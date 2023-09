"On a l'impression d'être épiés" : quand les voitures connectées aspirent nos données personnelles

La voiture n'est plus un sanctuaire privé. Elle est désormais ultra connectée, avec une multitude de capteurs à l'intérieur. De quoi collecter les données personnelles des automobilistes. D'ici 2025, 470 millions de ces modèles connectés circuleront sur les routes d'Europe, d'Amérique et de Chine, ce qui représente une véritable mine d'informations pour les constructeurs automobiles, révèle une étude publiée ce jeudi par la fondation américaine Mozilla . Les modèles des 25 marques les plus populaires ont été passés au crible. Constat : plus rien n'échappe aux industriels.

Jusqu'à 200 capteurs

"Sondes de chaleur, assistance de freinage, caméras de recul..." : Valérie peut difficilement citer davantage de capteurs installés dans sa voiture. Et pourtant, la liste est bien plus longue : certains véhiculent en comptent jusqu'à 200. C'est quatre fois plus qu'il y a 20 ans.

Quant à savoir où vont ces données, c'est l'inconnu pour cette conductrice. "On a l'impression d'être épiés, d'avoir un petit drone au-dessus de la tête : la distance, combien de temps on a passé dans la voiture, etc. D'ailleurs, Google nous envoie parfois des informations et on se demande où il les a pris", souligne-t-elle, en se demandant si ce n'est pas sa voiture qui les a transmises au géant américain.

En lien direct avec les constructeurs

Certains de ces capteurs ont évidemment amélioré le confort et la sécurité. "Quand votre volant se met à vibrer parce que vous franchissez une ligne blanche, c'est tout simplement parce que dans votre rétroviseur, il y a une caméra. C'est un capteur qui va interpréter l'information reçue pour ensuite donner un ordre, en l'occurrence au dispositif du volant pour faire vibrer le volant, voire pour ramener la voiture dans la ligne", explique Pascal Sigrist, expert technique pour 40 millions d'automobilistes.

Il le confirme aussi : la voiture est désormais reliée en permanence au constructeur : "Il sait quand elle est à l'arrêt, il connait notre position GPS exacte, etc." Ces informations intéressent beaucoup de monde, comme les carrossiers, assureurs ou encore les membres des forces de l'ordre.

Cela inquiète certains. "Quand vous achetez une voiture neuve aujourd'hui, bien rares sont les vendeurs qui vont vous dire 'attention, avec cette nouvelle voiture, vous allez générer des données, qui constituent une véritable richesse pour les constructeurs et vous n'en toucherez pas un centime. Vous, tout ce qu'on vous demande, c'est de rouler et nous, en attendant, on accumule les données'", estime Alexandra Legendre, la présidente de la Ligue de Défense des Conducteurs.

Contacté, le groupe Renault nous assure qu'il ne commercialise aucune donnée pour le moment. Les collectes sont uniquement techniques et conservées quelques jours. En revanche, Stellantis confirme la vente prochaine de ses informations conducteurs mais pour cela, l'accord des automobilistes sera obligatoire, tout comme l'anonymat des données.