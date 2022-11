On a sélectionné cinq calculateurs gratuits pour mesurer votre empreinte carbone

Comment calculer la quantité de CO2 que l'on génère ? La question se pose depuis des années et intéresse de plus en plus de personnes à mesure que le réchauffement climatique s'intensifie. Calculer cette empreinte carbone peut être le point de départ à des changements de mode de vie. Pour ce faire, plusieurs associations et organismes proposent aux internautes de répondre à des questionnaires en ligne sur leurs habitudes quotidiennes. De quoi se rendre compte de la quantité de CO2 que chacun émet personnellement chaque année.

Trajets en avion, consommation de viande, écrans... De nombreux postes sont étudiés pour pouvoir réaliser ce calcul. Certains se concentrent également sur une thématique, comme l'achat d'objets neufs. France Inter vous partage cinq outils gratuits pour calculer votre empreinte carbone.

"Nos gestes climat", pour calculer votre empreinte carbone globale

Le site de l'Adème propose, en une dizaine de minutes, de calculer on empreinte carbone. - Capture d'écran Adème

Combien de temps ça prend ? 10 minutes.

Comment ça marche ? "Nos gestes climat" est l'un des calculateurs les plus complets proposé actuellement pour quantifier notre empreinte carbone globale, de l'alimentation aux voyages en passant par la consommation d'écrans. Le test a été créé par l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) à la suite de la COP21 qui s'est déroulée à Paris en 2015. Avant de répondre aux questions, une courte explication résume comment l'empreinte en CO2 est calculée. Une transparence indispensable pour Hervé Lefevbre, chef du service climat au sein de l'Ademe : "Ce qui est important, c’est de savoir comment a été construit l’outil", explique-t-il, ajoutant que le site est en perpétuelle évolution en fonction des retours des utilisateurs.

Qu'est ce qu'il en ressort ? À la fin du test, l'Ademe donne plusieurs conseils, en fonction de votre situation personnelle, pour faire baisser votre empreinte carbone. De quoi réaliser, par exemple, qu'un ordinateur fixe consomme plus qu'un ordinateur portable. "Ce qui est important, ce sont les conseils, c’est toute la plus-value. La première chose, c’est de connaître ses postes d’émissions. Ensuite, on regarde les principaux postes et on accompagne sur des actions qui permettent de réduire", ajoute Hervé Lefevbre qui recommande de choisir un calculateur transparent et qui donne des conseils.

Avec Avenir climatique, calculer l'empreinte carbone d'un trajet

L'association Avenir Climatique propose de calculer l'empreinte carbone d'un trajet. - Capture d'écran Avenir Climatique

Combien de temps ça prend ? Une minute.

Comment ça marche ? Pour certaines personnes, la volonté de réduire leur empreinte carbone peut jouer jusque dans le choix de leurs vacances. Comment profiter sans trop polluer ? Le calculateur proposé par l'association Avenir climatique permet de calculer, sur un trajet, quelle est l'empreinte carbone de chaque moyen de transport possible pour le réaliser. Ce calculateur utilise les données de l'Ademe.

Qu'est ce qu'il en ressort ? En faisant le teste avec, par exemple, le trajet Paris-Barcelone, le calculateur classe les moyens de transports de la plus faible empreinte CO2 (le train) à la plus forte (la voiture thermique). Ensuite, en cliquant sur chaque catégorie, le calculateur compare, sur un kilomètre, l'empreinte carbone de chaque moyen de transport. Par exemple, 1 kilomètre en voiture consomme dégage autant de CO2 que 72 kilomètres en TGV. De quoi se faire aider dans son choix, mais sans conseils plus poussés.

Avec "Lightfoot", calculer l'empreinte carbone d'un objet neuf

Ce site Internet propose de calculer l'empreinte carbone d'un objet acheté neuf. - Capture d'écran LightFoot

Combien de temps ça prend ? Une minute.

Comment ça marche ? LightFoot est un site Internet "sans but lucratif" créé par un économiste et un graphiste avec pour objectif de "sensibiliser les consommateurs à l’impact de l'achat d'objets neufs". Le calculateur créé par Lightfoot permet donc de calculer l'empreinte carbone du neuf, objet par objet. Plusieurs catégories sont proposées, du mobilier à l'habillement en passant par la voiture. On apprend par exemple que l'achat d'un canapé convertible rejette en moyenne 198 kg de CO2 dans l'atmosphère, l'équivalent de 1.029 kilomètres parcourus en voiture.

Qu'est ce qu'il en ressort ? L'objectif de ce calculateur est clair : faire réfléchir les consommateurs sur l'impact d'un achat neuf. Le calculateur propose donc des alternatives à l'achat d'un objet neuf en rassemblement plusieurs sites et associations qui font de la vente d'occasion. LightFott recense également quelques réparateurs d'électroménager et des sites et applications de dons.

Avec Rift, calculer l'empreinte carbone de nos comptes en banque

L'application Rift veut dévoiler l'impact environnemental et social de l'épargne que l'on place. - Capture d'écran Rift

Combien de temps ça prend ? 10 minutes.

Comment ça marche ? Rift, créée par une Startup lancée par Léo Garnier, n'est pas un site Internet mais une application qui nécessite une inscription par mail. Ce calculateur, gratuit lui aussi, propose d'évaluer l'empreinte carbone de nos comptes bancaires, de notre épargne ou de notre assurance-vie. Pour ça, il prend en compte la somme d'argent en question mais aussi la ou les banques dans lesquelles l'argent est placé. L'objectif de l'application : parler de finance avec transparence et afficher l'impact environnemental de l'épargne placé.

Qu'est ce qu'il en ressort ? Avec Rift, on apprend par exemple que 2.200 € d’épargne polluent autant qu’un trajet Paris-New York, en raison des placements faits de cet argent dans des industries à forte émission de CO2. Et pour les personnes qui souhaitent que leur épargne serve à des entreprises à l'économie plus durable, Rift va proposer une liste de solutions possibles.

Avec Footprint, calculer son "jour de dépassement personnel"

Le site propose de calculer son "jour de dépassement" personnel. - Capture d'écran Footprint.

Combien de temps ça prend ? Cinq minutes.

Comment ça marche ? Le calculateur de l'ONG américaine Global Footprint Network s'attarde sur 13 points de consommation, allant de l'alimentation aux transports, pour calculer l'empreinte carbone de la personne qui réalise le test. Il ne calcule en revanche pas aussi précisément que l'Ademe, se passant des postes de dépenses en termes d'écrans ou de café par exemple. Au final, le calculateur donne l'empreinte carbone globale générée sur un an en tonnes de CO2, mais précise surtout le "jour de dépassement personnel", c'est-à-dire la date à laquelle une personne a utilisé autant de ressources naturelles que la Terre peut en dépenser sur une année entière.

Qu'est ce qu'il en ressort ? C'est le seul calculateur qui permet de connaître son jour supposé de dépassement personnel, sachant que celui de l'humanité se situe actuellement au 22 août. Ajoutant à cela le nombre de planètes dont on aurait besoin en fonction de nos dépenses de CO2, le calculateur apporte une réponse avec la volonté de faire réagir. Il précise également les catégories de consommation de CO2 les plus importantes. Il propose également des solutions pour réduire son empreinte, mais qui ne sont pas personnalisées en fonction des réponses apportées.