"On ne pouvait pas ne pas agir" : le congé menstruel entre en vigueur à la mairie de Saint-Ouen

C'est une première pour une collectivité française. Le congé menstruel entre en vigueur aujourd'hui à Saint-Ouen, en banlieue parisienne. En cas de règles douloureuses ou incapacitantes, les 1.200 femmes agentes de la commune pourront poser jusqu'à deux autorisations spéciales d'absence (ASA) par mois, ou choisir de télétravailler. Les femmes devront simplement présenter un certificat médical attestant des douleurs une fois et n'auront pas de jour de carence. La mesure entre en vigueur ce lundi 27 mars.

Saint-Ouen compte 60.000 habitants et 2.000 agents municipaux, dont 1.2000 femmes, explique le maire PS de la ville Karim Bouamrane. Selon lui, "statistiquement, une femme sur deux des agents de la ville de Saint-Ouen subirait des règles douloureuses ou incapacitantes et 10% des femmes subiraient de l'endométriose. Au regard de ce qui s'est passé en Espagne, à Taïwan et au Japon, on ne pouvait pas ne pas agir", déclare-t-il sur France Inter, en citant des pays où le congé menstruel existe déjà.

Publicité

Dans ses équipes, "il y avait cette espèce de déni de souffrance, et de stigmatisation générationnelle pesante de toute une partie des managers, parce que les règles c'était tabou", estime-t-il. Ce congé a donc été mis en place en "réaménageant le temps et les stations de travail". Selon lui, "lorsqu'un maire dit : nous allons institutionnaliser le fait que vous n'avez plus le droit de souffrir en silence et vous allez être accompagnées, ça libère la parole".

Une mesure qui ne fait pas consensus

"C'est une bonne idée de mettre sur la table (…) la problématique du congé menstruel", estime Perrine Goussault-Capmas, gynécologue obstétricienne à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, pour "lever le tabou" qui existe encore sur les règles. Cela va certainement encourager des femmes à être suivies pour ces douleurs.

Toutefois, elle est "très partagée" sur la systématisation de ce congé menstruel. "Est-ce que vraiment on va pouvoir garder une égalité hommes-femmes à l'embauche ? Ça me pose question." Des associations féministes pointent en effet le risque d'une discrimination des femmes sur le marché du travail. Elle prend l'exemple du Japon, où, selon une étude menée en 2020 par le ministère japonais du Travail, seulement 0,9% des employées éligibles déclaraient avoir pris des congés menstruels.

En France, le dispositif fait des émules. Au niveau local, des élus souhaitent l'étendre à toute les municipalités de Seine-Saint-Denis, d'autres à la ville de Paris. Au niveau national, plusieurs députés et une sénatrice préparent des propositions de loi sur la question.