"On peut dire que c'est la 7e vague" : quatre questions sur le rebond épidémique du Covid-19

Les derniers chiffres publiés par Santé Publique France concernant les contaminations quotidiennes au Covid-19 et les nouvelles hospitalisations ne laissent pas de place au doute. La France et l'Europe connaissent bien un rebond épidémique. "On peut dire que c’est la 7ème vague", a déclaré ce mardi Alain Fisher, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale.

"Quand on regarde la hausse des contaminations et l’évolution des autres indicateurs, comme les hospitalisations, on est bien en présence d’un rebond épidémique", confirme Yannick Simonin, virologue à l’Inserm et à l’université de Montpellier. Quelle est l'ampleur de ce rebond ? Est-il dû aux nouveaux variants ? Comment s'en protéger ? Voici l'essentiel à retenir, en quatre questions.

Quelle est l’ampleur de ce rebond épidémique ?

Il y a actuellement 54.000 nouvelles contaminations au Covid-19 par jour en moyenne, soit une augmentation de 50% par rapport à la semaine dernière. Une hausse constatée dans toutes les régions avec des départements un peu plus touchés, comme le Lot, la Haute-Garonne, l’Hérault, le Gard, la Corrèze, la Haute-Vienne, la Loire-Atlantique, la Martinique et l’ensemble de la région parisienne.

Depuis plusieurs jours, le docteur Richard Handschuh voit affluer de nombreux patients Covid dans son cabinet parisien. "Ce sont surtout des jeunes qui ont aboli les gestes barrières et dont le Covid avait disparu de l'environnement", explique-t-il. "Simplement, ils ne savent plus très bien quoi faire, s’ils doivent s’isoler ou non, s’ils doivent aller au travail ou non." Selon lui, "il faut recaler ces règles pour que ça soit plus clair pour les Français".

Quelles sont les causes de ce rebond ?

C’est en fait une conjonction de trois paramètres : il y a d’abord un relâchement des gestes barrières dans la population, le masque n’est plus obligatoire dans aucun lieu public si ce n’est à l’hôpital.

Deuxième facteur, l’immunité, conférée par la vaccination ou une infection naturelle, baisse dans le temps.

Et enfin le variant BA.5, qui remplace progressivement les derniers variants d’Omicron, est de plus en plus responsable des nouvelles contaminations.

Les nouveaux variants sont-ils plus contagieux ?

Depuis plusieurs semaines, deux nouveaux variants d’Omicron, BA.4 et BA.5 sont apparus. Ils viennent de l’Afrique australe et sont responsables de la plupart des reprises épidémiques dans les autres pays d’Europe. Des variants qui sont d’ailleurs plus contagieux, notamment BA.5.

"On estime que le gain de contagiosité de BA.5 par rapport à BA.2, responsable de la sixième vague en France, est d’environ 10%", décrypte pour France Inter Yannick Simonin. "Peut-être aussi que BA.5 a une capacité supplémentaire à échapper au système immunitaire et donc à provoquer des cas de réinfections", poursuit-il.

Faut-il imposer à nouveau des mesures contraignantes ?

C’est forcément la question posée à tous les spécialistes de l’épidémie. Mais pour le moment, leurs réponses sont encore timides. Pas question en effet de revenir à des mesures trop contraignantes pour la population.

Le seul à s’y risquer, c’est Alain Fisher, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale : "Dans les transports collectifs, je pense que c’est probablement raisonnable", a-t-il expliqué ce mardi sur France 2. "Certainement pour les personnes fragiles, et probablement pour l’ensemble de la population, parce que c’est une mesure de protection collective, et en faisant le petit effort de porter le masque on contribue à protéger les personnes fragiles", a-t-il détaillé.

Par ailleurs, tous les épidémiologistes contactés par France Inter conseillent aux Français de compléter leur schéma vaccinal, si ce n’est pas encore fait (les deux doses plus une injection de rappel).