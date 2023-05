"On tient notre France 98" : le géant français de l'e-sport Vitality remporte le Major de Counter-Strike

Tout se joue en quelques secondes. L'équipe française décime virtuellement, l'un après l'autre, les joueurs de l'équipe allemande. Il n'en reste vite qu'un, isak, abattu presque immédiatement à distance par le Français ZywOo. L****es membres de Vitality n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires sur cette dernière session, celle qui leur fait remporter ce major et exploser de joie devant 12.000 spectateurs chauffés à blanc (séquence à revoir à partir de 5h43m50s sur cette vidéo ).

"ZywOo", c'est le Lensois Mathieu Herbaut. Avec "apEX", alias Dan Madesclaire, le capitaine de l'équipe, il vient d'offrir le trophée à la plus grande écurie d'esport française, Vitality. Ils deviennent la deuxième équipe française à réussir cet exploit, huit ans après le précédent trophée obtenu par la Team-LDLC en 2015, la première à le faire à domicile. Cette année, le Major avait en effet lieu à Paris, à l'Accor Arena. Une salle pleine à craquer (au total, 50.000 personnes ont défilé pendant les cinq jours qu'a duré la compétition), notamment de supporters français.

"Ils ont été incroyables pendant toute la compétition. Cela a été un plus indéniable pour nous de jouer à la maison", estime ZywOo, 22 ans, élu meilleur joueur de la compétition (un titre qu'il avait déjà obtenu deux fois). "L'année dernière a été très difficile pour nous, mais on s'était fixé comme objectif de gagner ce Major à la maison dès qu'il a été annoncé [ par Emmanuel Macron en septembre 2022 ]. On y a cru jusqu'au bout", raconte apEX, 30 ans, les larmes aux yeux après la victoire.

Une victoire sur la dernière compétition du genre

"Les étoiles se sont alignées et ça y est on tient notre France 98", se réjouit de son côté Nicolas Maurer, co-fondateur du club. Créée en 2013, la Team Vitality a fait ses armes sur "Call of Duty", avant de diversifier ses divisions et de créer des équipes sur "League of Legends", "Rocket League", FIFA"... Et "Counter-Strike: Global Offensive", la dernière version du célèbre jeu de tir où deux équipes (terroristes et contre-terroristes) s'affrontent, dans des parties où comptent presque autant l'habileté au tir virtuel et la stratégie collective. Vitality compte aujourd'hui une quarantaine de joueurs professionnels.

Valve, éditeur du jeu et organisateur de ce Major, avait prévu une dotation de 500.000 euros pour le vainqueur.

Ultime symbole, cette victoire française est la dernière jamais obtenue dans une compétition majeure sur "Counter-Strike: Global Offensive". La prochaine se déroulera sur sa suite, "Counter-Strike 2", après 11 ans de tournois sur le jeu précédent.