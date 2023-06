"On n'a plus les moyens de faire grève" : l'accumulation des retenues sur salaire décourage les professeurs

Mauvaise surprise sur la fiche de salaire du mois de mai. Des professeurs se sont vus retirer plusieurs journées de grève d'un coup. "Deux pour le mois de mars et une journée du mois de novembre, alors je n'ai pas compris", raconte Stéphanie, professeure dans l'académie de Créteil. "On s'était fait la réflexion avec certains collègues que c'était étrange que nos journées de grève n'aient toujours pas été décomptées", raconte-t-elle.

"On a le sentiment que cela a été fait un peu volontairement, à la veille des vacances, justement pour empêcher certains professeurs de se mobiliser, parce que certains collègues m'ont dit qu'ils ne pourraient pas faire grève, que financièrement, ils n'ont plus les moyens." Pour Stéphanie, cela représente 80 euros, multipliés par trois, soit 240 euros en moins sur la paie du mois de mai.

Publicité

"Déconvenue"

Certaines académies comme la Normandie sont allées jusqu'à quatre journées retirées sur un mois de salaire, ce qui peut atteindre 400 euros en moins. "Les retraits des journées de grève ont commencé très tardivement", explique Claire-Marie Féret, secrétaire académique du syndicat Snes.

"La déconvenue chez les personnels est importante puisque le rectorat s'était d'abord engagé à échelonner les prélèvements deux jours par deux jours et en réalité, le rectorat est revenu sur cet engagement et les journées de grève seront retirées par quatre journées à la fois. Cela va faire des pertes de salaire très importantes qui auraient pu être évitées si les choses avaient été faites en temps et en heure, c'est-à-dire si les jours de grève avaient été prélevés au fur et à mesure de la grève et non pas accumulés en fin d'année scolaire."

L'alerte des syndicats dès avril

L'intersyndicale avait adressé un courrier le 12 avril au Directeur général des Ressources humaines de l'Éducation nationale. Les syndicats écrivaient : "Les personnels du service public de l’Éducation nationale sont engagés depuis le mois de janvier dans une forte mobilisation contre le projet de réforme des retraites Borne/Macron. À l’appel de l’intersyndicale nationale, nos collègues (...) en sont à une quinzaine de journées de grève depuis janvier, voire plus. (...) Nous attirons votre attention sur le fait que des prélèvements portant sur de nombreuses journées de grève sur un même mois mettraient les personnels concernés dans de grandes difficultés financières, dans un contexte d’inflation et de modération salariale. Nous vous demandons donc de donner des instructions dans toutes les académies pour que les prélèvements des jours de grèves soient étalés de telle sorte qu’ils ne dépassent pas deux jours par mois."

Mais le ministère de l'Éducation nationale a continué à faire appliquer la règle ordinaire : quatre jours maximum de retrait de salaire sur un mois. Pour chaque journée de grève, 1/30e du traitement est déduit. Gilles Langlois, secrétaire national du SE-Unsa, en charge des rémunérations, regrette que les syndicats n'aient "pas été entendus".

Volonté de "freiner le mouvement" ?

"L'une des raisons", analyse Claire-Marie Féret, "c'est sans doute la fin de l'année scolaire et le fait qu'il y ait par exemple, des personnels qui changent d'académie entre le 31 août et le 1er septembre, donc il y a peut-être une volonté de solder au maximum le retrait des jours de salaire. Mais en réalité, cela complique vraiment le quotidien des collègues, surtout quand ces prélèvements ont lieu en juillet-août, c'est-à-dire sur des temps de vacances. Les prélèvements ont démarré au mois de mai, ils vont continuer en juin, en juillet et pour les collègues qui cumulent le plus de journées de grève, également au mois d'août."

"Certains enseignants ne pourront pas partir en vacances", estime Gilles Langlois, amer. "Vous imaginez le niveau de rancœur que cela provoque ?!" Stéphanie s'attend elle-même à "d'autres journées prélevées, parce qu'il y a eu de nombreuses grèves étalées sur les mois de mars, avril, mai, donc ça va encore faire mal ! Avec nos salaires peu élevés, déjà qu'on a du mal à survivre en région parisienne, on ne peut plus faire grève, on n'a plus les moyens de faire grève."

"On peut se demander s'il n'y a pas une volonté de freiner un peu le mouvement", s'interroge aussi Claire-Marie Féret. "C'est forcément une question que l'on se pose. Bien sûr que les collègues savent qu'une journée de grève entraîne de toutes façons un retrait sur salaire mais là où le traitement pourrait être bien plus respectueux, c'est si on n'avait pas ce délai entre le jour de grève et le mois où il est retiré."