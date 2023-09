"On n’a pas demandé notre accord" : l'agence photo Getty lance un générateur d'images basé sur l'IA

L'agence Getty Images va lancer un logiciel d'intelligence artificielle payant à destination des entreprises, capable de générer des images à partir de ses archives photos dont elle possède les droits. Elle s'est engagée à rémunérer les photographes dont les clichés ont été utilisés, selon un communiqué publié en début de semaine . Une annonce qui rend les photographes sceptiques.

Pas de photos d’actualités ni de personnalités

Aucune photo d'actualité ni de personnalité n'alimentera le générateur d'image. Getty va puiser dans ses photos d'illustrations, ses images créatives comme l’agence les appellent. Jacques Julien est photographe, 550 de ses photos sont répertoriées dans la banque d'images : des photos de chats, de chevaux, de la Tour Eiffel. Il est plutôt méfiant face à cette technologie : "C’est qui nous choque, nous les contributeurs, c’est que l’on n’ait pas la possibilité de sélectionner les photos qui peuvent contribuer à générer d'autres images. Certains photographes sont radicalement contre et aimeraient avoir cette option, pouvoir dire qu'’ils veulent garder leurs photos dans la banque d’image sans qu’elles ne servent pour l’intelligence artificielle. Pour l’instant, on n’a aucun choix."

La question de la rémunération

Il s'agit d'un service par abonnement, dont le tarif est basé sur le nombre de requêtes soumises par le client. Getty prévoit de rémunérer les photographes dont les clichés auront été utilisés pour développer le logiciel. Ils recevront ainsi une part des revenus générés par l'interface.

"On n’a rien signé en rapport avec ça, on a eu aucun moyen de discuter sur les utilisations de nos photos pour entraîner l’IA", regrette Jacques Julien. Le photographe poursuit : "Il n’y a pas de transparence sur la manière dont on va être rémunéré. On ne sait pas comment on va toucher des royalties là-dessus."

Face au débat qui agite les photographes, pour ou contre le recours de l’intelligence et de quelle manière, Jacques Julien souhaite surtout que "les images générées par l’IA et des vraies images, c’est ça le plus important, qu’il y ait une loi claire sur le sujet". "Un des gros problèmes, c’est que le métier de photographe n’a aucune protection possible. En tant que photographe indépendant, on est obligés de suivre les évolutions technologiques, on n’a aucun mot à dire."

L’IA déjà très utilisée pour créer des images

Parmi ceux amenés à utiliser ce générateur, il y a les agences de communications et de marketing. Romain De Pizzo est le cofondateur d'Evincom, basé à Agen. Il utilise déjà l'intelligence artificielle au quotidien : "Cela donne accès à une image qui représente vraiment ce que l’on veut dire. On peut avoir une image que l’on ne trouve pas forcément sur Internet, ou si on ne peut prendre de photos nous-mêmes."

Romain De Pizzo cite un client est dans le domaine du juridique : "On écrit des articles de blog concernant les créations d’entreprises, l'externalisation du service juridique, etc. Les photos que l’on trouve sur Internet ne traduisent pas bien ce que veut dire notre article de blog. L'IA nous fait gagner du temps." Un autre argument, il est économique : "Ça coûte moins cher en image, et cela nous permet d’être plus attractifs pour notre client", explique Romain De Pizzo.

Une "protection juridique"

En se basant uniquement sur ses propres photos, Getty assure offrir à ses clients une "protection juridique", qui écarte tout risque de poursuites pour utilisation indue de contenu et violation de la propriété intellectuelle. Connue pour ses archives photos parmi les plus fournies du monde, Getty se positionne ainsi en concurrent des géants de l'IA générative, tel OpenAI, créateur du générateur d'images Dall-E, ou Google, avec Imagen, mais aussi les start-up Midjourney ou Stable Diffusion, ainsi que l'éditeur de logiciels Adobe et sa nouvelle interface Firefly.

Des poursuites judiciaires

Plusieurs entreprises font l'objet de poursuites de la part de créateurs (artistes, codeurs, écrivains), qui leur reprochent d'avoir utilisé leurs oeuvres pour créer leur technologie, sans permission ni rémunération. Les images créées par Generative AI by Getty Images, le nom officiel du programme, ne seront accessibles qu'au client qui les aura créées, a précisé le porte-parole.

"Nous avons consulté nos clients au sujet de la croissance rapide de l'IA générative, et nous avons perçu à la fois de l'enthousiasme et des hésitations", a déclaré Grant Farhall, responsable produit chez Getty Images, cité dans un communiqué publié lundi, expliquant que le groupe avait gardé en tête ces éléments lors du développement du logiciel.