One song au théâtre du Rond-Point du 12 sept au 1er octobre 2023

Avec une œuvre aussi physique que spectaculaire One song, la metteuse en scène et plasticienne belge Miet Warlop nous enchante dans une célébration collective jubilatoire dès le 12 septembre au Théâtre du Rond-Point.

Les performeurs sur scène doivent surmonter les lois de la concurrence, leurs propres limites physiques et la solitude existentielle de l’être humain pour se transcender et concevoir ensemble un rituel envoûtant. Une radieuse invitation à faire communauté dans la plus glorieuse diversité !

One song de Miet Warlop - Michiel Devijver

Dans One Song se retrouve cette approche : la décision commune d'aller jusqu'au bout, ensemble, ici et maintenant. Les huit interprètes du spectacle vont jusqu'au bout ensemble ; avec des textes chantés, des images et des objets, de l’oxygène et de la sueur, ils évoquent notre condition humaine. Parmi eux il y a toujours quelqu'un qui se relève pour repousser ses limites. Ils défient le temps et expriment un besoin humain profond : parvenir au point où nous pouvons transcender notre corps pensant.

Miet Warlop explique :

« One Song est la multiple répétition d’une et même chanson. La pièce invoque un long mouvement circulaire, un mouvement présent dans toutes mes pièces à différentes échelles. C’est une pièce métaphorique sur toutes les choses que je veux célébrer : célébrer la vie, célébrer la pratique artistique, célébrer les rencontres, célébrer le collectif. Mais même s’il s’agit de mon histoire de théâtre, je souhaite la proposer à travers l’histoire du collectif. Avec One Song, je veux montrer un groupe dans lequel personne n’émerge seul, tous les rôles sont partagés de façon équitable.

Mon travail de ces dernières années raconte cet effort collectif de partage, dans des moments de joie et des moments plus difficiles. Par l’humour et l’association d’images, je tente de matérialiser ces émotions pour les « abstractiser ». One Song raconte tout cela à la fois : la répétition et la circularité, l’esprit de collectif, la diversité, l’humour et l’épuisement. C’est la transmission de la joie, d’une chaleur et d’un plaisir commun qui se partagent, dans l’instant de l’effort. »

Dans le cadre du Festival d’Automne à Paris

►►► Distribution

Texte, conception et mise en scène Miet Warlop

Avec Simon Beeckaert, Stanislas Bruynseels, Judith Engelen, Elisabeth Klinck, Marius Lefever, Willem Lenaerts, Luka Mariën, Milan Schudel, Melvin Slabbinck, Joppe Tanghe, Karin Tanghe, Wietse Tanghe, Flora Van Canneyt

Musique Maarten Van Cauwenberghe et l'ensemble du groupe

Regard extérieur Jeroen Olyslaegers

Costumes Carol Piron et Filles à Papa

Dramaturgie Giacomo Bisordi et Kaatje De Geest

Un partenariat France Inter