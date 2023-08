"Oppenheimer" de Christopher Nolan : Le Masque & la Plume a explosé… d'ennui

Le film est tiré d'une adaptation du livre "Robert Oppenheimer - Triomphe et tragédie d'un génie" de Kai Bird et Martin J. Sherwin, consacré au père de la bombe atomique. Oppenheimer (1904-1967), scientifique américain qui fut directeur du projet Manhattan, lancé en août 1942 dans le plus grand secret pour développer avec un budget de 2 milliards de dollars la première bombe nucléaire. Oppenheimer interprété ici par Cillian Murphy, rassemble les physiciens dans une ville fantôme du Nouveau-Mexique, et conçoit les premières bombes qui seront larguées sur Hiroshima et Nagasaki au Japon les 6 et 9 août 1945. Robert Downey Jr et Matt Damon étant respectivement Lévi-Strauss le président de la Commission de l'énergie atomique et le lieutenant-général Leslie Groves, chef du Projet Manhattan. Avec aussi Kenneth Branagh, Jason Clarke, Gary Oldman, Casey Affleck, Josh Hartnett. Un film de 3h pour raconter dit Nolan "une histoire faite de questions et dilemmes impossibles". Il n'y a pas de réponse facile dans cette histoire, il n'y a que des questions difficiles et c'est ce qui rend l'histoire si fascinante.

Une double temporalité puisque parallèlement à l'histoire de l'invention de la bombe atomique, le film retrace l'audition de sécurité à laquelle il fut soumis en avril 1954 une fois devenu conseiller scientifique de la Commission de l'énergie atomique des États-Unis. Nous sommes cette fois-ci en pleine guerre froide, et sur fond de Maccarthysme, le physicien est accusé d'être un espion au service de l'Union soviétique.

Jean-Marc Lalanne est extrêmement déçu

Habituellement, c'est un cinéaste qui passionne le critique des Inrockuptibles, qui a toujours défendu la plupart de ses films. Cette fois-ci, il regrette de n'y avoir pas trouvé grand chose de ludique : "Même si ses précédents films étaient sérieux, il y avait toujours une torsion ironique, quelque chose qui ressemblait à un jeu de société très sophistiqué qui me passionnait. Là, c'est vraiment d'un sérieux de plomb. C'est toujours filmé de la même manière, le film est bâti sur un seul rythme, avec un jeu entre des images très désaturées, des images en couleur, un procédé visuel qui semble extrêmement vain et gratuit.

Cillian Murphy m'a assez intéressé. Par moments, il ressemble un peu à David Bowie en 1976 avec cette espèce de chapeau typique de l'époque, physionomiquement très maigre dans des costumes beaucoup trop larges pour lui, qui font qu'il est assez fascinant à regarder. Par contre, je n'arrive pas du tout à cerner le personnage qu'il incarne. Nolan n'a pas vraiment de point de vue sur Oppenheimer. On aurait pu imaginer que c'était une sorte de double du cinéaste lui-même, puisque Nolan est réputé pour son côté cinéaste-ingénieur, passionné par des problèmes de physique, mais il n'en fait rien. Il y a vraiment une disparition de l'auteur, il n'y a rien d'intime, rien d'habité.

Il essaie de compenser la complexité de la prouesse par une batterie d'effets de mise en scène extrêmement lourdingues. La bande son du film est pompeuse, presque insupportable tout ça pour installer une tension systématique. Le film asphyxie le spectateur par l'abondance de ses effets et il n'arrive pas vraiment à trouver sa nécessité à l'intérieur".

Eric Neuhoff littéralement assommé

À tel point que le jouraliste pour Le Figaro se demande si ce film n'est pas qu'un simple pétard mouillé : "C'est comme un gros pudding dont on se demande s'il est roboratif ou bourratif. On a tellement reproché à Nolan de faire des films incompréhensibles, que cette fois-ci, il a voulu tout expliquer plutôt deux fois qu'une, sauf qu'on ne comprend pas mieux ce qui se passe. C'est insensé. Si on comprend tout, c'est très assommant. On passe du noir à la couleur sans raison valable".

Charlotte Lipinska a fini par s'y perdre

Le film est un paradoxe d'émotions invraisemblables selon la journaliste pour Vogue, qui en est ressortie assourdie et sans avoir eu l'impression d'en apprendre davantage sur cette partie-là de l'histoire : "Si Cillian Murphy est fascinant tant il est extrêmement beau à regarder, son personnage a une telle opacité que, pendant 3 h, c'est un peu compliqué de lui emboîter le pas. Quant à cette débauche d'effets visuels où on passe de la couleur au noir et blanc, ça m'a complètement perdu dans la chronologie. J'étais complètement perdue.

La musique omniprésente donne l'impression de voir une bande-annonce pendant 3 h qui ne s'arrête jamais et le seul moment où elle s'arrête, c'est lors du grand test de bombe nucléaire qui est assez dingue à l'image à voir. Tout d'un coup, il choisit le silence, tout s'arrête et nos oreilles sont soulagées paradoxalement lorsque la bombe explose.

Quant aux questions que le film pose, on se les ai toutes déjà posées. Ça ne va pas tellement plus loin que la réflexion qu'on a toutes et tous pu avoir sur le sujet.

Une chose m'a intéressée, c'est de voir tout le travail de recherche mené par les chercheurs sur la physique quantique, et de se dire que malheureusement, il y a la théorie et après, il y a la réalité. Et que passer de l'un à l'autre est une prise de risque puisqu'on ne peut pas essayer grandeur nature l'application de sa théorie".

Xavier Leherpeur consterné par trois heures de souffrance

Il y a zéro point de vue. Première partie, on n'y comprend rien puisque basé sur des mélanges de salmigondis, de noir et blanc, de procès, de procéduriers, on se demande même ce qui se passe, on nous donne un nom, on nous donne vaguement une fonction, on se dit que c'est interprété par une vedette, mais celle-ci sort soudainement du décor. On sort de là déjà épuisé…

La deuxième heure est très patriotique, triomphaliste avec la construction de la bombe accompagnée d'un montage en gradation.

Et dernière partie, on remet un peu le puzzle dans l'ordre, on comprend qu'il y a eu une tentative de procès, de destitution de la figure d'Oppenheimer qui était devenu un héros de gauche. Mais c'est indigeste au final parce que Nolan essaie de faire de Oppenheimer une victime sacrificielle. Il veut essayé de vaguement recoller les choses avec une musique tonitruante et des inserts d'explosions, des radiations solaires qui ne débouchent sur rien d'intéressant. Ça passe son temps à se dégonfler, ça n'explose jamais".

