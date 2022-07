Opéra de Paris : la danseuse étoile Alice Renavand prend sa retraite

L'idée lui est venue dans la cour de récréation, à Saint-Cloud. Quand Alice Renavand voit ses copines mimer des pirouettes et des entrechats, elle aussi veut faire de la danse classique. Ses parents l'inscrivent au conservatoire, et au bout de six mois elle participe à un stage avec Attilio Labis, grand danseur étoile et chorégraphe. Elle a huit ans et demi, quelques mois d'apprentissage de la danse, mais il la repère et incite ses parents à l'inscrire au concours d'entrée de l'école de danse de l'Opéra de Paris.

Son père refuse net d'abord, la peur d'une carrière trop exigeante et élitiste, la peur de l'échec pour sa fille si jeune. Mais il finit par lui laisser une chance, qu'Alice saisit. Elle entre alors à l'école de danse, où elle va faire toutes ses classes jusqu'à l'âge de 17 ans.

Publicité

ORPHEE ET EURYDICE par Pina Bausch, Alice Renavand (Eurydice) -013 (c) Agathe Poupeney OnP - Agathe Poupeney

Episode 1: "Jai tout de suite eu le coup de coeur pour la danse"

En 1997, Alice Renavand décroche le Graal, à la sortie de l'école de danse, elle est prise dans le corps de ballet de l'Opéra de Paris. Mais alors qu'elle réalise son rêve, que son chemin semble tout tracé, la belle mécanique s'enraye. Elle apprend que son père a un cancer, sa vie amoureuse connaît des remous, et elle s'intègre mal dans le corps de ballet. En quelques mois, elle prend 20 kg. Un drame pour une danseuse classique. Elle ne peut décrocher aucun rôle, ne rentre plus dans les costumes, dans les tutus.

Sa chance, ce sera le contemporain et Pina Bausch. La grande chorégraphe allemande vient à l'Opéra pour monter son "Sacre du Printemps". Elle participe à l'audition, avec des dizaines d'autres danseuses. Et là aussi elle se fait remarquer. Pina Bausch la choisit pour un rôle. Une chance incroyable, de pouvoir poursuivre sa carrière à l'Opéra. La menace d'un renvoi s'éloigne. L'équipe de Brigitte Lefèvre, directrice de la danse, va lui laisser le temps de perdre ses kilos en trop.

Une étoile à la retraite ep.1 4 min France Inter

Episode 2: "En six mois, je prends vingt kilos"

La carrière d'Alice Renavand n'a rien d'une comète, beaucoup plus lente que d'autres futures étoiles. Elle est nommée "coryphée" en 2004, "sujet" en 2005, "première danseuse" en 2012, et alors qu'elle y avait renoncé quelques années auparavant, le 20 décembre 2013, elle est nommée étoile par Nicolas Joel, directeur de l'Opera National de Paris, aux côtés de Brigitte Lefèvre, à l'issue d'une représentation du "Parc" d'Angelin Preljocaj. Une émotion immense, qui fait aujourd'hui encore briller ses yeux.

Une étoile à la retraite ep.2 3 min France Inter

Episode 3: "D'un coup, c'est moi devant!"

Nommée étoile à 33 ans, assez tard donc, sa carrière au plus haut sommet sera courte, surtout qu'elle s'arrêtera pour avoir un enfant, puis pendant les confinements successifs de la crise covid. Mais la règle est intangible, à l'Opéra de Paris, tous les danseurs sont mis à la retraite à 42 ans.

Elle dansera donc une dernière fois le 13 juillet, dans Giselle, un ballet classique qu'elle a choisi, avec la distribution qu'elle a aussi choisie.

GISELLE (Jean CORALLI Jules PERROT) Alice Renavand (Giselle) © Agathe Poupeney - Agathe Poupeney

Une étoile à la retraite ep.3 2 min France Inter

Episode 4: "Il faut bien laisser la place"

Pour autant, pas question de parler de fin. Alice Renavand a déjà un projet bien en tête : monter un collectif de danseurs de l'Opéra de plus de 42 ans, retraités, pour continuer à danser. Car elle admire ces corps moins jeunes qui ont encore des choses à dire sur scène.

undefined 0 min

5_2013-14-CULMI-096_FALL RIVER LEGEND_Agnes de Mille_Alice Renavand (Lizzie Borden)(c) Ann Ray - Ann Ray