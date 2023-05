"On est passé dans un autre monde" : comment les manifestants du 1er-Mai ont vécu la surveillance des drones

Deux manifestants penchent leurs têtes vers l’arrière, l’un brandi son bras vers le ciel et pointe son doigt en direction d’un point noir. "Oh, il est là, regarde !" A nos côtés, Alain s’exclame : "Il est juste au-dessus de nous !". Il, c’est un drone, utilisé par la police. On le distingue bien entre les nuages. A Paris, comme dans plusieurs villes de France , des drones ont survolé les cortèges du 1er-Mai . À Lyon, selon la préfecture, il a permis 33 interpellations.

"On est passé dans un autre monde"

Malgré les recours introduits devant la justice , la police a pu utiliser des drones. Au grand désespoir d’Alain, retraité de 62 ans : "On est passé dans un autre monde. Je trouve ça terrible. C’est comme une escalade. Il y a suffisamment de gens aux sols pour interpeller les gens, les nasser, les enfermer, les mettre au commissariat de police et les mettre en garde à vue". Selon lui, "la violence engendre la violence". Il prend pour exemple une famille venue manifester : "Ils se disent qu’ils ont au-dessus d’eux quelque chose qui les filme dans une forme d’intimité. C’est une dérive."

Un manifestant muni d'un parapluie, lors de la manifestation du 1er-Mai à Paris. © Radio France - Victor

Des parapluies pour déjouer les drones

La pluie s’est arrêtée, et pourtant, Félix garde son parapluie ouvert au-dessus de sa tête. Le visage masqué, il se faufile entre les manifestants. "C’est de la surveillance de masse. Je me protège", affirme le jeune homme de 22 ans. "Ce n’est pas une dérive, c’est dans la logique du système, pour surveiller le plus de monde possible". Selon lui, certains manifestants, les plus radicaux, pourraient être refroidis à l'idée d’aller manifester.

Pour "contrer" les drones, ils sont plusieurs à tenir dans leurs mains un parapluie, comme Boris, 24 ans. "C’est un énième moyen de surveillance", regrette ce manifestant, qui pointe "l’apothéose de ‘la start-up nation’ et une technologisation des moyens de répression". Thomas se montre assez mitigé quant à l’utilisation des drones : "Si c’est juste pour assurer pour que tout se passe bien, pour qu’il n’y ait pas de problème", il n’y voit pas d’inconvénient. "Si c’est une arme tactique, pour guider les forces de l’ordre, nasser des gens, ce n’est pas bon."

Des drones qui inquiètent

À l’unisson, ces manifestants critiquent la présence de plus en plus massive de force de l’ordre autour des cortèges. "Il y a de plus en plus de policiers, d’hélicos, des drones, ça va aller jusqu’où ?", s’interroge Mathilde, 29 ans. "Ils mettent ça sous couvert de la sécurité, mais maintenant quand il y a des forces de l’ordre, on ne sent pas en sécurité, c’est plutôt l’inverse", assure la jeune femme. Si elle se dit "inquiète" par le recours à ces "aéronefs" comme les appellent les préfectures, pour autant, la présence de drones ne va pas démotiver Mathilde à aller en manifestation : "Je n’ai pas besoin de cacher mon visage, je ne suis pas une casseuse. Je suis là pour critiquer."

Un manifestant muni d'un parapluie, lors de la manifestation du 1er-Mai à Paris. © Radio France - Victor Vasseur

Jacques se montre plus virulent envers ces objets : "Vous n’avez pas le droit d’observer à leur insu des gens sans qu’ils ne soient prévenus. C’est une montée en puissance dans la répression policière". Il estime que les drones sont différents des caméras de vidéosurveillance, "car ils peuvent avoir une image beaucoup plus précise", affirme cet expert en géopolitique. Il a un sentiment "d’oppression". "Quand on dit que l’on est fliqué, c’est le mot. On peut plus faire un pas dans la rue sans être supposée observable. On ne peut plus échapper à l’identification."

Si ces drones sont contestés, Grégory Juron, le secrétaire général d’Unité-SGP Police FO défend leur recours : "Cela va nous permettre d'avoir un peu plus d'anticipation sur les mouvements de foule et peut-être, aussi, de solidifier des éléments constitutifs d'infractions". D'après le syndicaliste, interrogé par franceinfo : "Ce sera peut-être une preuve supplémentaire si on peut utiliser les images de deux personnes en train de commettre une infraction, laissant peu de doute sur leur identité."

Une police "déjà surarmée"

Luc n’est pas surpris par l’utilisation des drones. "C’est scandaleux, déplore le jeune homme de 29 ans, en recherche d’emploi, plus ça avance, plus on militarise la police, plus on gangstérise les manifestants."

Il dit entendre les arguments du gouvernement, mais considère que la police "est déjà surarmée". Luc voit l’utilisation des drones comme "une régression de nos libertés individuelles", et "craint que cette surveillance aille plus loin à l’avenir". Il craint notamment "la possibilité de recourir à l’intelligence artificielle" en marge des Jeux olympiques 2024 , avant de citer Renaud : "La France est un pays de flic, à tous les coins de rue il y en a cent. Je suis désolé, quand je suis arrivé, j’ai vu plus de flics que de badauds, c’est un signe !"