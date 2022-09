"On a tous les possibles en nous" - La masterclass de Juliette Binoche

Elle est à l'affiche du nouveau film de Claire Denis, Avec Amour et Acharnement aux côtés de Vincent Lindon qui n'a pas hésité a parler de relations tumultueuse avec Juliette Binoche. "Ce n'était pas de tout repos", reconnait-elle "Mais à la fois, il y a de la tendresse aussi. On a été courageux, l'un comme l'autre, de finir et d'aller jusqu'au bout. Mais c'est vrai que ça met rarement arriver d'être en face d'un acteur avec qui ça ne se passe pas forcément d'une façon calme."

Ce tournage un peu houleux est l'occasion pour la comédienne d'évoquer sa façon de travailler et d'aborder ses rôles.

"Il faut savoir plonger"

Et le travail commence dès la douche : "Sous la douche, je suis déjà en train de préparer avec des mémoires vécues qui correspondent à la scène que je dois interpréter. Il faut savoir plonger. Même pour une comédie d'ailleurs, si on ne plonge pas dans des endroits ou personne n'a envie d'aller finalement.

En tant qu'acteur, on se donne pour que les gens puissent sentir quelque chose. Et pour sentir, il faut que l'acteur aille chercher ces choses là en lui. Pour être touché en tant que spectateur, il faut que l'acteur descende un peu au fond de l'enfer. Mais à partir du moment ou c'est assumé, ça devient léger. Parce que ce n'est pas grave. On a juste transformé des choses qu'on a vécu en un art qui est celui d'un film ou d'une pièce.

L'actrice va ainsi réveiller des choses de votre passé, des choses enfouies, peut être cachées, qu'elle connait bien, puisque dit-elle : "c'est mon métier de faire ça."

Coco

Juliette Binoche prépare actuellement le tournage d'une nouvelle série pout AppleTv, qui retrace la rencontre de Christian Dior et Coco Chanel. L'actrice s'est donc plongé dans la vie de la couturière.

"C'est une relation à la mère puisqu'elle a perdu sa mère quand elle avait douze ans et demi. Et son besoin, c'était d'être vu par sa mère. Et donc, moi, je fais une référence intérieure à ma propre histoire avec ma mère. Il y a une vie parallèle de l'acteur avec ce qu'il doit interpréter, mais ce doit être vécu. C'est pour ça que ça doit être cellulaire. C'est pour ça que quand vous regardez un film, il y a quelque chose qui se passe. C'est extrêmement difficile de jouer un conflit si ce n'est pas vraiment ressenti."

Il n'est cependant pas nécessaire d'avoir exactement vécu la situation : "On peut toujours faire un parallèle, c'est ça qui est étonnant. On peut comprendre quelqu'un, même s'il est à dix mille lieux, avec une éducation, une civilisation différente, parce qu'on a tout en nous mêmes. On a tous les possibles en nous. Donc il suffit juste d'ouvrir un peu son cœur et son esprit aussi, pour pouvoir comprendre l'autre. Il y a une assimilation qui se fasse."

Souvenirs de jeune comédienne

Elle découvre les plateau en 1983 sur Liberty belle de Pascal Kané. Elle n'avait que quelques lignes. Le premier jours elle se présente au maquillage pour s'entendre dire 'Non, tu n'as besoin de rien'. La jeune comédienne est blessée parce que normalement c'est une étape incontournable d'un tournage, le maquillage : "Je me suis mis dans un coin et pendant toute la journée, je me suis préparée parce que j'avais trois répliques. Je me suis préparée en étant très en colère toute la journée. Puis en fait, je n'ai pas tourné. J'étais épuisée à la fin de la journée."

Pour son deuxième film, Je vous salue, Marie de Godard, Juliette Binoche apprend la patience. Le tournage se passe en Suisse, dans la commune ou vit le réalisateur, Vevey. L'actrice se souvient de longues heures d'attente à l'hôtel : "Mais j'étais tellement heureuse d'être là. J'avais les vêtements de mon chéri parce que je n'avais pas un centime et il fallait jouer avec ses propres vêtements et donc gentiment, il m'avait offert, une valise de vêtements."

Avec Godard, on ne sait jamais vraiment quand et comment on va tourner. Les comédien reçoivent souvent leur texte la veille pour le lendemain. Lorsqu'il donne à Juliette Binoche un long monologue à apprendre pour le jour suivant, elle refuse : "Je lui ai dis que j'étais incapable d'apprendre un texte en un soir, pour le lendemain. Il m'a dit 'C'est pas grave on vous mettra une oreillette' et donc j'arrive le lendemain sur le tournage, il me dit 'finalement pas d'oreillettes'. Et puis il m'a donné quatre phrases à dire et c'est le début du film, d'ailleurs, je tourne mon verre et je dis : ' tout ce que je dis, c'est de la merde'. Et de dire cette phrase là j'ai trouvé ça atroce."