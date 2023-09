"On ne peut plus l'accepter" : le cri d'alarme des syndicats face au délabrement des écoles d'outre-mer

Des fissures au plafond, du moisi sur les murs : les images de ces écoles en souffrance, postées sur des pages Facebook et Instagram, parlent d'elles-mêmes. Il s'agit là d'écoles situées en outre-mer, et dont les syndicats d'enseignants entendent dénoncer le délabrement. Afin de sensibiliser l'opinion publique et les députés, le FSU-Snuipp a lancé une campagne intitulée "école en sous-France".

" On se retrouve avec des classes envahies par les termites, où les armoires menacent de tomber, des élèves assis sur des tables et chaises de maternelle alors qu'ils sont en élémentaire ", explique Suley Jaïr, représentant de la FSU-Snuipp en Guyane. "Ce sont des situations qu'on ne peut plus accepter ".

"Il faut supplier le ministre"

Le syndicat enseignant réclame un grand plan pour le bâti scolaire, comme ce qui s'est fait à Marseille : "Ces problèmes-là, dans n'importe quelle ville de la France hexagnoale, auraient trouvé des réponses. À Marseille, le président y va et y retourne. À Mayotte, il faut supplier le ministre pour qu'il vienne regarder ce qu'il se passe", dit Rivomalala Rakotondravelo, porte-parole pour l'outre-mer.

Selon ses calculs, à Mayotte, il manque 800 salles de classe. En Martinique, un quart des écoles ne respectent pas les normes de construction sismiques. Les professeurs demandent ainsi que toutes les écoles d'outre-mer soient classées en éducation prioritaire, avec des moyens supplémentaires et des petits effectifs, pour pouvoir faire progresser les élèves.

Un jeune sur deux entre 16 et 25 ans a des difficultés de lecture en Guyane ou à Mayotte, contre un sur dix en moyenne au niveau national.