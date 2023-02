"On en a marre de t'entendre" : Paul François, l'agriculteur qui a fait condamner Monsanto, agressé chez lui

Il est devenu un symbole de la lutte contre les herbicides de Monsanto. Paul François, l'agriculteur céréalier charentais, connu pour avoir réussi à faire condamner en 2019 Monsanto (actuel Bayer) après avoir été intoxiqué par un herbicide, rapporte avoir été agressé chez lui la semaine dernière. L'agriculteur céréalier charentais, âgé de 58 ans, a été pris a partie chez lui par trois hommes.

"On en a marre de t'entendre et de voir ta gueule à la télé"

L'agression a eu lieu au moment où Paul François rentrait sa voiture dans son garage à Bernac, au nord d'Angoulême. Trois hommes cagoulés sont arrivés, selon son récit. Ils l'ont alors frappé et lui ont "ligoté les pieds et les mains". Alors que des lumières s'allumaient à l'extérieur de la maison, Paul François aurait dit à ses agresseur qu'il s'agissait de personnes venues le secourir. Les trois hommes ont pris la fuite immédiatement. D'après l'avocat de Paul François, Me François Lafforgue, ils ont notamment déclaré : "On en a marre de t'entendre et de voir ta gueule à la télé", et tenté de lui faire avaler un produit.

Une agression particulièrement "violente" selon l'avocat qui a "traumatisé" Paul François, explique l'avocat à France Inter. Me François Lafforgue précise que l'agriculteur n'a pas porté plainte pour l'instant mais "il est très probable qu'il le fasse prochainement", selon lui, estimant que les agresseurs de l'agriculteur ont voulu "attenter à sa vie".

Une enquête pour "violences en réunion" a été ouverte par le parquet d'Angoulême, qui a également retenu les chefs "d'arrestation et séquestration", et "administration de substances".

Sous le choc

"C'est la première fois qu'il est victime d'une agression de ce type", a ajouté Me Lafforgue. Une semaine après cette agression, Paul François "s'en remet péniblement et tout doucement. Il lui faudra beaucoup de temps pour passer outre cette agression violente". L'avocat dit vouloir "prendre le temps de réfléchir aux suites" mais demande "que les enquêteurs chargés de cette affaire aillent le plus vite possible dans leurs investigations" pour "assurer la sécurité de Paul François".

Intoxiqué par l'herbicide du groupe agrochimique Lasso en 2004, Paul François avait alors décidé de lancer en 2007 un combat judiciaire pour faire condamner Monsanto. Condamnation qu'il obtiendra finalement en 2019. Monsanto a été reconnue responsable d'avoir commercialisé des "produits défectueux". La justice a estimé que le groupe agrochimique aurait dû signaler le danger spécifique lié à l'utilisation de ce produit en cas de travaux dans des cuves, mais ne s'est pas prononcée sur la toxicité même du Lasso. Paul François, 58 ans, devait, de son côté, toucher un peu plus de 11.135 euros euros d'indemnités, un montant qu'il avait jugé "indécent" en décembre.

De nombreux messages de soutiens

Cette agression a suscité de vives réactions de toute part. Le porte-parole de la Confédération paysanne, Nicolas Girod, a exprimé son "soutien" à l'agriculteur "qui subit depuis longtemps des pressions énormes et maintenant est agressé", et appelé au renforcement de sa protection.

De nombreux élus et groupes écologistes ont également tenu à apporter leurs soutiens à Paul François à l'image de Yannick Jadot, député européen, qui parle d'une "victime des pesticides et héros d’une lutte acharnée contre Bayer-Monsanto". "Il manque de mots pour dénoncer cette immonde agression", écrit de son côté l'élue EELV, Sandrine Rousseau. L'association de défense de l’environnement, Générations futures, demande "que toute la lumière soit faite sur les motivations de cet acte odieux."

