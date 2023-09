"On s'est un peu fait avoir" : derrière le festival bien-être, un rassemblement covido-sceptique

"On s'est un peu fait avoir", reconnaît à demi-mot le maire communiste des Mées, Frédéric Puech. L'élu raconte la genèse de l'événement, baptisé "Les Foisonnantes". Il est initialement organisé par des associations, des figures locales et parrainée par l'eurodéputée écologiste Michèle Rivasi. Mais cette dernière, au vu des conférenciers invités, décide finalement de ne pas venir. Des réseaux anti-fascistes et altermondialistes alertent aussi Frédéric Puech, qui vérifie alors les profils.

Christian Perronne comme parrain de l'évènement

"On en a bien quelques-uns dont on voit que leurs parcours posent problème : complotistes, voire d'extrême-droite. Ce ne sont pas tous les conférenciers", affirme le maire Frédéric Puech. "On a reçu les organisateurs, ils nous ont donné l'assurance que certaines personnes qui étaient citées ne seraient pas là."

Une promesse mais le programme, lui, n'évolue guère. Sur le site internet , très fleuri, est revendiqué le parrainage du professeur Christian Perronne, star des covido-sceptiques. Puis parmi les conférenciers figurent Louis Fouché, l'initiateur du groupe "Réinfo Covid", Fabien Moine, un naturopathe antivax, ou encore Lucie Mandeville, une ancienne psychologue québécoise adepte de théories conspirationnistes, parfois aux confins de l'antisémitisme. Dans une vidéo datée de 2021 , elle évoque "Les protocoles des sages de Sion", ce célèbre faux ouvrage antisémite.

Une organisatrice se défend

Mais pour Frédéric Puech, il est difficile de revenir sur son engagement. Il promet donc d'être vigilant. "Je vais être à l'écoute de ce qui se dit, ce qui se raconte. Si des gens sont manipulés, ou si se tient des propos complotistes ou antisémites, ça ne sera pas reconduit." Jointe par France inter, une organisatrice du festival dénonce elle "une agression" et défend les participants qu'elle juge "catalogués" par les médias.