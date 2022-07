"On a remis en place la tournée du laitier" : ils réinventent la consigne à Roubaix

Episode 1: "Les Français n'en peuvent plus des déchets"

La camionnette jaune s'arrête devant une petite maison en brique, Morgan, le livreur, va déposer le casier chez la première cliente de l'après-midi. Du lait, de la bière, et de l'eau, que cette habitante de Bondues achetait auparavant dans des bouteilles en plastique : "C'est du poids en moins dans mon charriot de courses", explique la cliente, "et au niveau prix c'est pareil à peu près qu'au supermarché". À chaque commande auprès de l'entreprise Le Fourgon, son compte est crédité d'environ cinq euros, pour les bouteilles en verre consignées qu'elle rend au livreur. "Et pour l'environnement, on a tout bon !" ajoute-t-elle.

C'est bien la conviction de Charles Christory, l'un des fondateurs du Fourgon, que l'on retrouve dans un vaste entrepôt de Wambrechies, où les camionnettes électriques reviennent chargées de bouteilles vides. Depuis le printemps 2021, la société remet au goût du jour la tournée du laitier. Le démarrage est plus que prometteur : le Fourgon a déjà six implantations dans le Nord de la France, et s'étend vers l'ouest avec des antennes à Nantes et à Rennes.

Un succès dont Charles Christory fait mine de ne pas s'étonner : "Ce qu'on avait perçu, c'est que les Français n'en peuvent plus des déchets. Les bouteilles c'est 50% d'une poubelle, et pas vraiment recyclé en plus". L'entreprise veut associer la livraison à domicile aux productions locales. Quand c'est possible : de nouveaux producteurs de bières et de jus de fruit ont vu le jour dans la région de Roubaix, mais le lait vient de Belgique, où la consigne n'a jamais disparu, tout comme en Allemagne. Pour Charles de Christory, "il faut que la consigne redevienne obligatoire en France".

Episode 2: Quand le zéro déchet pousse à la reconversion

Les bouteilles en verre ont envahi le garage de Florence Duriez, qui est un autre maillon de la chaîne, avec Haut la consigne. "On est né il y a trois ans pour accompagner les brasseurs et les producteurs vers le chemin de la consigne et du réemploi de leurs bouteilles", explique cette mère de famille qui a quitté son poste de directrice digitale dans la grande distribution.

L'expérience qui a déclenché cette reconversion, c'est celle des "familles zéro déchets", mise en place par la ville de Roubaix depuis huit ans. Avec sa famille, Florence Duriez passe aux couches jetables, installe un bac à compost dans le jardin, et un poulailler, mais bute sur les irréductibles bouteilles : "on a vu qu'il restait un déchet majeur qu'on n'arrivait pas à enlever c'était la bouteille, parce que la consigne s'est arrêté en France il y a près de 30 ans".

La mère de famille décide de prendre le problème à la source, et lance sa société de conseil, collecte et nettoyage des bouteilles, en commençant par une brasserie locale. Depuis l'année dernière, elle a aussi lancé un service de plats consignés avec des restaurateurs et traiteurs, parce "ça ne nous viendrait pas à l'idée de jeter la vaisselle de tous les jours".

Episode 3: "Les belges le disent, quand on vient déposer sa vidange, on rachète"

Retour dans le garage de Florence Duriez, où elle reçoit un jeune producteur de boissons. Passer à la consigne nécessite de bien choisir ses bouteilles, et Florence va devoir les tester : "dans une logique de tout recyclage, les bouteilles ont été allégées. Par contre, pour le réemploi, il faut des bouteilles solides".

Il faut aussi s'assurer que les étiquettes vont partir au lavage, et pousser les producteurs à utiliser des bouteilles standard, qui pourront ainsi facilement être réemployées par les différents brasseurs du coin. Haut la consigne collecte, trie, et fait nettoyer les bouteilles par une brasserie locale, qui avait conservé sa laveuse.

Pour Florence Duriez, l'intérêt écologique du réemploi par rapport au recyclage n'est plus à démontrer : "on va gagner 75% d'énergie parce qu'on lave à 80 degrés, plutôt que de faire fondre à 1500 degrés". Et revenir à la consigne n'est à l'entendre pas si compliqué. Après les petits producteurs, des fournisseurs plus gros se laissent convaincre. La consigne est un outil de fidélisation: "les belges le disent, quand on vient déposer sa vidange, on rachète". Sans compter qu'avec la crise des matières premières, la consigne peut devenir économiquement rentable.

Episode 4: Le retour des brasseries à Roubaix

Dans cet épisode, on accompagne Matthieu Dumet dans la fabrication d'une des spécialités de la micro-brasserie Brewbaix : une bière à base de malt, mais aussi d'invendus de pain, fournis par une boulangerie de la ville. Une autre illustration du réemploi et de l'économie circulaire que prônent les convertis des familles zéro déchet.

Cet éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse a commencé à fabriquer sa bière pour des apéros entre amis, avant d'en faire une activité professionnelle complémentaire, et un projet de reconversion.

Matthieu Dumet a participé à la saison 2 des familles zéro déchet de Roubaix. Depuis, il constate que l'expérience a suscité d'autres initiatives locales, comme un Repair café: "il y a une belle énergie qui s'est dégagée chez pas mal d'entreprises de Roubaix".

Episode 5: "La bouteille a une durée de vie de 40 à 50 utilisations"

Dans le garage où fermente la production de Brewbaix, le brassin du jour mijote depuis une heure et dégage une douce odeur de bouillie. Matthieu Dumet va ajouter le houblon, et récupère les drêches, les résidus de malt, pour un agriculteur voisin qui va les ajouter à la nourriture de ses vaches.

Brewbaix a lancé en 2019 le mouvement de renouveau des brasseries locales : la ville compte aujourd'hui quatre micro-brasseries, alors que les brasseurs étaient une vingtaine à la fin du XIXè siècle et avaient tous disparus dans les années 90. "Au final on vient plutôt gratter des parts de marché chez les industriels", estime Matthieu Dumet,

Son associé, Jérôme Gervais, a d'abord travaillé dans le négoce de vin et dans l'événementiel. Au chômage partiel pendant la crise sanitaire, il y voit l'occasion de basculer dans la micro-brasserie, qui était jusque là une activité annexe, d'autant que la demande de bières locales explose : "c'est à ce moment-là qu'on a rencontré un vrai boom de notre activité".

Chez Brewbaix, la consigne relève du volontariat, il n'y a pas de contrepartie monétaire pour les clients. Les bouteilles sont toutes du même modèle, et peuvent être réutilisées une cinquantaine de fois, "plutôt que d'aller 50 fois concasser une bouteille pour qu'elle soit de nouveau fondue".