

Islande - "Power" par Dilja

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Voilà une autre catégorie plus qu'éculée à l'Eurovision, la chanson interprétée par une artiste solo qui commence tout doucement pour partir dans un refrain plus rock ou plus électro plein d'envolées vocales. Cela dit, on ne peut pas reprocher à cette chanson de ne pas avoir une efficacité certaine – on y entend même un peu de "Flowers" de Miley Cyrus , le tube de ce début d'année 2023. Et Dilja est l'une des plus belles voix de ce concours, en plus d'avoir une vraie présence sur scène.

Catégorie : Une chanteuse solo, un couplet calme, un refrain épique. Adèle, en somme.

Note musicale : 💙💙💙💙💙🤍

Note de style : 💙💙💙💙💙🤍

Belgique - "Because of You" par Gustaph

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Gustaph a été dans les choeurs de l'Eurovision il y a deux ans, pour accompagner le groupe Hooverphonic, reconnu dans le milieu du trip-hop. Oubliez tout ce que vous venez de lire car "Because of You" ressemble plutôt à un morceau de club dans les années 90. Habillé en cow-boy rose, accompagné de choeurs soul, et d'une drag queen, avec un clip en noir et blanc qui rappelle aussi bien ceux de Janet Jackson que de George Michael, c'est kitsch, mais ça part dans tous les sens. N'oublions pas que nous sommes à l'Eurovision, donc ce titre pourrait marcher.

Catégorie : Too much

Note musicale : 💙🤍🤍🤍🤍🤍

Note de style : 💗💗💗💗💗💗

Lituanie - "Stay" par Monka Linkytė

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Il y a comme ça, parfois, des chansons sur lesquelles on ne trouve rien à dire. Alors on meuble. Saviez-vous que Monika Linkytė avait déjà concouru à l'Eurovision en 2015, au sein d'un groupe ? Et que les paroles "Čiūto Tūto" sont une sorte d'incantation magique dans la tradition lituanienne ?

Catégorie : Une chanteuse solo, un couplet calme, un refrain épique. Adèle, en somme. Oui, encore.

Note musicale : 🤍🤍🤍🤍🤍🤍

Note de style : 💙🤍🤍🤍🤍🤍 parce que la tenue orange est sympa.

Portugal - "Ai Coração" de Mimicat

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Voilà comment ruiner une bonne chanson avec une mise en scène trop premier degré. En voyant le clip de "Ai Coração", on se disait que Mimicat avait la présence pour s'amuser des codes traditionnels et de la musique folklorique pour proposer de quelque chose de moderne. Car musicalement, ça se joue à des détails, mais le titre arrive à porter en lui une certaine modernité. Le problème, c'est qu'en voyant ses premières prestations scéniques, avec sa robe à froufrous, ses danseurs à chemise ouverte et ses claps de mains flamenco, on retombe dans quelque chose de vu et revu.

Catégorie : Circuit court, c'est très local

Note musicale : 💙💙💙💙💙💙

Note de style : 🤍🤍🤍🤍🤍🤍

Estonie - "Bridges" de Alika

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Ca, c'est ce qui fait la beauté de la musique. Qu'est-ce qui fait que Alika s'en sort mieux que la Lituanienne Monka Linkytė ou que Dilja ? Sur le papier, pas grand chose – mis à part un piano qui joue tout seul sur scène. Et pourtant, ça marche. La mélodie du refrain est accrocheuse et entêtante, et l'interprète joue des nuances vocales pour plonger parfois dans les graves comme pour aller dans les aigus. Après coup, le refrain nous a paru familier, et pour cause : on y retrouve une partie de la mélodie de "Roi", de Bilal Hassani .

Catégorie : Une chanteuse solo, un couplet calme, un refrain épique. Adèle, en somme. Troisième fois. Mais on aime bien.

Note musicale : 💙💙💙💙💙🤍

Note de style : 💙💙💙🤍🤍🤍

Géorgie - "Echo" de Iru

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Devinez quoi ? Chanteuse solo, refrain épique, couplets plus calmes. Vient s'y ajouter une petite touche arty, avec un tic-tac entêtant, des petits sons truffés partout dans la chanson, beaucoup de percussions, et même un travail intéressant sur la voix avec des paroles qui ne sont pas des mots et des échos intrigants (ça tombe bien, c'est le titre de la chanson). La dernière personne à avoir fait ça à l'Eurovision, c'était l'Israélienne Netta, et ça lui a réussi.

Catégorie : Adele, oui, mais à la sauce Woodkid

Note musicale : 💙💙💙💙🤍🤍

Note de style : 💙💙🤍🤍🤍🤍

Pologne - "Solo" par Blanka

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Parfois on accuse une chanson de l'Eurovision de véhiculer trop les clichés du pays. On ne peut clairement pas reprocher ceci à "Solo", qui a plus des airs de chanson de l'été venue du sud de l'Europe. Il lui manque peut-être la petite touche "Eurovision" qui lui permettra de se démarquer.

Catégorie : Tube de l'été

Note musicale : 💙🤍🤍🤍🤍🤍

Note de style : 💙💙🤍🤍🤍🤍

Chypre - "Break a Broken Heart" - Andrew Lambrou

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Tiens, on avait eu tendance à oublier notre autre catégorie phare, côté hommes.

Catégorie : Chanson interprétée par un type seul dans un clip sombre et vaporeux avec des accents acoustiques un peu folk mais une touche d'électro. Un peu moins sombre et vaporeux.

Note musicale : 🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍

Note de style : 💙🤍🤍🤍🤍🤍🤍

Pays-Bas - "Burning Daylight" de Mia Nicolai & Dion Cooper

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

C'est un duo, certes, mais qui se fond encore une fois dans la masse des chansons un peu acoustiques, un peu électro, évoquées plus haut, et toujours aussi interchangeables. On peut toutefois reconnaître aux deux voix qu'elles s'harmonisent à merveille.

Catégorie : Peter et Sloane sans le fun

Note musicale : 💙🤍🤍🤍🤍🤍

Note de style : 💙🤍🤍🤍🤍🤍

Moldavie - "Soarele şi Luna" de Pasha Parfeni

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Avec son habit à mi-chemin entre le prof de yoga et le festivalier de Burning Man, Pasha Parfeni propose une catégorie de chanson qu'on n'avait pas encore eu cette année : celle où l'on a l'impression que les dieux de l'Olympe ou du Valhalla vont descendre sur Liverpool pour frapper d'un coup de tonnerre… ou pour demander d'arrêter ces prières. Tambours chamaniques, couronnes en bois de cerfs, tout y est, y compris… la personne de petite taille qui vient jouer de la flûte ? On espère sincèrement que le délire de Pasha Parfeni l'anime vraiment, sinon, tout ça est un peu limite.

Catégorie : Incantations divines.

Note musicale : 💙💙💙🤍🤍🤍

Note de style : 💙💙💙💙🤍🤍

Irlande - "We are one" par Wild Youth

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

N'oublions pas que l'Irlande détient le nombre de victoires au concours Eurovision de la chanson, avec sept victoires, mais ne l'a plus remportée depuis 1996. C'est bien de le rappeler, parce que ce n'est pas pour cette année (oui, on peut faire exactement la même blague chaque année avec la France). Blague à part, si le titre fait une bonne chanson fédératrice, facile à chanter en choeur, on le voit difficilement remporter le concours.

Catégorie : Hymne de stade

Note musicale : 💙💙🤍🤍🤍🤍

Note de style : 💙💙🤍🤍🤍🤍

Slovénie - "Carpe Diem" par Joker Out

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Quand j'ai entendu cette chanson pour la première fois, je me suis dit machinalement "Tiens, ça fait penser à cette chanson que j'aimais beaucoup, "No Tomorrow" du groupe Orson" : un titre rock entraînant et une déambulation dans une fête. Et puis j'ai lu le texte (qui est en slovène, il faut le saluer encore). "On danse toute la nuit, on s'aime et on joue comme s'il n'y avait pas de lendemain". La chanson sus-citée disait "Quand nous sommes ensemble, il n'y a pas de lendemain". Alors c'est vrai, on peut décliner le même thème plusieurs fois, mais là, c'est un peu trop proche pour être original.

Catégorie : Même joueur joue encore

Note musicale : 💙💙💙💙💙🤍

Note de style : 💙💙🤍🤍🤍🤍

Serbie : "Samo Mi Se Spava" de Luke Black

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Parfois, tout est question de nuances : la chanson de Luke Black aurait pu tomber dans notre catégorie des chansons masculines toutes similaires. Mais il y a plus que ça dans ce titre. D'abord, la succession d'accords est plus complexe que dans la plupart des chansons pop, et instille une dimension fantastique dans ce titre aux paroles cauchemardesques ("Samo Mi Se Spava" signifie "Je voudrais juste dormir"). La scénographie techno-monstrueuse et la mélodie au bon vieux synthé finit de faire de ce titre l'un de ceux qui ont la plus forte identité visuelle et sonore de cette édition du concours.

Catégorie : Concert de Mylène Farmer

Note musicale : 💙💙💙💙💙🤍

Note de style : 💙💙💙💙💙🤍

Croatie - "Mama ŠČ" par Let 3

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Euh. Par où commencer ? D'abord, les lettres de noblesse : en Croatie, Let 3 est un groupe créé en 1987 et qui a une dizaine d'albums à son actif, connu pour ses shows provocateurs. On ne peut pas leur reprocher d'en faire trop pour l'Eurovision. Maintenant, le reste. Accrochez-vous. Let 3 chante ce titre nommé Mama ŠČ en référence à ce qui serait la première lettre du premier alphabet au monde habillés comme des dictateurs à moustache mais en tenues militaires roses sur un tracteur censé représenter le président biélorusse Loukachenko dans cette chanson censée être une métaphore satirique de la Russie et qui contient des passages accélérés et une chorale. Ca va, vous avez tenu le coup ? Ah, et si vous vous posez la question, "ŠČ" se dit à peu près "cheh" en Français

Catégorie : Trop d'infos. Beaucoup trop d'infos.

Note musicale : 💙💙💙💙🤍🤍

Note de style : 🤯🤯🤯🤯🤯🤯

Allemagne - "Blood & Glitter" par Lord of the Lost

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Si on connait bien le glam rock, le groupe Lord of the Lost pourrait incarner le "glam metal". Le groupe qui se dit "gender fluid" joue un rock lourd, alors que la biographie officielle du groupe tient à nous dire que le leader Chris Harms "a un coeur d'or, car il a adopté deux chatons abandonnés dans une rue de Pologne". C'est Rammstein qui aurait rencontré Conchita Wurst.

Catégorie : Sang et paillettes. C'est une catégorie à part entière.

Note musicale : 💙💙💙💙💙🤍

Note de style : ✨✨✨✨✨✨

Suisse : "Watergun" de Remo Forrer

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Un type seul avec une musique vaguement épique derrière. Encore. La Suisse l'avait expérimenté avec Gjson's Tears il y a deux ans et avait bien failli l'emporter devant la France. Pas question que ça se reproduise.

Catégorie : Chanson interprétée par un type seul dans un clip sombre et vaporeux avec des accents acoustiques un peu folk mais une touche d'électro. Encore, et encore, et encore.

Note musicale : 💙🤍🤍🤍🤍🤍

Note de style : 💙💙🤍🤍🤍🤍

Australie - "Promise" par Voyager

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Commençons par le plus important : les Australiens ont un keytar, ce synthé qui se porte comme une guitare. Rien que ceci est un gage de qualité, ou de kitsch. Et quand on entend la chanson du groupe Voyager… difficile de savoir de quel côté on bascule. C'est kitsch, mais à voir le chanteur marcher sur de l'eau rose (décidément, il y a quelque chose avec le rose cette année), on se dit que ce décalage assumé pourrait réussir à faire marcher la chanson samedi à Liverpool. La chanson passe de la pop au rock en passant par le métal, avec des solos très hard rock des années 80. Pour rappel, si l'Australie gagne, ce sera à un autre pays d'organiser le concours.

Catégorie : Aussi foutraque que la composition d'un ornithorinque

Note musicale : 💙💙🤍🤍🤍🤍

Note de style : 💙💙💙💙🤍🤍

Arménie - "Future Lover" par Brunette

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Ca commence comme tant de chansons décrites plus haut, une chanson piano voix à laquelle vient s'ajouter un orchestre. Mais quand on s'attend à une envolée lyrique, l'autrice-compositrice Brunette nous emmène dans une autre direction, dévoilant un flow de rap puissant. Cette partie centrale du morceau est un morceau de bravoure, interprété dans le clip au milieu d'un champ de projecteurs façon Starmania. Dommage que la fin du morceau revienne vers quelque chose de plus traditionnel, même si les dernières phrases en arménien sont aussi un vrai plus.

Catégorie : Fausse piste et bonne surprise

Note musicale : 💙💙💙💙💙💙

Note de style : 💙💙💙💙💙🤍

République Tchèque - "My Sister's crown" de Vesna

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Vous l'aurez lu ici avant tout le monde : c'est la République Tchèque qui va gagner. En vrai, non, mais on adorerait. Les six filles du groupe Vesna développent presque autant de façons de chanter différentes : très pop parfois, rappées à d'autres moments, chorales en harmonie enfin. Cet hymne à la sororité est chanté en anglais et en tchèque, mais aussi en ukrainien et en bulgare. On regrette seulement que la mise en scène gardée par le groupe sur scène ne reprenne pas l'atmosphère folle et inquiétante du clip.

Catégorie : Banger

Note musicale : 💙💙💙💙💙💙

Note de style : 💙💙💙💙💙💙

Autriche - "Who the hell is Edgar ?" par Taya & Selena

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

C'est un hommage à Edgar Allan Poe. Vous avez bien lu. Cette chanson électro a été écrite pour dénoncer, avec humour, les mauvaises expériences des femmes autrices dans le milieu de la musique – il vaut mieux dire que l'on est habité par l'esprit d'Edgar Alan Poe. Si la chanson est accrocheuse et le clip irrésistible, tout risque de se jouer pour le duo de chanteuses sur la prestation en live. En tout cas, après avoir écouté le titre, difficile de se sortir ce "Who the hell is Edgar" de la tête.

Catégorie : Poe poe poe poe poe poe poe

Note musicale : 💙💙💙💙💙🤍

Note de style : 💙💙💙💙💙💙

Royaume-Uni - "I Write a song" par Mae Muller

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Mae Muller a co-écrit sa chanson avec un duo, Karen Poole et Lewis Thompson, qui a travaillé pour Kylie Minogue, Lily Allen et David Guetta. Autant dire que sa chanson a tout d'un tube. "I Wrote a song", c'est simple et ça sonne effectivement comme un tube conçu pour la radio voire pour TikTok. Il y a la chorégraphie simple à retenir, le petit refrain en onomatopées qui sonnera très bien en version accélérée. Bref, c'est calibré pour marcher… et ça marche.

Catégorie : Déjà un hit

Note musicale : 💙💙💙💙💙🤍

Note de style : 💙💙💙💙🤍🤍

Italie - "Due Vite" par Marco Mengoni

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Deuxième tentative pour le chanteur italien, qui a déjà concouru en 2013 et avait fini en septième place. Il chante en Italien, et ça c'est bien, mais c'est tout. Pour le reste, c'est une énième chanson pop pour chanteur solo. Mais ça pourrait marcher, le précédent Duncan Laurence en 2019 avec "Arcade" a marqué les esprits avec une chanson de cet acabit.

Catégorie : Chanson interprétée par un type seul dans un clip sombre et vaporeux avec des accents acoustiques un peu folk mais une touche d'électro. Ca nous avait manqué.

Note musicale : 💙💙🤍🤍🤍🤍

Note de style : 💙💙🤍🤍🤍🤍

Israël - "Unicorn" par Noa Kirel

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Là où certains candidats viennent de The Voice ou X Factor, Noa Kirel, elle, est jurée dans l'équivalent de "Incroyable Talent". Active depuis 2015, c'est une vedette en Irsaël, et elle porte pour cette édition 2023 de l'Eurovision une chanson "d'empowerment". C'est efficace, ça sort un peu (un tout petit peu) des sentiers battus, et surtout, avec ces rythmes endiablés, Noa Kirel risque d'enflammer la salle de la M&SBank Arena de Liverpool.

Catégorie : Déjà un hit aussi

Note musicale : 💙💙💙💙🤍🤍

Note de style : 💙💙💙💙💙🦄

Norvège - "Queen of Kings" par Alessandra

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

On est quelque part entre la chanson à incantations et le chant de guerre médiéval. Pas de tambour mais une mélodie presque martiale pour porter le refrain de la chanson, dans une esthétique elle aussi chateau fort, ornée de sabres laser. A moins que l'on soit dans Squid Game, si l'on se fie à l'esthétique du clip. Dans une robe ornée d'une couronne solaire, Alessandra est l'une des artistes les plus écoutées sur les plateformes de streaming, ce qui pourrait jouer sur sa popularité.

Catégorie : Robin des Bois la comédie musicale

Note musicale : 💙💙💙💙🤍🤍

Note de style : 💙💙💙💙💙💙

Espagne - "EAEA" par Blanca Paloma

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

C'est un titre étonnant que propose la chanteuse espagnole, aussi arty et minimaliste qu'imprégné de tradition. Si les voix portent une mélodie et des harmonies profondément folkloriques, qu'on imaginerait parfaitement dans un titre flamenco, il n'y a pas un seul instrument acoustique dans tout le morceau, composé d'une batterie, une basse entêtée et quelques synthés. Extrêmement interpellant, mais on a le sentiment que le morceau ne décolle jamais vraiment.

Catégorie : Billie Eilish en version flamenco

Note musicale : 💙💙💙💙🤍🤍

Note de style : 💙💙💙🤍🤍🤍

Ukraine - "Heart of Steel" par Tvorchi

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Le pays avait gagné, l'an dernier, la compétition, malgré la guerre, avec le titre "Stefania" du groupe Kalush Orchestra, qui mêlait rap et musique traditionnelle. Cette année, enlevez les instruments tradis, il vous reste un rap en anglais certes efficace mais qu'on pourrait entendre à peu près n'importe où. Dommage, sur le fond, la chanson parle du siège de l'aciérie d'Azovstal à Marioupol, épisode clé de la guerre.

Catégorie : Déjà entendu non ?

Note musicale : 💙💛🤍🤍🤍🤍

Note de style : 💙💛💙💛🤍🤍

France : "Évidemment", par La Zarra

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Essayons de garder un peu la tête froide et l'esprit objectif au moment de présenter la candidate française, La Zarra. La chanson "Évidemment" réunit les ingrédients qui ont fait notamment le succès de "Voilà", il y a deux ans avec Barbara Pravi, c'est-à-dire une chanson dans la droite lignée de la chanson française, mixé avec une rythmique néo-disco accrocheuse, et une structure pleine de surprise, comme si la chanteuse québecoise avait emboîté plusieurs chansons les unes dans les autres. Sur scène, sa mise en scène révélant une robe géante qui se transforme à cylindre à facettes pourrait créer l'effet wahou. Même si on a appris à ne plus tirer de plans sur la comète sur le classement de la France.

Catégorie : LA GRRRRRRANDE FRAAAAANCEUH

Note musicale : 💙💙💙💙💙💙 (en toute objectivité)

Note de style : 💙💙💙💙💙💙 (en toute objectivité)

Finlande : "Cha Cha Cha" par Käärijä

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

La deuxième performance préférée des bookmakers est aussi la plus folle de cette édition de l'Eurovision. Rappelons que la Finlande est le pays qui a gagné, en 2006, avec les monstres métalleux du groupe Lordi. Cette fois, le chanteur Käärijä propose un titre qui commence par de l'électro très, très énervée pour terminer sur un refrain pop entraînant. A cela s'ajoute une mise en scène complètement déjantée avec un chanteur en costume de catcheur vert fluo accompagné par des danseurs et des danseuses tout de rose (encore !) vêtus. Le cocktail idéal du succès ? On ne peut pas dire réellement qu'on adore… mais c'est efficace. Petit bémol : sur YouTube, un internaute a pointé de très nettes ressemblances entre ce titre et un titre allemand qui avait tenté d'être candidat l'an dernier.

Catégorie : Assez barré pour gagner ?

Note musicale : 💙💙💙💙🤍🤍

Note de style : 💚💚💚💗💗💗

Suède : "Tattoo", par Loreen

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

La chanson favorite – et de loin – de cette année. C'est facile, trop facile : Loreen fait déjà partie des gagnantes emblématiques de l'Eurovision, en 2012, avec "Euphoria", chanson qui a l'époque avait décroché le record de la chanson qui a obtenu le plus de fois 12 points. Son titre est si culte que Loreen fait partie des vedettes de l'Eurovision qui apparaissent dans le film "Eurovision : The Story of Fire Saga" (bon, d'accord, il y avait aussi Jessy Matador). Certes, le titre est entêtant et efficace, et la mise en scène, montant Loreen entre deux écrans, est spectaculaire. Mais à ce niveau-là, et sans aucune mauvaise foi, on ne sera plus étonné si la Suède fait rejouer ABBA l'an prochain. Et puis ça nous a fait penser à "Narcotic" de Liquido, et c'était déjà trop.

Catégorie : yoo-hoo-hoo. C’est une catégorie que connaît bien Coldplay.

Note musicale : 💙💙💙🤍🤍🤍

Note de style : 💙💙💙💙🤍🤍

Notre bilan (objectif)

Si l'on doit dresser un top 5 en fonction des points attribués dans cet article, voici nos favoris, nous verrons donc si les résultats nous donnent raison :