One Piece tire sa révérence : le manga et phénomène mondial va toucher à sa fin après 25 ans d'existence

C'est la fin d'un aventure de 25 ans. Le manga phénomène One Piece va prochainement arriver à son dernier chapitre. C'est son auteur, le Japonais de 47 ans Eiichiro Oda, qui l'a annoncé mardi, signant ainsi la fin de cette saga en manga connue dans le monde entier.

100 tomes et 1 000 chapitres

A la fin du mois, Oda fera une "petite pause d'un mois", explique t-il sur Twitter en s'excusant auprès des fans, "pour préparer la fin" : "Je veux réarranger la structure (de One Piece, NDLR) de façon à boucler le chapitre final aussi vite que possible".

Le temps d'achever une très longue histoire, constituée de plus de 100 tomes et 1 000 chapitres, racontant l'aventure de Monkey D. Luffy, un héros au chapeau de paille et au corps élastique, qui rêve de devenir le roi des pirates et part pour cela en quête du One Piece, un trésor pirate légendaire très convoité.

Cette longévité a sacré Eiichiro Oda d'un "Guinness World Record" dans la catégorie du "plus grand nombre d'exemplaires d'une même bande-dessinée publiés par un seul auteur".

Un phénomène culturel

Depuis 1997, de nouvelles pages du manga sont publiées tous les lundi au Japon, dans Shonen Hump, célèbre hebdomadaire, faisant de leur publication l'un des plus importants rendez-vous du monde de l'édition.

Edité partout dans le monde, par Glénat en France (pays devenu le deuxième marché du manga au monde), il s'est écoulé à plus de 490 millions d'exemplaires. C'est tout simplement le manga le plus vendu au monde et un véritable phénomène culturel.

La manga est également décliné en série anime, diffusée depuis 1999, avec plus de 1 000 épisodes. Quinze films ont déjà été réalisés (le prochain sort au mois d'août) et plus de 30 jeux vidéo déclinés pour les différentes consoles.

Une série Netflix adaptée du manga est également annoncée depuis plusieurs années, retardée en raison du Covid, dont la diffusion est prévue pour cette année 2022.