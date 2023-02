On a testé Artifact, l'agrégateur d'actu très attendu lancé par les créateurs d’Instagram

C’est une application dont le lancement a été très scruté, en raison du nom de ses créateurs : Kevin Systrom et Mike Krieger, un duo connu pour être à l’origine d’Instagram - qu’ils ont quitté en 2018 sur fond de désaccord avec Mark Zuckerberg, qui l’avait rachetée en 2012. Début février, les deux hommes ont annoncé le lancement d’une application nommée Artifact, et qui a pour objectif rien de moins que d’être "le TikTok du texte".

Révélée en beta début février, Artifact est désormais accessible à tous et toutes (en anglais). Son principe est simple et semble éculé depuis des années : c’est un lecteur d’informations, qui agrège les contenus de site d’actu, permet d’en mettre certains de côté pour les lire plus tard, et vous propose des contenus en fonction de vos sujets préférés.

Une application basée essentiellement sur l'algorithme

Selon les créateurs de l’appli, la révolution promise c’est ce qui rapproche Artifact de TikTok : son algorithme. Les deux fondateurs, qui disent avoir préféré attendre des années que l’intelligence artificielle soit assez performante pour lancer leur projet, expliquent vouloir miser sur cet algorithme de recommandations pour proposer les contenus les plus adaptés.

Depuis ce week-end, l’application est disponible pour tout le monde. Franceinter.fr a passé quelques jours à l’essayer, et même si pour l’heure l’application est satisfaisante et efficace, on a du mal à voir, dans l’immédiat, la révolution qu’elle apporte. Par ailleurs, même si elle est accessible partout, l’application n’est disponible pour l’heure qu’en anglais et avec du contenu venu de sites américains, ce qui limite son intérêt pour le public français.

Pas de compte, une interface simple

Parmi les points qui apportent une certaine fraicheur, il y en a un qui n’est pas négligeable : il n’y a ni création de compte (même si on peut le faire pour sauvegarder ses préférences) ni personnes à suivre (même si on peut associer son carnet d’adresses pour voir les articles les plus populaires chez les gens qu’on connait). L’interface est dépouillée, et le fonctionnement se veut le plus transparent possible : au premier lancement, l’application vous demande vos sujets favoris, mais vous prévient que ce ne sera pas suffisant et qu’il faut que vous lisiez au moins 25 articles pour commencer à recevoir des recommandations personnalisées.

Tant que les 25 premiers articles ne sont pas lus, en au moins deux semaines, Artifact ne peut pas vous faire de proposition adaptée - Capture d'écran

Et au-delà de ces 25 articles, la fenêtre de votre profil affiche les catégories d’actualités que vous avez le plus consultées, et les sources les plus lues. Il est possible à tout moment de remodeler ses choix ou ses goûts. Mais une fois tout ce paramétrage fait… on ne voit pas encore tellement la différence. Par exemple, en ayant défini au départ "nouvelles technologies" et "arts" comme intérêt, on a effectivement des articles sur le sujet, mais rien de plus ni de moins que sur Google Actualités par exemple. Comme pour TikTok, il faudra certainement utiliser l’application sur le plus long terme pour obtenir des résultats plus affinés.

Un entraînement de l'algorithme à constater sur le long terme ?

Une rubrique nommée "topics" reste d’ailleurs inaccessible même au-delà de 25 articles lus : il s’agit d’une rubrique qui réunit non plus les catégories d’articles (arts, technologie, sports, etc.) qui vous intéressent le plus mais bien les sujets d’actualité sur lesquels vous avez le plus lu (un match en particulier, une élection, etc.). Pour développer cet onglet, il faut lire encore plus d’articles, ce qui prouve bien que le potentiel de l’appli se déploie réellement petit à petit.

Parmi les bonnes surprises, figure la possibilité d’ajouter ses propres abonnements à des titres de presse : une fois un abonnement renseigné, alors la source apparaît en priorité dans son flux. Sans aucun abonnement, l’appli se cantonne à des articles gratuits. Là encore, ce ne sont pour l’instant que des abonnements à des titres de presse américains qui sont proposés.

Aplats de couleur et textes simples, c'est l'interfact d'Artifact... encore très centrée sur les médias américains - Captures d'écran

Pas encore d'arrivée prévue en France

En revanche, il subsiste une vraie question que les développeurs semblent n’avoir pas complètement tranché : la hiérarchie de l’information. Faut-il faire apparaître une information importante même si l’utilisateur a indiqué que le sujet ne l’intéressait pas ? Pour l’heure, Artifact le fait… mais en signalant bien que l’article ne fait pas réellement partie du flux, avec une rubrique "Highlights" (Grand titres) qui vient s’intercaler de temps en temps dans ce fil de messages.

Toutes les actus majeures sont disponibles dans un onglet regroupant les informations de façon plus classique… mais qui ne constitue pas ce sur quoi l’accent est mis. Pas sûr que ce soit ce qui attire l’oeil de l’utilisateur de prime abord. Enfin, reste la question capitale de l’extension du service à la France… qui pour l’instant n’est pas certaine : une application du même type, Apple News, n’a jamais vu le jour en France en raison d’accords jamais signés avec la presse française - le public français devant ainsi se contenter d’un simple "widget" affichant une sélection de cinq ou six articles à la place d’une application complète.